¿Qué es un servidor Apache?

Ocho minutos
El servidor HTTP Server, comúnmente conocido como Apache o simplemente servidor Apache, es un servidor web gratuito y de código abierto que impulsa numerosos sitios web y aplicaciones.
Apache controla las interacciones entre los servidores web y los navegadores, lo que permite a los usuarios encontrar páginas web, páginas HTML, imágenes, texto, vídeos y otros tipos de contenido en Internet. Lanzado por primera vez en 1995, Apache desempeñó un papel crítico en el desarrollo temprano de Internet, permitiendo a las personas de todo el mundo crear y alojar sus propios sitios web.
La Apache Software Foundation (ASF) gestiona Apache. Esta organización sin ánimo de lucro actualiza regularmente el software para abordar una amplia gama de cuestiones, como la seguridad, la compatibilidad con las nuevas tecnologías, la resolución de problemas y mucho más. La capacidad de Apache para ofrecer rápidamente contenidos estáticos y dinámicos y potenciar complejas interacciones con los usuarios lo convierte en líder del mercado en alojamiento web.
Actualmente, Apache es uno de los servidores web más populares. Muchas empresas utilizan Apache para impulsar los procesos de su actividad principal y garantizar que sus sitios web y aplicaciones prosperen. Según un informe reciente de W3Techs, algo más de la cuarta parte de los sitios web del mundo (26 %) confían en Apache para sus necesidades de alojamiento.1
Los servidores web son sistemas que entregan contenido web a los usuarios a través de Internet. Generalmente son una combinación de hardware y software y pueden gestionar solicitudes de los usuarios de una amplia gama de contenidos, incluidas imágenes, texto, vídeos y más. Junto con los servidores de aplicaciones, que son servidores que permiten aplicaciones empresariales, los servidores web se han convertido en una parte importante de las funciones de la actividad principal de muchas empresas modernas.
Los servidores web funcionan como un puente entre los clientes y la World Wide Web. Permiten transferir datos a través de una serie de protocolos, como el Protocolo de Transferencia de Hipertexto (HTTP) y el Protocolo de Transferencia de Hipertexto 2 (HTTP/2). El servidor web espera una solicitud de cliente, por ejemplo, introducir una dirección en la barra de direcciones en un navegador web, y responde con contenido.
En entornos Apache, el programa que se ejecuta en segundo plano y facilita estas solicitudes se conoce como "daemon" y se denomina HTTPd (daemon de protocolo de transferencia de hipertexto).
La mayoría de los servidores web modernos están diseñados para generar contenido dinámico, como recomendaciones personalizadas, publicidad e incluso paneles de control que los usuarios pueden personalizar. Para llevar a cabo esta tarea, están diseñados para ser compatibles con una amplia gama de lenguajes de programación, incluidos PHP, Perl, Python y más.
El servidor web Apache está construido para facilitar la comunicación entre un navegador web (comúnmente conocido como "cliente") y el servidor donde se guardan los archivos de un sitio web. Su propósito fundamental es procesar las solicitudes de contenido mediante la entrega de páginas web, HTML, CSS y más a través de un navegador web. Esencialmente, el software que sustenta Apache actúa como intermediario, escuchando constantemente las peticiones de los usuarios y respondiendo con contenidos.
El enfoque de Apache para gestionar las solicitudes de los clientes y generar contenido lo diferencia de otros servidores web en varios aspectos importantes.
Mientras que otros tipos de servidores web como NGINX utilizan un enfoque basado en eventos para gestionar las solicitudes de los clientes simultáneamente, Apache crea un nuevo proceso para cada solicitud. Apache escucha las peticiones entrantes y las pasa a un módulo de multiprocesamiento (MPM) y a un módulo Apache gestor de peticiones, donde se determinan los próximos pasos.
El módulo generador de contenido de Apache puede crear tanto archivos estáticos como contenido dinámico para satisfacer una solicitud de usuario. Además del contenido, el módulo generador puede devolver encabezados HTTP relevantes, campos que contienen información importante sobre el origen y el contexto de una solicitud.
Otro aspecto importante de la funcionalidad del servidor Apache es el diseño. Apache es una parte crítica de las pilas de aplicaciones web modernas, también conocidas como pilas tecnológicas, que son colecciones de herramientas de hardware y software que ejecutan aplicaciones web modernas. Apache es un componente esencial de LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP), una de las pilas tecnológicas más potentes y utilizadas en el mercado.
He aquí un vistazo más de cerca a cada uno de los componentes de LAMP:
La función principal de Apache es responder a las solicitudes de los clientes con contenido, una capacidad básica de todos los sitios y aplicaciones web. Tiene una amplia gama de características y capacidades que permiten esta funcionalidad.
