IBM et Cloudera se sont associés pour créer des services de données et d'IA de niveau entreprise, leaders sur le marché, à l'aide d'écosystèmes open source, tous conçus pour obtenir des données et des analytique plus rapides à grande échelle. En tant que partie prenante de ce partenariat, IBM apporte les avantages suivants :

Programmes conjoints des entreprises et des clients pour mieux intégrer les données et l'IA dans les écosystèmes IBM et Cloudera

Vente et prise en charge des produits Cloudera et applications dans le cadre d'un contrat pluriannuel

Aide à la migration vers les futurs produits et services Cloudera avec l'expertise de classe mondiale d'IBM en matière de données et d'IA

Déploiement accéléré d'une solution hybride multicloud de données et d'IA avec une sécurité et une gouvernance communes

Combinez Cloudera DataFlow avec les fonctionnalités Cloudera Data Platform et IBM® Cloud Pak for Data, basées sur une architecture ouverte et extensible. Créez en collaboration des modèles à appliquer aux flux de données et analysez des quantités massives de données en temps réel. Donnez du sens à vos données (texte non structuré, vidéo, audio, données géospatiales et capteurs) afin de repérer les opportunités et les risques au moment où ils se présentent. Consultez le blog sur l'intégration approfondie et la série de podcasts vidéo.