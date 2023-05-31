Hay muchos escenarios de uso empresarial que se solapan y que implican tanto a la disciplina del Internet de las cosas (IoT) como a la del edge computing. Pero hay un caso de uso muy práctico y prometedor que se ha implementado comúnmente sin que mucha gente piense en ello: los productos conectados. Este caso de uso implica dispositivos y equipos integrados con sensores, software y conectividad que intercambian datos con otros productos, operadores o entornos en tiempo real.
En esta entrada de blog, analizaremos el fenómeno, a menudo pasado por alto, de los productos conectados y cómo las empresas los están utilizando en su beneficio. Esto es especialmente cierto en la fabricación y la ingeniería industrial. Desde la estrategia hasta el diseño, el desarrollo y la implementación, hay que pensar mucho en conectar los productos físicos. Si bien examinamos esto desde la perspectiva del edge computing, también tiene importantes implicaciones para la Industria 4.0.
Suponemos que los lectores están familiarizados con la Industria 4.0, que implica la integración de tecnología avanzada y el IoT en los procesos de fabricación y los dispositivos conectados que transmiten y reciben instrucciones y datos. Esto permite una mayor automatización y optimización de los procesos de producción, lo que se traduce en una mayor eficiencia, productividad y flexibilidad en la fabricación. Para obtener más información sobre el concepto, consulte el siguiente enlace.
Hay tres elementos básicos cuando se trata de productos conectados:
Como vemos en la Figura 1, los datos son el alma de los productos conectados. Dicho esto, ¿por qué los productos conectados se están volviendo vitales para las empresas? Con los productos conectados, los clientes esperan no solo comprar los últimos y mejores dispositivos edge, sino que también esperan que estos dispositivos funcionen, mejoren y se actualicen continuamente con nuevas característica a lo largo de su vida útil. Las actualizaciones inalámbricas (OTA) de automóviles Tesla o productos Apple son buenos ejemplos de la entrega de nuevo software, firmware, características, protecciones, etc. a productos conectados.
Los productos conectados son mucho más que actualizaciones inalámbricas. Los productos conectados pueden mejorar el soporte monitorizando y optimizando el uso. En entornos industriales, proporcionan el estado de salud de las máquinas y pueden predecir/prevenir fallos o tiempos de inactividad anticipando las necesidades de servicio. Los robots de la planta de fabricación están programados para conocer y trabajar con otros robots. Impulsado por los datos, un producto puede conectarse de forma interactiva con un ecosistema más amplio, ofreciendo una experiencia de cliente (CX) mejorada, un rendimiento y servicios del producto optimizados, y una cadena de suministro ágil que puede ofrecer nuevas fuentes de valor al cliente.
Las empresas tienen productos y servicios conectados que abarcan la estrategia empresarial y tecnología, la habilitación de la conectividad, la conectividad edge inteligente y la informática, y más. La Figura 2 proporciona la visión de IBM de los componentes que proporcionarán una ventaja competitiva a las empresas manufactureras actuales. En el dominio de los productos y servicios conectados, vemos los tres aspectos principales:
IBM también tiene una oferta que incluye IBM® Cognitive Assistant para productos conectados, que aprovecha los datos y aprende de las interacciones con los clientes en todos los aspectos del ciclo de vida de los productos conectados.
Con la conectividad surgen preocupaciones de seguridad a medida que los productos se vuelven cada vez más definidos por software y basados en datos. Los productos conectados se basan en plataformas multifacéticas que se ejecutan en varios entornos operativos, que incluyen la combinación de plataformas de cálculo personalizadas, plataformas de cálculo tradicionales y la nube. Es primordial transformar los enfoques de seguridad actuales de soluciones puntuales a una solución integral y multiplataforma que proteja los productos conectados y los servicios relacionados.
Muchas de las características a las que acabamos de aludir también se ven en las soluciones de edge computing.
Se podría argumentar que los productos conectados son solo una manifestación de un caso de uso de edge computing específicamente relacionado con el dominio de la experiencia del cliente (CX). La diferencia se encuentra en la definición de edge computing, que establece que los datos se analizan en la fuente donde se generan. Los productos conectados, por su parte, se rigen por las respuestas recibidas al enviar los datos a la nube.
En algunos casos, los productos conectados inteligentes pueden funcionar de forma independiente. Si un robot aspirador inteligente puede regresar a su estación de acoplamiento, ¿es descabellado imaginar vehículos autónomos que se conduzcan solos a una estación de carga? Los vehículos están evolucionando hacia productos conectados con conexiones a smartphones, otros vehículos e infraestructura circundante a través de tecnologías de sensores avanzadas con capacidades de procesamiento remoto y a bordo. Estas capacidades requieren actualizaciones frecuentes de OTA por parte del fabricante. Podemos afirmar que el edge computing y el ecosistema que lo respalda están allanando el camino para que los vehículos autónomos se conviertan en los dispositivos móviles edge definitivos y en productos conectados prototípicos.
Como hemos descrito en blogs anteriores de esta serie, IBM Edge Application Manager (IEAM) es el más adecuado para implementar y gestionar aplicaciones en dispositivos edge y far edge.
Uno de los blogs anteriores de esta serie, “Datos en el edge”, habló sobre el manejo de todos los datos que se generan en el edge. Esos mismos requisitos de cumplimiento, privacidad, soberanía, gobierno y residencia de datos son igual de relevantes con los productos conectados.
Los productos conectados envían y reciben muchos datos a la nube. Existen leyes que dictan la recopilación y el almacenamiento de todos estos datos. Al añadir conectividad a los productos, los diseñadores y fabricantes deben comprender y tomar medidas para mitigar el radio de amenaza. Las familias de normas IEC 62443 y UL 2900 se aplican a los productos conectados que se utilizan en el hogar o en entornos comerciales, dispositivos médicos y sistemas de seguridad y protección humana. El estado de California, por ejemplo, tiene una ley llamada “Ley del Osito de Peluche y la Tostadora" que pretende proporcionar una mayor seguridad para evitar ataques de malware y proteger a los consumidores que utilizan dispositivos conectados.
Aunque los productos conectados relacionados con el IoT y el edge generan una gran cantidad de datos, ninguno de ellos ofrece un plano de datos. Para ello, IBM Cloud Pak for Data ofrece muchas opciones para gestionar y almacenar datos con fines operativos, de análisis y de auditabilidad. Lo imaginamos como parte de la solución de productos conectados.
Desde la perspectiva de la experiencia del cliente, vemos que los productos conectados tienen un gran impacto en la automoción, la tecnología, los productos de consumo, la Industria 4.0 y la energía y suministros. Para aprovechar todo el potencial de los productos y servicios conectados, las organizaciones deben poner la experiencia del cliente en primer plano y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los datos y la red.
Vemos los productos conectados como dispositivos que operan dentro y ayudan a los humanos en un dominio de edge computing, siendo los datos el alma de tales soluciones. Las empresas pueden ofrecer muchos servicios posventa personalizados a través de productos conectados y ampliar las fronteras de los sectores.
Háganos saber su opinión.
Gracias a Joe Pearson y Charla Stracener por revisar el artículo y aportar sus opiniones.