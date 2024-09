IMS Database Solution Pack for z/OS ayuda a reducir la complejidad operativa y reduce el impacto de la reorganización de la base de datos en los recursos del sistema. Se integra con IBM Tools Base Autonomics Director for z/OS para ayudarle a mantener el rendimiento de las bases de datos IMS, y con IBM Management Console for IMS y Db2 para proporcionar una interfaz web para las tareas de administrador de bases de datos.