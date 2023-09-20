Modelos fundacionales en el edge

Existen varios pasos para construir e implementar un modelo fundacional (FM). Estos incluyen la ingesta de datos, la selección de datos, el preprocesamiento de datos, el preentrenamiento de FM, el ajuste de modelos a una o más tareas posteriores, el servicio de inferencias y el gobierno de datos e modelos de IA y la gestión del ciclo de vida, todo lo cual puede describirse como FMOps.

Para ayudar con todo esto, IBM ofrece a las empresas las herramientas y capacidades necesarias para aprovechar el poder de estos FM a través del portfolio de productos de IA IBM watsonx diseñados para multiplicar el impacto de la IA en toda la empresa. IBM watsonx consta de lo siguiente:

IBM watsonx.ai incorpora nuevas capacidades de IA generativa (impulsadas por FM y machine learning [ML]) a un estudio potente que abarca todo el ciclo de vida de la IA. IBM watsonx.data es un almacén de datos adecuado para su propósito construido sobre una arquitectura de lakehouse abierto para escalar cargas de trabajo de IA para todos tus datos, en cualquier lugar. IBM watsonx.governance es un kit de herramientas automatizado de gobierno del ciclo de vida de la IA de extremo a extremo diseñado para permitir flujos de trabajo de IA responsables, transparentes y explicables.

Otro vector clave es la creciente importancia de la informática en el edge empresarial en instalaciones como plantas industriales, centros de fabricación, tiendas minoristas, instalaciones periféricas de telecomunicaciones, etc. Más concretamente, la IA en el edge empresarial permite el procesamiento de datos donde se está trabajando para su análisis casi en tiempo real. El edge empresarial es donde se generan grandes cantidades de datos empresariales y donde la IA puede proporcionar conocimientos valiosos, oportunos y accionables.

Servir modelos de IA en el edge permite hacer predicciones casi en tiempo real y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos de soberanía y privacidad de los datos. Esto reduce significativamente la latencia asociada a menudo con la adquisición, transmisión, transformación y procesamiento de datos de inspección. Trabajar en el edge nos permite proteger datos empresariales sensibles y reducir los costes de transferencia de datos con tiempos de respuesta más rápidos.

Sin embargo, escalar implementaciones de IA en el edge no es una tarea fácil frente a los desafíos relacionados con los datos (heterogeneidad, volumen y normativa) y los recursos limitados (computación, conectividad de red, almacenamiento e incluso habilidades de TI). Estos pueden describirse en términos generales en dos categorías: