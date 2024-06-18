Transformers cumple un año: ronda rápida con Ann Funai
La información está en todas partes. Para las empresas, la información lo es todo. El papel del CIO y de otros líderes transformadores ha evolucionado para influir en todas las áreas del negocio: desde la experiencia de los empleados y los agentes de trabajo digitales hasta el desarrollo de productos y la experiencia del cliente.
Presentado por Ann Funai, CIO y vicepresidenta de transformación de plataformas empresariales de IBM, Transformers le lleva entre bastidores y pantallas para conocer a los líderes más transformadores de hoy. Explore sus retos reales, las lecciones inspiradoras y las buenas prácticas. Desde transformaciones personales hasta influencias externas, Ann y sus invitados exploran lo que realmente significa ser transformadores. Sintonice cada dos miércoles a las 7 a. m. EST para unirse al viaje de transformación.
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Temporada 2
En esta completa guía, encontrará una colección de contenidos relacionados con agentes de IA, como artículos explicativos, tutoriales prácticos, episodios de podcasts y mucho más.
A medida que Salesforce democratiza las capacidades de la IA agéntica, exploramos tres pilares para una implementación rentable a escala.
Como CIO, está familiarizado con el entusiasmo que rodea a la IA y su potencial para transformar su negocio. La rápida evolución hacia la IA generativa y la IA agéntica hace que sea el momento de examinar más de cerca la increíble oportunidad de generar valor empresarial real con esta tecnología.
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