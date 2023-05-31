Hay muchos escenarios de uso empresarial que se solapan y que implican tanto a la disciplina del Internet de las cosas (IoT) como a la del edge computing. Pero hay un caso de uso muy práctico y prometedor que se ha implementado comúnmente sin que mucha gente piense en ello: los productos conectados. Este caso de uso implica dispositivos y equipos integrados con sensores, software y conectividad que intercambian datos con otros productos, operadores o entornos en tiempo real.

En esta entrada de blog, analizaremos el fenómeno, a menudo pasado por alto, de los productos conectados y cómo las empresas los están utilizando en su beneficio. Esto es especialmente cierto en la fabricación y la ingeniería industrial. Desde la estrategia hasta el diseño, el desarrollo y la implementación, hay que pensar mucho en conectar los productos físicos. Si bien examinamos esto desde la perspectiva del edge computing, también tiene importantes implicaciones para la Industria 4.0.

Suponemos que los lectores están familiarizados con la Industria 4.0, que implica la integración de tecnología avanzada y el IoT en los procesos de fabricación y los dispositivos conectados que transmiten y reciben instrucciones y datos. Esto permite una mayor automatización y optimización de los procesos de producción, lo que se traduce en una mayor eficiencia, productividad y flexibilidad en la fabricación. Para obtener más información sobre el concepto, consulte el siguiente enlace.