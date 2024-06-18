La información está en todas partes. Para las empresas, la información lo es todo. El papel del CIO y de otros líderes transformadores ha evolucionado para influir en todas las áreas del negocio: desde la experiencia de los empleados y los agentes de trabajo digitales hasta el desarrollo de productos y la experiencia del cliente. ​

Presentado por Ann Funai, CIO y vicepresidenta de transformación de plataformas empresariales de IBM, Transformers le lleva entre bastidores y pantallas para conocer a los líderes más transformadores de hoy. Explore sus retos reales, las lecciones inspiradoras y las buenas prácticas. Desde transformaciones personales hasta influencias externas, Ann y sus invitados exploran lo que realmente significa ser transformadores. Sintonice cada dos miércoles a las 7 a. m. EST para unirse al viaje de transformación.

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