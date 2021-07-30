Blockchain para empresas se basa en un libro de contabilidad compartido e inmutable que se autoriza para aumentar la eficiencia entre socios de confianza. Esto permite a las empresas realizar transacciones de forma más fluida y eficiente.
Blockchain para los negocios es útil para las entidades que realizan transacciones entre sí. Con la tecnología de contabilidad distribuida, los participantes autorizados pueden acceder a la misma información al mismo tiempo para mejorar la eficiencia, generar confianza y eliminar fricciones. Blockchain también permite que una solución se dimensione y escale rápidamente, y muchas soluciones pueden adaptarse para realizar múltiples tareas en distintos sectores. Blockchain para empresas ofrece estos beneficios basados en cuatro atributos exclusivos de la tecnología:
Consenso: los libros de contabilidad compartidos se actualizan solo después de que la transacción haya sido validada por todos los participantes relevantes involucrados.
Replicación: una vez que se aprueba un bloque, el registro de un evento, se crea automáticamente en todos los libros de contabilidad para todos los participantes en ese canal. Cada socio de la red ve y comparte una única "realidad de confianza" de las transacciones.
Inmutabilidad: se pueden añadir más bloques, pero no eliminarlos, por lo que existe un registro permanente de cada transacción, lo que aumenta la confianza entre las partes interesadas.
Seguridad: solo las entidades autorizadas pueden crear bloques y acceder a ellos. Solo los socios de confianza tienen permiso de acceso.
Descubra cómo blockchain puede transformar su negocio
Los líderes empresariales ven cómo blockchain puede ayudar a crear procesos más eficientes y nuevos modelos financieros. Esta guía práctica incluye casos de uso y conocimientos específicos del sector. Obtenga una vista previa gratuita y ahorre un 50 % en la descarga completa o en la edición impresa.
Dado que las divulgaciones de ESG comienzan ya en 2025 para algunas empresas, asegúrese de estar preparado con nuestra guía.
En sectores de todo el mundo, blockchain está ayudando a transformar los negocios. Una mayor confianza conduce a una mayor eficiencia al eliminar la duplicación de esfuerzos. Blockchain está revolucionando la cadena de suministro, la distribución de alimentos, los servicios financieros, el gobierno, el comercio minorista y más.
Todos comemos, y todos hemos tenido dudas sobre la seguridad o la frescura de los alimentos. ¿Y si pudiéramos reemplazar esas dudas con visibilidad de cada paso, desde la granja hasta la mesa? Muchas empresas ya lo están haciendo, comparten y utilizan los datos de IBM Food Trust, basada en IBM Blockchain Platform.
Descubra cómo los productores, procesadores, distribuidores y minoristas están haciendo que los alimentos sean más seguros, alargando la vida útil, reduciendo los residuos y desbloqueando un mejor acceso a información compartida y segura que nos afecta a todos.
Piense en todo lo que ha utilizado hoy. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? La cadena de suministro actual es una compleja red de relaciones, programación, sistemas y datos. Incluso el error más pequeño puede provocar retrasos que tienen tremendos efectos dominó.
Al digitalizar y automatizar el papeleo en las cadenas de suministro, IBM Blockchain ayuda a gestionar mejor los documentos entre organizaciones y fronteras. Incluyendo transportistas, puertos, servicios aduaneros, proveedores de logística, bancos, aseguradoras y otros, todo en tiempo real y con absoluta precisión.
Tanto entre personas como entre organizaciones, las relaciones florecen cuando hay más confianza. Desde joyas hasta seguros y alimentos, IBM Blockchain puede elevar esa confianza a un nivel completamente nuevo. Al ayudar a las partes que realizan transacciones conjuntas a validar y compartir registros de transacciones inmutables en un libro mayor privado y distribuido.
Este registro compartido de la verdad conduce a todo, desde menos papeleo y menos disputas, hasta clientes más satisfechos y formas totalmente nuevas de hacer negocios.
Descubra cómo los innovadores de diversos sectores están transformando sus negocios a través de casos de uso creados en IBM Blockchain Platform.
La cadena de suministro de petróleo y gas es una interacción compleja de coordinación y competencia. Pero las condiciones meteorológicas extremas y otros acontecimientos inesperados pueden causar estragos y toda la cadena de suministro se ve afectada. El blockchain de Vertrax, basado en la IBM Blockchain Platform e implementado en AWS para los usuarios de nubes múltiples, aporta nueva información sobre esos eventos para una respuesta más rápida.
En conjunto, las pequeñas y medianas empresas son una fuerza económica dinámica. Individualmente, luchan por conseguir la financiación comercial que necesitan para crecer, ya que sus bancos están demasiado sobrecargados para atender sus necesidades. Con we.trade, los principales bancos de Europa ahora utilizan la eficiencia de la cadena de bloques para reducir gran parte del coste y el riesgo asociados con las solicitudes de financiación comercial de las PYME.
A medida que los alimentos recorren la cadena de suministro, ¿cómo puede alguien estar realmente seguro de su estado exacto? Mediante el uso de blockchain, IoT y análisis cognitivo. Un ejemplo de ello es Golden State Foods, la CTO Guilda Javaheri y su equipo están dando a los restaurantes de servicio rápido una visibilidad sin precedentes del recorrido de la comida hasta el cliente, en cada paso del camino.
La galardonada IBM Blockchain Platform proporciona el conjunto más completo de software, servicios, herramientas y código de muestra de blockchain disponible para Hyperledger Fabric. Es todo lo que necesita para crear, probar, gobernar y gestionar una red blockchain en funcionamiento en varios entornos de nube.
Con más de 500 interacciones con clientes y más de 1600 expertos técnicos y del sector, descubra por qué IBM Blockchain Services es el proveedor de servicios mejor clasificado a lo largo de su viaje hacia la blockchain.
IBM Food Trust es la única red de este tipo que conecta a los participantes de todo el suministro alimentario a través de un registro autorizado, permanente y compartido de datos del sistema alimentario. Puede aumentar la seguridad alimentaria, lograr nuevas eficiencias y contribuir a sus resultados finales.
TradeLens ayuda a supervisar la logística de contenedores en todo el mundo, con más de 150 exportadores, importadores, transitarios y autoridades aduaneras de todo el mundo que ahora trabajan en colaboración en una plataforma de cadena de suministro abierta y neutral.
IBM Sterling Supply Chain Intelligence Suite es una solución de optimización y automatización basada en IA. Diseñada para las organizaciones que luchan por resolver las interrupciones de la cadena de suministro a través de la transformación tradicional, el paquete facilita la resiliencia y la sostenibilidad de la red de suministro, aumenta la agilidad y acelera el tiempo de obtención de valor mediante información procesable, flujos de trabajo más inteligentes y automatización.