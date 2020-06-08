¿Qué es el edge analytics?

Emitir una alerta cuando un dispositivo alcanza un determinado umbral es bastante sencillo, pero el verdadero valor radica en producir un análisis visual de múltiples variables de datos en tiempo real y encontrar un significado predictivo en el flujo de datos. Esto puede ayudar a las empresas a identificar posibles valores atípicos o problemas que necesitan profundizar y realizar análisis adicionales.

El edge analytics no siempre es visual: hay muchas otras facetas que producen datos, como el análisis de golpes y vibraciones, la detección de ruido, la detección de temperatura, los manómetros, los caudalímetros y el análisis de audio y tono. Los sistemas de prevención de colisiones en los automóviles lo hacen con sensores y no con cámaras. Si bien las aplicaciones de edge analytics tienen que funcionar en dispositivos edge que pueden tener restricciones de memoria, potencia de procesamiento o comunicación, estos dispositivos se conectarían a un edge servidor/puerta de enlace donde se ejecuten las aplicaciones en contenedores.

Se utilizan diferentes protocolos para transmitir datos desde los dispositivos al servidor o puerta de enlace (normalmente conocida como la primera milla). Estos son algunos de los protocolos comunes, pero no es un conjunto completo:

HTTP/HTTPS: Hypertext Transfer Protocol/Secure son protocolos de comunicación sin estado que son la base de Internet.

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport es un protocolo ligero de conectividad de mensajería de máquina a máquina de publicación/suscripción.

RTSP: Real-Time Streaming Protocol es un protocolo con estado utilizado para la contribución de vídeo.

Streams over HTTP: uno de los muchos protocolos adaptativos basados en HTTP.

WebRTC: combinación de estándares, protocolos y API de JavaScript y HTML5 que permite comunicaciones en tiempo real.

Zigbee: tecnología inalámbrica que utiliza el protocolo de radio basado en paquetes destinado a dispositivos de bajo coste que funcionan con baterías en entornos industriales.

La pila de software variará según el caso de uso de un sector en particular, pero en términos generales, las topologías de edge analytics suelen implicar una combinación de productos. En el edge más alejado, habría dispositivos visuales, de audio o sensoriales, algunos de los cuales son capaces de ejecutar un modelo de inferencia en contenedores. Enviarían datos a un servidor de inferencia, posiblemente ejecutando IBM Visual Insights e IBM Edge Application Manager. Los datos no visuales se enviarían a una red troncal de eventos utilizando IBM Event Streams o Apache Kafka. Y productos de software como IBM Watson que entrenan modelos, además de middleware como IBM Cloud Pak for Data e IA podrían agregar, limpiar y analizar datos en la siguiente capa.

Tenga en cuenta el gráfico de conciencia situacional que se muestra arriba; desde la percepción hasta la acción, el edge analytics tiene que operar en tiempo real. El diagrama de arquitectura de bloques muestra varios componentes en juego, con tiempos de latencia mostrados en milisegundos entre las diferentes capas:

Figura 2: Arquitectura de componentes de edge analytics.