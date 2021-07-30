Blockchain para los negocios es útil para las entidades que realizan transacciones entre sí. Con la tecnología de contabilidad distribuida, los participantes autorizados pueden acceder a la misma información al mismo tiempo para mejorar la eficiencia, generar confianza y eliminar fricciones. Blockchain también permite que una solución se dimensione y escale rápidamente, y muchas soluciones pueden adaptarse para realizar múltiples tareas en distintos sectores. Blockchain para empresas ofrece estos beneficios basados en cuatro atributos exclusivos de la tecnología:

Consenso: los libros de contabilidad compartidos se actualizan solo después de que la transacción haya sido validada por todos los participantes relevantes involucrados.

Replicación: una vez que se aprueba un bloque, el registro de un evento, se crea automáticamente en todos los libros de contabilidad para todos los participantes en ese canal. Cada socio de la red ve y comparte una única "realidad de confianza" de las transacciones.

Inmutabilidad: se pueden añadir más bloques, pero no eliminarlos, por lo que existe un registro permanente de cada transacción, lo que aumenta la confianza entre las partes interesadas.

Seguridad: solo las entidades autorizadas pueden crear bloques y acceder a ellos. Solo los socios de confianza tienen permiso de acceso.

Descubra cómo blockchain puede transformar su negocio

Los líderes empresariales ven cómo blockchain puede ayudar a crear procesos más eficientes y nuevos modelos financieros. Esta guía práctica incluye casos de uso y conocimientos específicos del sector. Obtenga una vista previa gratuita y ahorre un 50 % en la descarga completa o en la edición impresa.