¿Qué es una pila LAMP?

Es posible que haya oído hablar de la pila LAMP. No sería ninguna sorpresa, ya que algunas de las aplicaciones web de código abierto más populares actualmente se ejecutan en LAMP, como por ejemplo WordPress y Drupal.



No obstante, LAMP ofrece muchas más ventajas. Fue una de las primeras pilas de software de código abierto para la web y sigue siendo una de las formas más comunes de crear aplicaciones web. Se utiliza tanto que es probable que la encuentre con frecuencia a lo largo de su carrera cuando actualice o aloje aplicaciones existentes. Asimismo, es considerada por muchos la plataforma preferida para desarrollar nuevas aplicaciones web personalizadas.

Estable, simple y potente, estas son las palabras que se utilizan más a menudo para describir LAMP. Por lo tanto, es recomendable aprender a utilizarla y es un recurso útil que añadir al currículum de cualquier desarrollador.