IBM Db2 AI for z/OS lleva incorporado un conocimiento profundo del dominio que le permite simplificar la gestión de bases de datos de forma autónoma. Al aprovechar el machine learning y la IA, optimiza el rendimiento operativo y mantiene la eficiencia y la salud de Db2 for z/OS al tiempo que mejora el rendimiento general, la fiabilidad y la rentabilidad de Db2 for z/OS, incluso en las circunstancias más exigentes.