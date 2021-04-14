¿Qué es un NFT?

Un activo se considera fungible cuando se considera intercambiable con otro elemento idéntico. Por ejemplo, dinero que puede cambiarse por otras formas y modalidades u otros fines. En la criptoesfera, la mayoría de los activos nativos, como Bitcoin y Ethereum, cumplen la misma función, además de su propósito principal o proporcionar servicios, también son tokens. Según esta definición, los tokens no fungibles, o NFT, invierten la definición de fungibilidad y proporcionan una perspectiva única de otras cosas que también son tan valiosas para nosotros como el dinero y pueden medirse en unidades fungibles.

Los NFT resuelven el problema de la singularidad y un tipo de activo único. Los ejemplos incluyen no solo los coleccionables populares, como el arte digital, la música y otros coleccionables digitales, que valoramos y atesoramos, sino que también pueden incluir otros objetos prácticos como identificaciones digitales, registros sanitarios, historial crediticio y otros, que son únicos y valiosos. para nosotros, y tienen un propósito en las redes digitales impulsadas por blockchain.

Así pues, aunque la blockchain es la tecnología subyacente que proporciona un sistema de transacciones mediante la aplicación de un libro mayor digital y hace cumplir las normas de participación a través de contratos inteligentes, también amplió principios como la inmutabilidad, el registro de transacciones y la transparencia, con el fin de facilitar la verificación y el movimiento de activos mediante un sistema de confianza integrado.