Las empresas están modernizando y creando nuevas aplicaciones fuera de la plataforma, en la nube, a la vez que aprovechan sus sistemas de registro rentables y resistentes en IBM Z. Db2 for z/OS y su ecosistema de productos ofrece un servicio de datos empresariales ágil, eficiente y seguro para las aplicaciones en la nube híbrida y transaccionales y de análisis más exigentes.



Las organizaciones pueden acceder fácilmente a los datos de IBM Z y Db2 for z/OS en local o sincronizar esos datos como parte de un entramado de datos o un lakehouse de datos. Infunda IA en transacciones, aplicaciones y operaciones, a velocidad y escala. Los datos de transacción son esenciales para comprender el rendimiento empresarial y el comportamiento de los clientes y ofrecen el mayor valor predictivo para las aplicaciones de la IA. Los datos de transacción de Db2 for z/OS, suministrados a través de IBM Db2 Data Gate, pueden combinarse fácilmente con un lakehouse de datos en watsonx.data para mejorar el conocimiento analítico.