Se puede instalar y activar una experiencia de gestión de datos independiente sobre Unified Management Server. Esta interfaz gráfica basada en navegador ofrece distintas características para gestionar subsistemas z/OS. El producto basado en roles moderniza la gestión de Db2 for z/OS, lo que permite a los desarrolladores aprovisionar instancias, crear aplicaciones, realizar cambios y enviarlos para su aprobación. Se puede acceder a servicios como la detección y las operaciones a través de IBM Unified Management Server for z/OS, y se puede acceder a todas las características de Db2 DevOps Experience a través de la interfaz de IBM Unified Experience for z/OS.