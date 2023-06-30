El CMMS y el software EAM tienen un propósito similar: prolongar y mejorar el rendimiento de los activos, aumentar la eficiencia y la fiabilidad operativas, y reducir los costes mediante un tiempo de actividad más productivo, menos tiempo de inactividad y una mayor vida útil de los activos. Aunque se solapan en algunos aspectos, no son lo mismo y presentan diferencias clave en cuanto a funcionalidad, enfoque y contexto empresarial, ya que ofrecen herramientas y recursos de gestión diferentes. En general, la mayoría de los sistemas EAM tienen capacidades CMMS, pero solo las soluciones CMMS más avanzadas tienen alguna funcionalidad EAM. Algunas de las principales diferencias se describen a continuación, pero su alcance varía según el proveedor.

El CMMS se dedica al mantenimiento, la reparación y las operaciones (MRO) de activos físicos y equipos, y realiza un seguimiento de las actividades de mantenimiento de los activos de una empresa, su programación y sus costes una vez que se ha instalado un activo. El EAM, por otro lado, proporciona una mayor comprensión del coste del ciclo de vida y el valor de los activos mediante la gestión de todo el ciclo de vida de los activos de principio a fin. Ser capaz de rastrear los activos, evaluarlos y monitorizarlos, gestionar y optimizar su calidad y fiabilidad, y medir dónde se están produciendo ineficiencias significa que una empresa puede aprovechar al máximo sus activos y evitar interrupciones innecesarias que podrían afectar al buen funcionamiento de sus operaciones.

El EAM también proporciona datos sobre los costes de por vida, como la compra, el mantenimiento, la reparación y el servicio, que ayudan a las empresas a comprender el coste total de propiedad de los activos individuales. Aunque las soluciones CMMS son cada vez más sofisticadas, no suelen incluir características como contabilidad financiera de alto nivel o costes asociados a las compras o el desmantelamiento.

El EAM también se diferencia del CMMS en que proporciona soporte multisitio en múltiples lugares de trabajo y geografías. La mayoría de las soluciones CMMS solo ofrecen soporte para un único sitio o soporte multisitio limitado. Esto puede suponer una ventaja considerable para sectores como el energético o el del transporte público, que gestionan portfolios de activos muy dispersos.

El EAM abarca una mayor variedad de funciones empresariales que el CMMS. Características como la gestión de contratos, flotas, esquemas, seguimiento de garantías, monitorización energética y aplicaciones específicas del sector no suelen estar incluidas en los sistemas CMMS. El EAM también puede integrarse con una variedad más amplia de programas empresariales, como los de análisis financiero, gestión de la cadena de suministro y compras, gestión de riesgos y cumplimiento normativo, y sostenibilidad. Los CMMS solo tienden a integrarse con otros sistemas para automatizar tareas repetitivas, aunque algunos incluyen capacidades de compra.

Dicho esto, implementar el EAM puede costar más que el CMMS en primera instancia, en gran parte debido a su mayor complejidad y a los costes de configuración adicionales derivados de la integración con otras funciones empresariales. Los modelos SaaS están cambiando esta situación, acercando los costes de CMMS y EAM. Esto, unido a los beneficios adicionales de EAM, lo convierte en una opción cada vez más rentable.

Aunque los sistemas CMMS modernos pueden ofrecer algo más que mantenimiento y la línea entre CMMS y EAM se está difuminando, siguen siendo soluciones distintas. El CMMS puede considerarse un subconjunto del EAM y una vía hacia una gestión de activos empresariales más sólida y a gran escala. Ambos se utilizan a menudo de manera conjunta, aunque el CMMS puede ser suficiente para empresas con portfolios de activos pequeños y equipos de mantenimiento reducidos. Sin embargo, cuando las empresas buscan escalar y consolidar sistemas en varios departamentos, las limitaciones del CMMS pueden afectar a su valor general.

En última instancia, la elección del software depende de muchos factores, pero, en general, si lo que se busca es comprender y gestionar un gran número de activos en múltiples ubicaciones a lo largo de todo su ciclo de vida e incorporar otras funciones empresariales, como recursos humanos y finanzas, lo más probable es que EAM sea la mejor opción.