Antes de profundizar en la nube privada, merece la pena repasar los tres tipos principales de modelos de cloud computing: privada, pública e híbrida.

En una nube pública, un servicio de terceros proporciona recursos informáticos (por ejemplo, aplicaciones de software listas para usar, máquinas virtuales, infraestructuras de nivel empresarial y plataformas de desarrollo) disponibles para los usuarios a través de la Internet pública en un pago por modelo de precios basado en el uso o la suscripción. A diferencia de la arquitectura de un solo inquilino de una nube privada, una nube pública se adhiere a una arquitectura de varios inquilinos en la que los usuarios finales comparten un conjunto de recursos virtuales que se aprovisionan y asignan automáticamente a inquilinos individuales a través de una interfaz API de autoservicio.

Una nube híbrida unifica la nube pública, la nube privada y las instalaciones tradicionales para crear una infraestructura de TI única, flexible y rentable. Según el IBM Transformation Index: State of Cloud, más del 77 % de los profesionales empresariales y de TI han adoptado un enfoque de nube híbrida, que combina la automatización, la inteligencia artificial (IA) y otras tecnologías punta para centralizar el control y la visibilidad, creando un único panel de cristal que optimiza los costes, el rendimiento, el cumplimiento y la seguridad en todos los entornos.

Hoy en día, la mayoría de las organizaciones empresariales combinan la nube híbrida con la multinube, lo que se refiere al uso de diferentes servicios de múltiples proveedores de servicios en la nube. Un entorno multinube ayuda a los clientes a evitar la dependencia de un proveedor y les permite ejecutar el entorno informático más óptimo para cada carga de trabajo.

Para profundizar más, consulte nuestra entrada de blog, "Public cloud vs. private cloud vs. hybrid cloud: What’s the difference?"