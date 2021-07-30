¿Qué es el blockchain para las empresas?

Blockchain para empresas se basa en un libro de contabilidad compartido e inmutable que se autoriza para aumentar la eficiencia entre socios de confianza. Esto permite a las empresas realizar transacciones de forma más fluida y eficiente.

 ¿Cómo funciona blockchain para las empresas?

Blockchain para los negocios es útil para las entidades que realizan transacciones entre sí. Con la tecnología de contabilidad distribuida, los participantes autorizados pueden acceder a la misma información al mismo tiempo para mejorar la eficiencia, generar confianza y eliminar fricciones. Blockchain también permite que una solución se dimensione y escale rápidamente, y muchas soluciones pueden adaptarse para realizar múltiples tareas en distintos sectores. Blockchain para empresas ofrece estos beneficios basados en cuatro atributos exclusivos de la tecnología:

Consenso: los libros de contabilidad compartidos se actualizan solo después de que la transacción haya sido validada por todos los participantes relevantes involucrados.

Replicación: una vez que se aprueba un bloque, el registro de un evento, se crea automáticamente en todos los libros de contabilidad para todos los participantes en ese canal. Cada socio de la red ve y comparte una única "realidad de confianza" de las transacciones.

Inmutabilidad: se pueden añadir más bloques, pero no eliminarlos, por lo que existe un registro permanente de cada transacción, lo que aumenta la confianza entre las partes interesadas.

Seguridad: solo las entidades autorizadas pueden crear bloques y acceder a ellos. Solo los socios de confianza tienen permiso de acceso.

Los líderes empresariales ven cómo blockchain puede ayudar a crear procesos más eficientes y nuevos modelos financieros. Esta guía práctica incluye casos de uso y conocimientos específicos del sector.

Aplicaciones de blockchain para empresas

En sectores de todo el mundo, blockchain está ayudando a transformar los negocios. Una mayor confianza conduce a una mayor eficiencia al eliminar la duplicación de esfuerzos. Blockchain está revolucionando la cadena de suministro, la distribución de alimentos, los servicios financieros, el gobierno, el comercio minorista y más.
La cadena de bloques garantiza una alimentación más segura

Todos comemos, y todos hemos tenido dudas sobre la seguridad o la frescura de los alimentos. ¿Y si pudiéramos reemplazar esas dudas con visibilidad de cada paso, desde la granja hasta la mesa? Muchas empresas ya lo están haciendo, comparten y utilizan los datos de IBM Food Trust, basada en IBM Blockchain Platform.

Descubra cómo los productores, procesadores, distribuidores y minoristas están haciendo que los alimentos sean más seguros, alargando la vida útil, reduciendo los residuos y desbloqueando un mejor acceso a información compartida y segura que nos afecta a todos.
Blockchain rastrea cada paso del envío

Piense en todo lo que ha utilizado hoy. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? La cadena de suministro actual es una compleja red de relaciones, programación, sistemas y datos. Incluso el error más pequeño puede provocar retrasos que tienen tremendos efectos dominó.

Al digitalizar y automatizar el papeleo en las cadenas de suministro, IBM Blockchain ayuda a gestionar mejor los documentos entre organizaciones y fronteras. Incluyendo transportistas, puertos, servicios aduaneros, proveedores de logística, bancos, aseguradoras y otros, todo en tiempo real y con absoluta precisión.
Blockchain difunde la confianza en todas partes

Tanto entre personas como entre organizaciones, las relaciones florecen cuando hay más confianza. Desde joyas hasta seguros y alimentos, IBM Blockchain puede elevar esa confianza a un nivel completamente nuevo. Al ayudar a las partes que realizan transacciones conjuntas a validar y compartir registros de transacciones inmutables en un libro mayor privado y distribuido.

Este registro compartido de la verdad conduce a todo, desde menos papeleo y menos disputas, hasta clientes más satisfechos y formas totalmente nuevas de hacer negocios.
Casos de uso

Descubra cómo los innovadores de diversos sectores están transformando sus negocios a través de casos de uso creados en IBM Blockchain Platform.

 Vertrax: impulsar el éxito en una implementación multinube

La cadena de suministro de petróleo y gas es una interacción compleja de coordinación y competencia. Pero las condiciones meteorológicas extremas y otros acontecimientos inesperados pueden causar estragos y toda la cadena de suministro se ve afectada. El blockchain de Vertrax, basado en la IBM Blockchain Platform e implementado en AWS para los usuarios de nubes múltiples, aporta nueva información sobre esos eventos para una respuesta más rápida.
En conjunto, las pequeñas y medianas empresas son una fuerza económica dinámica. Individualmente, luchan por conseguir la financiación comercial que necesitan para crecer, ya que sus bancos están demasiado sobrecargados para atender sus necesidades. Con we.trade, los principales bancos de Europa ahora utilizan la eficiencia de la cadena de bloques para reducir gran parte del coste y el riesgo asociados con las solicitudes de financiación comercial de las PYME.

 Golden State Foods: el gusto por la colaboración

A medida que los alimentos recorren la cadena de suministro, ¿cómo puede alguien estar realmente seguro de su estado exacto? Mediante el uso de blockchain, IoT y análisis cognitivo. Un ejemplo de ello es Golden State Foods, la CTO Guilda Javaheri y su equipo están dando a los restaurantes de servicio rápido una visibilidad sin precedentes del recorrido de la comida hasta el cliente, en cada paso del camino.

Blockchain para Dummies
Le muestra cómo funciona la cadena de bloques, cómo la utilizan las empresas visionarias, cómo puede empezar a crear una cadena de bloques para la red empresarial e incluye casos de uso específicos del sector. Este libro electrónico gratuito va por su tercera edición.
Blockchain en pocas palabras: creación de soluciones empresariales
Descubra qué es realmente blockchain, sus beneficios clave, cuatro componentes técnicos que hacen de blockchain una forma ideal de fortalecer las empresas y cómo empezar.
