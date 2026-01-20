¿Qué es un ecosistema de API?

Una puerta de enlace de API es una capa de software que presenta un único punto de entrada para que los clientes (como aplicaciones web o móviles) accedan a múltiples servicios de backend, a la vez que gestiona las interacciones cliente/servidor.

Las puertas de enlace de API reciben una llamada de API, también conocida como solicitud de API, y la redirigen a uno o más servicios de backend, dependiendo de la naturaleza de la solicitud. A continuación, la puerta de enlace compila los datos solicitados y los devuelve al cliente en una única respuesta. Las puertas de enlace permiten a los clientes consultar varios recursos en una sola llamada, en lugar de tener que consultar varios endpoints con varias llamadas.

Por ejemplo, una puerta de enlace de API que orquesta servicios en un sistema sanitario podría permitir que una aplicación obtenga datos de múltiples recursos (como el historial médico de un paciente, su historial de pagos y su agenda actual) mediante una sola llamada a la API.

Las puertas de enlace de API también centralizan otras tareas críticas, como: