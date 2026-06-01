¿Qué es el desarrollo rápido de aplicaciones?

El objetivo de la fase de planificación no es definir todos los requisitos por adelantado. En su lugar, el equipo intenta definir el problema a resolver, los usuarios previstos, las características que serán más importantes para los usuarios y las principales limitaciones para el desarrollo. Dichas limitaciones incluyen el presupuesto, los plazos, las integraciones con pilas tecnológicas más amplias y los problemas de cumplimiento.

En lugar de enormes documentos de requisitos, esta fase produce historias de usuarios, wireframes, listas de características, decisiones arquitectónicas, objetivos del proyecto y plazos aproximados. Todo esto representa una planificación mínima en comparación con otros enfoques, lo cual es intencional. La planificación se mantiene intencionalmente ligera para que el desarrollo pueda comenzar a crear prototipos rápidamente.

El RAD parte de la base de que los requisitos pueden cambiar, ya que, de todos modos, los usuarios a menudo no saben exactamente lo que quieren hasta que ven un prototipo. Durante el desarrollo se recopilan en tiempo real las conclusiones extraídas, lo que ayuda a perfilar el plan. Esta fase es solo un punto de partida.