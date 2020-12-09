Los clústeres de edge son básicamente nodos edge que son clústeres basados en Kubernetes. Entonces, ¿cuál es la justificación para configurar un pequeño clúster como un nodo edge? Cada nodo edge (en este caso, el clúster de edge) se registra en el intercambio bajo la organización del propietario del clúster de edge. El registro consta de un identificador y un token que se aplica solo a ese clúster de edge. Un proceso de agente autónomo se ejecuta en ese clúster de edge y aplica las políticas establecidas por el propietario del clúster de edge. Al mismo tiempo, a los bots autónomos (o bots) se les asignan políticas de implementación para implementar servicios en estos clústeres de edge.

Lo anterior describe los pasos del producto IBM Edge Application Manager, que permite la implementación de los servicios edge en un clúster, a través de un operador de Kubernetes, lo que permite los mismos mecanismos de implementación autónomos que se utilizan con los dispositivos edge. Esto significa que toda la potencia de Kubernetes como plataforma de gestión de contenedores está disponible para los servicios edge.

Este enlace en el centro de conocimiento del producto detalla los pasos para instalar un agente edge en un clúster de edge. Después de lo cual, las aplicaciones pertinentes se pueden instalar en ese clúster de edge. Como habrá adivinado, IEAM es compatible con Kubernetes, K3s, MiniKube, Microk8s y Red Hat OpenShift.

Este blog describió el valor empresarial único que proporciona la implementación de clústeres en el edge , no necesariamente en el edge lejano, pero no obstante en nodos edge en ubicaciones remotas on-premises. Para reiterar, las capacidades de agrupación de nodos edge en clústeres ayudan a gestionar e implementar cargas de trabajo desde un clúster de centro de gestión a instancias remotas de OCP u otros clústeres basados en Kubernetes.

Un clúster de dge permite casos de uso en el edge que requieren la co-localización de la computación con las operaciones o que requieren más escalabilidad, disponibilidad y capacidades de computación de las que puede admitir un dispositivo de edge. Además, no es raro que los clústeres de edge proporcionen los servicios de aplicación necesarios para respaldar los servicios que se ejecutan en dispositivos edge debido a su proximidad a esos dispositivos.