En el mundo de la ciberseguridad, la forma en la que decimos algo importa tanto como, tal vez incluso más, que lo que decimos.

Un experimento mental para ilustrar esta cuestión:

Usted es el CEO de uno de los mayores oleoductos del país. Le han convocado a una reunión informativa sobre inteligencia de amenazas porque sus analistas han encontrado un par de ciberamenazas importantes que podrían afectar a su organización.

¿A cuál de estas dos amenazas le das prioridad a la hora de responder?

Amenaza 1: "Una banda de ransomware ha estado atacando a otras empresas energéticas, bloqueando datos críticos hasta que la empresa pague un rescate. Si este ransomware pusiera en peligro nuestra red, estimamos que podría cifrar hasta 100 gigas de nuestros datos".

Amenaza 2: "Un malware altamente disruptivo ha afectado a varios sistemas de infraestructura crítica en los últimos meses, dejando fuera de línea los servicios principales. Si penetra en nuestra red, estimamos que este malware cerraría todo el pipeline durante una semana".

Es una pregunta trampa. Ambas amenazas describen el mismo ataque: el ataque de ransomware Colonial Pipeline de 2021, el mayor ciberataque a infraestructuras petroleras en la historia de EE. UU. Hackers malintencionados cerraron el oleoducto que transporta el 45 % del combustible de la costa este y presionaron a las víctimas para que pagaran un rescate de 4,4 millones de dólares. (El Departamento de Justicia acabó recuperando parte de ese rescate).

Observe cómo, a pesar de describir el mismo ataque, estos informes de amenazas no se sienten igualmente urgentes. La amenaza 1 parece mala, pero la amenaza 2 requiere una respuesta inmediata.

La amenaza 2 parece mucho más urgente porque enfatiza el impacto comercial del ataque, en lugar de los detalles técnicos. Desafortunadamente, los analistas de amenazas a menudo entienden esto al revés, lo que contribuye a una profunda brecha de comunicación entre la ciberseguridad y la empresa.

Esta brecha es más que un mero inconveniente. Puede dejar a la organización expuesta a todo tipo de ataques.