Intégration de Webhooks

Avec l'intégration des API de Webhook, les utilisateurs peuvent établir des flux de travail sur presque tous les points de terminaison d'API HTTP qui prennent en charge une méthode POST. Cela permet une plus grande collaboration autour des décisions prises par IBM Turbonomic pour réduire les déchets et optimiser les performances. Par exemple, une décision de Turbonomic de redimensionner une charge de travail pour répondre à une demande croissante de ressources d'application peut être publiée sur un canal Mircosoft Teams ou Slack afin d'orienter les équipes d'exploitation ou les propriétaires d'applications vers les détails de l'action dans l'interface utilisateur Turbonomic, pour une évaluation plus approfondie et pour la mise en œuvre de l'action en temps voulu. Par ailleurs, pour les changements standard qui nécessitent des séquences d'application complexes, l'utilisateur peut tirer parti de l'intégration des API de Webhook pour déclencher des dossiers d'exploitation opérationnels, tels que des protocoles Ansible RedHat, afin d'exécuter automatiquement le redimensionnement de la charge de travail et de réaliser toutes les tâches d'application associées qui sont nécessaires pour tirer parti des ressources supplémentaires.