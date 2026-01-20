¿Qué es un ecosistema de API?

El ecosistema de API se refiere a una red de interfaces de programación de aplicaciones (API) interconectadas y todos los elementos asociados. Entre esos elementos se incluyen los equipos que las crean e implementan, los desarrolladores que las utilizan, las aplicaciones, las bases de datos y las plataformas que dependen de las API para el intercambio de datos, los portales para desarrolladores y las estructuras de seguridad y gobierno que facilitan una Integración segura y valiosa.
Centrarse en el ecosistema de API resulta útil tanto como parte de la transformación digital de una organización como en la formulación de una estrategia de API y modelos de negocio que dan prioridad a las API . Al desarrollar sus iniciativas centrándose en el ecosistema de API, en lugar de limitarse a la propia API, las organizaciones pueden obtener ventajas estratégicas y empresariales, entre las que se incluyen una mejor experiencia del cliente y del desarrollador, una reducción de la proliferación de API, una mayor seguridad de TI y una mayor eficiencia en el desarrollo de aplicaciones.
Los componentes clave de un ecosistema de API se pueden dividir generalmente en tres categorías principales: tecnologías (API e infraestructura asociada), personas (proveedores, consumidores y comunidad) y gobierno (normas, políticas, sistemas de soporte y activos).
La infraestructura técnica de un ecosistema de API consta de varios componentes diferentes, todos ellos conectados entre sí de diversas maneras, a modo de una telaraña. Las propias API son los hilos radiales que unen las distintas partes de la red, mientras que las puertas de enlace de API, las bases de datos, las aplicaciones y los servicios, así como otras formas de infraestructura, conforman los cruces, los nodos y la estructura de la red.
Una API es un conjunto de reglas o protocolos que permite a los programas de software comunicarse entre sí para intercambiar datos, características y funcionalidades. Las API permiten a los propietarios de aplicaciones poner sus datos y servicios a disposición de consumidores internos y externos de forma sencilla y segura.
Las API son cada vez más vitales para los usuarios empresariales de hoy en día; las empresas tienen, de media, más de 600 endpoints de API en producción, y hay negocios enteros que surgieron a partir de API, entre ellos empresas de procesamiento de pagos, empresas de enriquecimiento de datos de correo electrónico y empresas de servicios financieros.
Una puerta de enlace de API es una capa de software que presenta un único punto de entrada para que los clientes (como aplicaciones web o móviles) accedan a múltiples servicios de backend, a la vez que gestiona las interacciones cliente/servidor.
Las puertas de enlace de API reciben una llamada de API, también conocida como solicitud de API, y la redirigen a uno o más servicios de backend, dependiendo de la naturaleza de la solicitud. A continuación, la puerta de enlace compila los datos solicitados y los devuelve al cliente en una única respuesta. Las puertas de enlace permiten a los clientes consultar varios recursos en una sola llamada, en lugar de tener que consultar varios endpoints con varias llamadas.
Por ejemplo, una puerta de enlace de API que orquesta servicios en un sistema sanitario podría permitir que una aplicación obtenga datos de múltiples recursos (como el historial médico de un paciente, su historial de pagos y su agenda actual) mediante una sola llamada a la API.
Las puertas de enlace de API también centralizan otras tareas críticas, como:
Las bases de datos son una parte integral de los ecosistemas de API: almacenan los datos sin procesar que las aplicaciones necesitan para funcionar. Las API sirven de intermediarias y permiten así a las aplicaciones interactuar con las bases de datos de forma estable y segura. Las API proporcionan la interfaz que permite a las aplicaciones realizar operaciones (como CRUD o crear, leer, actualizar o eliminar) en la base de datos.
Las API también proporcionan una capa de seguridad al autenticar y validar el acceso para ayudar a garantizar que solo los clientes autorizados puedan acceder a los recursos. Y las API aportan interoperabilidad al sistema, permitiendo que las aplicaciones escritas en distintos lenguajes de programación o creadas en plataformas diferentes puedan acceder a las mismas bases de datos.
Las aplicaciones constituyen el frontend tecnológico de todo el ecosistema de las API; son las aplicaciones (como las aplicaciones móviles, las aplicaciones web o el software de escritorio) con las que interactúa el usuario, ya sea digital o humano (y no la propia API).
Dentro de la aplicación, el usuario puede seleccionar una acción que requiera que la aplicación acceda a una fuente externa de datos o servicios para completarla. Este intercambio se completa a través de la API. Se envía una solicitud, a menudo denominada llamada o consulta a la API, a la API, que la redirige al servicio de backend responsable del recurso solicitado. A continuación, los datos solicitados se devuelven al cliente a través de la API.
Los microservicios, o una arquitectura de microservicios, son un enfoque de la creación de aplicaciones que divide una aplicación en muchos servicios independientes diferentes que se pueden crear y operar por separado. Los microservicios no son “servicios pequeños”, sino un método arquitectónico para integrar muchos servicios en una aplicación. Los microservicios son útiles por su flexibilidad, ya que permiten escalar y reutilizar los servicios de forma independiente.
Todos estos servicios funcionan de manera conjunta, a menudo comunicándose a través de API o mediante una malla de servicios. Las API también se utilizan para conectar microservicios a aplicaciones y sistemas externos, lo que permite la interoperabilidad y una integración fluida.
En muchos casos, se utiliza una puerta de enlace de API delante de estos servicios para gestionar las solicitudes de API entrantes, redirigirlas al servicio (o servicios) correspondiente y devolver la respuesta al cliente en una única respuesta completa.
Los pipelines de integración continua/entrega continua (CI/CD) forman parte del ecosistema porque suelen utilizarse para desarrollar, implementar y actualizar las API.
