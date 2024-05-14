El papel del CFO en la era de la IA generativa

Los CFO son los guardianes del capital de inversión, orquestando un movimiento con tecnología e innovación para hacer evolucionar negocios, acelerar los flujos de ingresos y lograr resultados significativos.

El entorno empresarial actual hace que los directores financieros se enfrenten a vientos en contra para la toma de decisiones en condiciones menos que ideales con regulaciones que cambian rápidamente, estándares de información tediosos, ESG requisitos y presiones inflacionarias; sin embargo, la necesidad de crecimiento y expansión de los beneficios sigue existiendo, y a medida que los CEOs buscan formas de aumentar la productividad, el director financiero se perfila como un nuevo asesor en tecnología e innovación. A pesar de los obstáculos, hay vientos a favor en los que podemos utilizar la tecnología para permitir a los directores financieros desempeñar sus funciones de business partner e impulsar la productividad, la reducción de costes, la precisión, el control y el valor empresarial.

Mediante nuevos enfoques de la gestión financiera que incorporan la IA generativa, esta tecnología avanzada puede ayudar a los directores financieros a tomar decisiones más informadas y basadas en datos para su organización, lo que puede tener importantes implicaciones financieras. El estudio de CEO del IBM Institute for Business Value sobre la toma de decisiones en la era de la IA encontró que las principales prioridades para los CEO son la modernización tecnológica y la productividad, mientras que los tres mayores retos son la modernización tecnológica, la sostenibilidad y la seguridad. Entra en escena el CFO, cuyo papel es más importante que nunca para desbloquear valor y escalar y financiar una tecnología que aún están intentando comprender plenamente.