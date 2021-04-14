¿Qué es un NFT?

¿Cómo pueden las empresas absorber el impacto disruptivo y comenzar a integrar estos nuevos modelos de negocio en los flujos de oportunidades de negocio existentes y nuevos?
Los NFT han conquistado el mundo. Rejuveneciendo el movimiento blockchain iniciado por Bitcoin, seguido de la plataforma de contratos inteligentes Ethereum, los NFT parecen ser una progresión natural en la explosión de la tokenización de activos, de todo tipo de cosas que valoramos.
NFT significa token no fungible y para entender NFT necesitamos entender el concepto de fungibilidad.
Un activo se considera fungible cuando se considera intercambiable con otro elemento idéntico. Por ejemplo, dinero que puede cambiarse por otras formas y modalidades u otros fines. En la criptoesfera, la mayoría de los activos nativos, como Bitcoin y Ethereum, cumplen la misma función, además de su propósito principal o proporcionar servicios, también son tokens. Según esta definición, los tokens no fungibles, o NFT, invierten la definición de fungibilidad y proporcionan una perspectiva única de otras cosas que también son tan valiosas para nosotros como el dinero y pueden medirse en unidades fungibles.
Los NFT resuelven el problema de la singularidad y un tipo de activo único. Los ejemplos incluyen no solo los coleccionables populares, como el arte digital, la música y otros coleccionables digitales, que valoramos y atesoramos, sino que también pueden incluir otros objetos prácticos como identificaciones digitales, registros sanitarios, historial crediticio y otros, que son únicos y valiosos. para nosotros, y tienen un propósito en las redes digitales impulsadas por blockchain.
Así pues, aunque la blockchain es la tecnología subyacente que proporciona un sistema de transacciones mediante la aplicación de un libro mayor digital y hace cumplir las normas de participación a través de contratos inteligentes, también amplió principios como la inmutabilidad, el registro de transacciones y la transparencia, con el fin de facilitar la verificación y el movimiento de activos mediante un sistema de confianza integrado.
Los NFT también son un tipo de token y clase de activo en línea; otros activos tokenizados pueden incluir monedas estables, tokens de seguridad, valores tokenizados y otros. Los NFT son únicos en el sentido de que pueden ser negociables (arte y objetos de colección) o hipotecados (registros sanitarios o historia digital) y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Dado que los NFT también son cosas de valor y se abren camino en los mercados, necesitan un token fungible como un token de servicios o un token estable para la derivación de valor en términos medibles. Estos mercados generalmente necesitarán integración con rieles bancarios o rieles criptográficos existentes, como intercambios digitales o un ecosistema DeFi para facilitar el comercio y la transferencia.
Abordo el complejo problema de un aumento fugaz y rápido de los NFT, después de un ascenso meteórico similar de las finanzas descentralizadas (DeFi), creando innovación asombrosa con la inmensa promesa de democratización, nuevos modelos de negocio y mercado con acceso global, todo alimentado por la premisa básica de la descentralización y las construcciones fundamentales de tokenización y billeteras. Los NFT pueden caracterizarse como tokens criptográficos únicos en su tipo con cierto valor intrínseco para el titular (identificación, estado) o un mercado (arte, coleccionable).
Los NFT tienen un valor intrínseco y son, esencialmente, tokens que sirven como prueba de la existencia, autenticidad y propiedad de los activos digitales. Los tokens fungibles se valoran según diversas bases, como la suma total de la actividad económica en la red (criptomoneda), los servicios (contratos inteligentes y procesamiento de redes de transacciones), los valores asignados (como en las monedas estables y los tokens de seguridad), etc. Los NFT representan tanto entidades transferibles como tokens no transferibles que valoramos.
Empezamos a hacer realidad la promesa de la blockchain que preveía la digitalización, la tokenización y la democratización de las finanzas al permitir redes capaces de mover valor con fricción e intermediación reducidas. La pregunta que hay que plantearse ahora es: ¿cómo entienden las empresas, los particulares y las empresas el impacto transformador y disruptivo y cómo empiezan a integrar estos nuevos modelos de negocio en las corrientes de oportunidades de negocio existentes y nuevas?
