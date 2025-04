La transformación se basa en la colaboración

Ser un líder de la transformación no es una tarea sencilla, algo que dejaron claro los tres líderes entrevistados por Funai. Matt Lyteson, CIO y vicepresidente de transformación de plataformas tecnológicas de IBM, compartió con franqueza la idea de que dos ejecutivos no siempre estarán de acuerdo, y eso no es malo. Trabaja junto a Funai y ambos colaboran casi siempre.

Funai y Lyteson coincidieron en que los ejecutivos deben darse cuenta de que cada directivo tiene su propia perspectiva y área de especialización, lo que puede beneficiar al equipo general y al objetivo de la organización.

"La mayoría de la gente sabe lo que es una buena relación de trabajo y creo que, como en cualquier relación, va a haber altibajos", dijo Lyteson durante el pódcast.

Siguiendo con el tema de las asociaciones, Funai entrevistó a Marco Bill-Peter, vicepresidente sénior de plataformas de actividad principal de Red Hat, en el segundo episodio, para ofrecer a los oyentes conocimiento sobre la transformación de una plataforma de ventas.