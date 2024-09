Avec ServiceNow, les utilisateurs peuvent gérer la gestion des changements et les flux de travail de configuration. La plateforme IBM® Turbonomic® est conçue pour garantir en permanence que les applications disposent des ressources dont elles ont besoin pour fonctionner dans tous les environnements. Le logiciel IBM Turbonomic contribue à garantir les performances des applications en permettant aux organisations de travailler à la vitesse DevOps. Pour ce faire, les décisions et les actions relatives aux logiciels sont enregistrées, approuvées et suivies.

Les clients peuvent configurer les stratégies logicielles IBM Turbonomic pour consigner les actions Turbonomic dans leur instance ServiceNow en soumettant des actions pour approbation dans les flux de travaux ServiceNow. La plateforme IBM Turbonomic est compatible avec ServiceNow Paris, Madrid, New York et Orlando. Le déploiement de l’intégration de ServiceNow peut être effectué directement à partir du store ServiceNow ici (lien externe à ibm.com) et la documentation sur la plateforme IBM Turbonomic est disponible ici.