A diferencia de los servidores web propietarios, lanzados por empresas como Microsoft, Google y Oracle, Apache es un software de código abierto. En otras palabras, es gratuito y cuenta con el apoyo de una gran comunidad de expertos. Incluso los usos comerciales de Apache son gratuitos y los desarrolladores modifican constantemente su código para que se ajuste a un propósito empresarial único.
Cuando las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial (IA) y la IA generativa cambian la forma en que las empresas crean y almacenan contenidos, la comunidad de código abierto responde rápidamente, garantizando que Apache siga siendo compatible.
Apache es compatible con muchos tipos de plataformas, incluidas Linux, Unix, Windows y macOS. Su arquitectura modular, un enfoque que prioriza la flexibilidad y la personalización, permite añadir nuevas características y funciones de manera rápida y sencilla.
Por ejemplo, los sistemas AIX de IBM, preferidos por las grandes empresas, suelen implementar Apache en entornos difíciles. El enfoque de código abierto de Apache garantiza que pueda integrarse fácilmente en AIX e iterarse constantemente a medida que llegan nuevas tecnologías y casos de uso.
Apache es ideal para la práctica del alojamiento virtual, que consiste en ejecutar varios sitios web en un solo servidor en lugar de un servidor dedicado para cada instancia. El alojamiento virtual de Apache es rentable y altamente escalable, lo que permite a las empresas gestionar varios dominios sin costes adicionales y crear rápidamente instancias virtuales según sea necesario.
Apache ofrece dos enfoques, según el entorno informático de una organización y sus necesidades específicas.
Las organizaciones pueden configurar Apache ajustando su cifrado y autenticación y cómo utiliza los firewalls, un enfoque conocido como configuración de Apache.
Las capacidades de equilibrio de carga del servidor Apache le permiten optimizar los recursos durante situaciones de alto tráfico en sitios web y aplicaciones populares. Puede distribuir las solicitudes de los clientes entre diferentes servidores para que ningún servidor reciba demasiadas solicitudes, lo que ralentiza la funcionalidad y el rendimiento.
Los servidores Apache también son eficaces para almacenar en caché, almacenar y reutilizar las páginas que se solicitan con frecuencia para reducir la carga de trabajo de los servidores y gestionar el ancho de banda de manera eficaz. Apache también puede funcionar como un proxy inverso, un servidor que actúa como intermediario entre otros servidores y las solicitudes de los clientes, lo que ayuda a optimizar el rendimiento y la distribución de los recursos.
Apache se compara favorablemente con otros tipos de software de servidor web, principalmente debido a su diseño modular, naturaleza de código abierto y compatibilidad con otras plataformas y tecnologías. Aunque ya no disfruta del dominio que tuvo a finales de la década de 1990 y principios de la 2000, todavía se considera una opción sólida para diversas necesidades de alojamiento y de aplicaciones web. Eche un vistazo a cómo se compara con sus dos competidores más cercanos: NGINX y Microsoft IIS.
NGINX (se pronuncia engine-x) superó recientemente a Apache como el servidor web más popular del mundo, con un 33 % de la cuota de mercado, según un informe de 2025.2
La mayor diferencia entre Apache y NGINX está en su arquitectura: el servidor Apache utiliza una arquitectura basada en procesos que crea un nuevo proceso llamado hilo para cada solicitud del cliente. Por su parte, NGINX emplea una arquitectura basada en eventos, lo que le permite manejar muchas solicitudes simultáneamente en el mismo hilo.
NGINX también es ligeramente más rápido que Apache a la hora de servir contenido estático debido a sus capacidades de almacenamiento en caché más eficientes. En cuanto al servicio de contenidos dinámicos, NGINX utiliza procesadores externos, como PHP-FPM para PHP, mientras que Apache procesa los contenidos dinámicos internamente, en el lado del servidor.
Microsoft IIS es otro popular servidor web que, al igual que Apache, fue diseñado para alojar sitios y aplicaciones web y servir contenidos en respuesta a las peticiones de los usuarios. A diferencia de Apache, Microsoft IIS es una solución propietaria diseñada específicamente para funcionar con otras soluciones de software y soporte de Microsoft. Uno de los puntos fuertes de Microsoft IIS es que simplifica el desarrollo y la implementación para los marcos .NET y ASP.NET, entornos muy utilizados para crear aplicaciones web.
Para las empresas que ejecutan sitios y aplicaciones en servidores Windows, Microsoft IIS es una solución sólida, que ofrece una integración sencilla y potente con otras herramientas de Microsoft como Active Directory y Exchange Server. También es conocido por su fácil configuración y gestión y su sencilla interfaz gráfica de usuario (GUI).
Debido a su amplia gama de características, naturaleza de código abierto, características de seguridad y compatibilidad con nuevas tecnologías, Apache tiene muchos casos de uso. Estos son algunos de los más comunes.