Un pipeline de CI/CD es un flujo de trabajo que automatiza el proceso de escritura, integración, prueba e implementación de código. Los desarrolladores pueden escribir código de forma independiente, realizando un seguimiento de los cambios con herramientas como Git, y el código pasa automáticamente por el pipeline de desarrollo para su prueba y validación. A continuación, el código validado se integra en entornos de prueba o repositorios como GitHub. El pipeline de CI/CD es una forma de reducir el tiempo de desarrollo de API o software, disminuir los costes, detectar errores de forma temprana y mejorar la colaboración entre equipos.
El pipeline de CI/CD no es visible para el usuario final; se trata de una metodología habitual que se utiliza para trasladar el código desde el desarrollo hasta la implementación y mejorar continuamente el software y las API mediante actualizaciones periódicas.
El portal para desarrolladores es un centro que reúne todo lo que un desarrollador puede necesitar para comprender, utilizar, integrar y optimizar las API. Es una parte fundamental del ecosistema general de API. Por lo general, un portal para desarrolladores incluye la mayoría o la totalidad de los siguientes elementos:
Las plataformas de gestión de API son como la versión interna del portal para desarrolladores externo. Un sistema de gestión de API ofrece controles a los equipos encargados de la supervisión de las API, con herramientas para su implementación y retirada a lo largo de todo el ciclo de vida de las API, la gestión del tráfico, el seguimiento de errores, la aplicación de políticas de seguridad y gobierno y, a menudo, la gestión de la facturación y las suscripciones.
El componente humano del ecosistema de API también puede dividirse en tres grupos:
Los proveedores de API son las personas y los equipos responsables de crear y publicar las API en el núcleo del ecosistema. Entre ellos pueden figurar:
Estos son los desarrolladores que utilizan API para integrar aplicaciones y sistemas y crear nuevos productos y servicios. Los consumidores de API son una parte crucial del ecosistema; al fin y al cabo, es a este grupo al que está destinada la API.
Los consumidores pueden ser internos, parte de la misma organización que proporciona la API, externos con acceso limitado o consumidores públicos con acceso completo. El diseño y la documentación de la API pueden diferir en función de quién sea el usuario al que va dirigida.
Por ejemplo, una experiencia de usuario más intuitiva puede resultar beneficiosa para una API pública, ya que la organización proveedora podría preferir reducir la necesidad de realizar una gestión exhaustiva de incidencias y prestar asistencia.
Especialmente en el caso de las API públicas, la comunidad (un grupo más amplio que incluye a los usuarios y otras partes interesadas) puede constituir una parte fundamental del ecosistema global de las API. La comunidad suele estar formada por desarrolladores internos, colaboradores de código abierto y aficionados, business partners y usuarios cotidianos de las aplicaciones que dependen de la API para acceder a datos o servicios. La comunidad puede contribuir a la mejora y la innovación de una API mediante:
El gobierno de las API se refiere a las normas, políticas y prácticas que dirigen cómo una organización desarrolla, implementa y utiliza sus API. El objetivo de crear el gobierno de las API es promover la coherencia, la fiabilidad, la seguridad y la eficiencia.
El gobierno de las API puede incluir guías de estilo, políticas de seguridad, convenciones de nomenclatura, estrategias de control de versiones, estándares de calidad, políticas de respuesta a incidentes y desastres, etc. Para muchos sectores, incluida la sanidad, el gobierno también incluye decisiones de cumplimiento legal, como los requisitos de la HIPAA u otras normativas específicas del sector o de la región.
Un ecosistema de API eficaz ofrece importantes beneficios tanto para las empresas como para los desarrolladores:
Únase a IBM en un webinar en el que demostraremos cómo encontrar un ROI real a través de iniciativas de IA agéntica, con ejemplos en sectores, casos de uso e incluso las propias historias de éxito de IBM.
Descubra cómo conectar el nivel de datos de su arquitectura a los niveles de aplicaciones en contenedores utilizando FlashSystem y Red Hat OpenShift, garantizando el rendimiento, la resiliencia y la escalabilidad.
Obtenga orientación detallada sobre el diseño, la implementación y el ajuste de los sistemas de almacenamiento IBM® DS8A00. Aprenda a optimizar la E/S, garantizar una alta disponibilidad y fortalecer la recuperación ante desastres en entornos de misión crítica.
Explore la arquitectura y los conceptos detrás de IBM Storage Ceph. Aprenda a diseñar una capa de datos escalable y con autorreparación que soporte cargas de trabajo de IA, consolide el almacenamiento y reduzca los costes en aplicaciones multitierra.
Conocimientos de IDC sobre cómo los sistemas de archivos paralelos aumentan el rendimiento y la fiabilidad en el nivel de datos para aplicaciones de varios niveles y alta demanda.
Descubra cómo los análisis en el nivel de datos pueden informar la lógica de la aplicación y la experiencia para una toma de decisiones más inteligente.
Explore ejemplos reales de adopción de IA generativa en sectores como las finanzas y la cadena de suministro. Descubra cómo estos sistemas están respaldados por una arquitectura moderna en capas.
Desarrolle de manera fluida, gestione, proteja y socialice todos sus tipos de interfaces de programación de aplicaciones (API), dondequiera que se encuentren.
Potencie su negocio a través de una conectividad y automatización fluidas con el software de plataforma de integración.
Desbloquee todo el potencial de la nube híbrida en la era de la IA agéntica.
IBM API Connect es compatible con todos los tipos de interfaces de programación de aplicaciones (API) modernas, al mismo tiempo que refuerza la seguridad y el gobierno. Las capacidades de IA generativa (IA gen) automatizan las tareas manuales, ahorran tiempo y ayudan a garantizar la calidad.