El corte de red no es nuevo; es una forma de crear múltiples redes lógicas y virtualizadas únicas sobre una infraestructura compartida utilizando redes definidas por software (SDN). Como mencionamos en blogs anteriores, la Tecnología 5G ha acelerado el uso de SDN y network functions virtualization (NFV), las cuales ayudan en la creación rápida de segmentos de red. Por lo tanto, aplicando los mismos principios de virtualización a las redes de acceso por radio (RAN), un operador de red puede segregar físicamente el tráfico a través de segmentos.

Los segmentos de red pueden admitir una aplicación, un servicio, un conjunto de usuarios o una red específicos y pueden abarcar varios dominios de red, incluidos el acceso, el núcleo y el transporte. También pueden implementarse en varios operadores. Esto significa que cada red lógica está diseñada para servir a un propósito empresarial definido y comprende todos los recursos de red necesarios, configurados y conectados de extremo a extremo.

Una de las características más importantes del 5G, las secciones de red pueden crearse y programarse dinámicamente para proporcionar a los clientes finales su propia red móvil individual y gestión de suscriptores, que pueden actualizarse continuamente para satisfacer sus necesidades cambiantes. Desde el ancho de banda ultraalto hasta la baja latencia, los caso de uso identificados para 5G y segmentación de red abarcan diversas necesidades de entrega y se dividen en tres categories principales. La versión 15 del 3GPP (Proyecto de asociación de tercera generación) proporcionó detalles sobre estos tres tipos de Slice/Service (SST):

SST 1 – Banda ancha móvil extrema (o mejorada) (eMBB): destinada a aplicaciones centradas en vídeo que consumen mucho ancho de banda y generan la mayor parte del tráfico en la red móvil.

SST 2 – Comunicaciones ultraconfiables de baja latencia (urLLC): Esto permitirá cosas como la cirugía remota o las comunicaciones de vehículo a X (v2x) y requerirá que los operadores de redes móviles (ORM) tengan capacidad de edge computing.

SST 3 – Massive Machine-Type Communications (mMTC): aunque comúnmente se conoce como Internet de las cosas (IoT), esta porción de red presta servicios a una escala mucho mayor, con miles de millones de dispositivos conectados a la red. Estos dispositivos generarán mucho menos tráfico que las aplicaciones eMBB, pero habrá muchas más magnitudes de ellos.

La concurrencia de servicios se posibilita mediante la fragmentación de la red. Hay un efecto intrínseco en el que cada servicio tiene características intrínsecas: un efecto micro en el que el cambio en un segmento no afecta al segmento adyacente, y un efecto macro en el que los recursos físicos se mueven a otro segmento en función de la demanda. NFV es lo que proporciona escalabilidad, flexibilidad y aislamiento.

Es importante comprender que el aislamiento a nivel de red -en el que los clientes verticales no comparten la función o los recursos de la red con los demás clientes- en algunos casos no se considera un requisito fundamental y no se aborda mediante la fragmentación de la red. En consecuencia, la segmentación de red supone que solo se necesitará un pequeño número de segmentos en una red nacional y que serán compartidos por empresas que tengan necesidades similares.