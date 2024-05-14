El papel del CFO en la era de la IA generativa

Los CFO son los guardianes del capital de inversión, orquestando un movimiento con tecnología e innovación para hacer evolucionar negocios, acelerar los flujos de ingresos y lograr resultados significativos.
El entorno empresarial actual hace que los directores financieros se enfrenten a vientos en contra para la toma de decisiones en condiciones menos que ideales con regulaciones que cambian rápidamente, estándares de información tediosos, ESG requisitos y presiones inflacionarias; sin embargo, la necesidad de crecimiento y expansión de los beneficios sigue existiendo, y a medida que los CEOs buscan formas de aumentar la productividad, el director financiero se perfila como un nuevo asesor en tecnología e innovación. A pesar de los obstáculos, hay vientos a favor en los que podemos utilizar la tecnología para permitir a los directores financieros desempeñar sus funciones de business partner e impulsar la productividad, la reducción de costes, la precisión, el control y el valor empresarial.
Mediante nuevos enfoques de la gestión financiera que incorporan la IA generativa, esta tecnología avanzada puede ayudar a los directores financieros a tomar decisiones más informadas y basadas en datos para su organización, lo que puede tener importantes implicaciones financieras. El estudio de CEO del IBM Institute for Business Value sobre la toma de decisiones en la era de la IA encontró que las principales prioridades para los CEO son la modernización tecnológica y la productividad, mientras que los tres mayores retos son la modernización tecnológica, la sostenibilidad y la seguridad. Entra en escena el CFO, cuyo papel es más importante que nunca para desbloquear valor y escalar y financiar una tecnología que aún están intentando comprender plenamente.
No se espera que los directores financieros sean expertos en tecnología. Dicho esto, deben entender cómo medir el valor empresarial creado por la IA generativa en toda la organización, al mismo tiempo que utilizan la tecnología para potenciar sus propias habilidades y capacidades. Esta nueva tecnología puede ayudar a los directores financieros a hacer su trabajo mejor, más rápido y de manera más inteligente, además de aumentar la productividad y abrir nuevas fuentes de ingresos.
El reciente informe del IBM Institute for Business Value, Guía del CEO para IA generativa en finanzas, concluye que "el éxito depende de la rapidez con la que las finanzas puedan convertir los datos en conocimientos que se pueden ejecutar". La IA generativa no solo abre la puerta a otras fuentes de ingresos, sino que también desbloquea valor para el personal financiero. El informe de IBM reveló que, de media, los adoptantes de la IA atribuyen el 40 % de la redistribución de los FTE de las funciones financieras a la IA.
Complementar nuestra vida diaria con IA generativa y crear una versión digital de nosotros mismos permite que la IA se convierta esencialmente en nuestra asistente. Ser consumidor de IA tiene beneficios, pero beneficios mucho mayores si crea valor. Un agente o asistente de IA generativa puede consumir y resumir datos estructurados y no estructurados de fuentes internas y externas, analizarlos y generar conocimientos y patrones para la información financiera que puedan impulsar el valor del negocio y, potencialmente, identificar fuentes de ingresos no explotadas. Esto libera una cantidad significativa de tiempo en el que los profesionales financieros estaban hasta la rodilla en hojas de cálculo.
Aquellas organizaciones que ya han adoptado la IA han ayudado a reducir los errores de previsión de ventas en un 57 %, reducir los saldos incobrables en un 43 % y recortar el tiempo del ciclo de cierre mensual en un 33 %, según el informe del Institute for Business Value de IBM. Al adoptar estas tecnologías, los CFO pueden impulsar la eficiencia y mejorar las experiencias de usuario para las partes interesadas internas y externas.
La IA generativa está cambiando la forma en que hacemos negocios. La oficina del CFO necesita adaptarse a estas nuevas formas de trabajar. La combinación de un personal humano y digital crea un nuevo modelo operativo además de nuevas habilidades y competencias requeridas para la organización financiera. No se espera que los CFO sean científicos de datos, pero sí que comprendan cómo la habilitación de esta tecnología puede impulsar el valor empresarial.
Si bien aún se necesitan habilidades funcionales financieras, también se requiere un nuevo conjunto de habilidades para optimizar la adopción y el consumo de servicios digitales. Al aumentar el personal con asistentes virtuales que liberan capacidad, los profesionales financieros pueden centrar su tiempo en capacidades más cualificadas. En lugar de dedicar una gran cantidad de tiempo a las hojas de cálculo, uno podría dedicar parte de su tiempo a crear herramientas de IA que ayuden a derivar conocimientos y proporcionar una mejor planificación y forecasting.
La buena noticia es que probablemente sea más fácil enseñar a un profesional de las finanzas a utilizar la tecnología para generar valor que enseñarle a un científico de datos esas habilidades financieras. El personal financiero debe ser creadores de valor y diseñadores de experiencias, mejorando sus habilidades analíticas y técnicas para poder entrenar y dar instrucciones a sus asistentes, afinando, ajustando y mejorando el servicio digital. Además, los altos ejecutivos financieros deben tener mayores habilidades de comunicación y narración como business partners de los CEO.
La confianza es fundamental para los líderes financieros, y los CFO deben poder confiar en los datos necesarios para tomar decisiones empresariales críticas y para la información financiera y ESG requerida. Las tecnologías como la IA generativa pueden suscitar sentimientos de escepticismo o desconfianza sobre la exactitud de los datos, sobre todo en las organizaciones que dependen de procesos manuales. La gobierno de datos es crucial para evitar sesgos o alucinación, establecer una mayor confianza en los datos y proporcionar a los directores financieros la seguridad necesaria para respaldar sus informes. Los resultados del informe del IBM Institute for Business Value sugieren que construir estructuras de gobernanza en toda la organización financiera puede "[...] cerrar las brechas de gobierno y desarrollar orientación ética que apoyen la adopción ética de la IA generativa."
Independientemente de la tarea, las organizaciones que adoptan la IA generativa deben saber que, con el gobierno adecuado, los CFO y los empleados humanos pueden liberar su tiempo para adoptar la innovación en lugar de mostrarse reacios a los cambios inminentes.
Es importante recordar que muchas organizaciones aún se encuentran en las primeras etapas de adopción y algunas dudan si zambullirse. Pero las investigaciones muestran que cuanto más avanzan las organizaciones en su viaje hacia la IA, más valor se ofrece.
Si su organización está pensando en explorar la IA generativa, considere empezar con una tarea que requiera mucho trabajo, como identificar y mitigar errores en tus informes financieros. Un buen punto de partida es partir de un entorno de nube híbrida. Mientras la mayoría de las organizaciones hacen el cambio, la infraestructura en la nube puede resultar cara; pero con la IA generativa a escala empresarial, esos costes podrían agravarse. Como señala el informe, FinOps, o gestión financiera para inversiones basadas en la nube, "[...] debería desempeñar un papel importante en las decisiones de inversión en IA generativa".
Si bien la implementación de nuevas tecnologías puede parecer abrumadora, no tener una estrategia en lugar o evitar su adopción puede poner a una organización en riesgo de perder la ventaja empresarial competitiva. Los CFO son los socios estratégicos de transformación que los CEO necesitan para garantizar una adopción rápida y exitosa de la IA generativa.
