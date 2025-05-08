Al igual que con muchos otros elementos de la tecnología moderna, el objetivo de incorporar la automatización en un flujo de trabajo es liberar a los ingenieros de tener que lidiar con tareas repetitivas que no aportan valor. Gracias a este nuevo tiempo libre, los ingenieros pueden dedicarse a tareas que la automatización no puede realizar: creación, ideación, orientación a gran escala, etc.

La automatización puede ser especialmente valiosa para los siguientes objetivos:

Coherencia: la desventaja de las tareas manuales repetitivas no es solo que pueden ser aburridas y pueden restar tiempo a acciones más valiosas. Si esas tareas, como la creación de cuentas de usuario, se realizan mediante herramientas de automatización, los errores y las incoherencias pueden eliminarse casi por completo. Un empleado nuevo puede hacer las cosas de manera diferente a un empleado antiguo; un usuario puede introducir accidentalmente un valor en el campo equivocado. Un proceso automatizado (generalmente) no lo hará.

Escalabilidad: la escalabilidad es uno de los principales beneficios a largo plazo de la automatización. Tomemos nuestro ejemplo anterior de creación de cuenta de usuario. Si la creación de cuentas aumenta exponecialmente, la carga de trabajo para el humano responsable de la configuración de cuentas también aumenta exponecialmente, y aparta a este empleado de otros aspectos del trabajo potencialmente más valiosos. Un sistema automatizado no tendrá este problema.

Velocidad: ciertas tareas, como encontrar y corregir errores en el código, pueden llevar mucho tiempo a un humano. Los sistemas de software automatizados tienen la capacidad de monitorizar enormes cantidades de datos y, a menudo, pueden detectar errores más rápido que los humanos mediante el reconocimiento avanzado de patrones y otras herramientas. Las correcciones se pueden aplicar con la misma rapidez y, a menudo, sin intervención humana.

Por supuesto, también existen peligros que acechan junto a cualquier proceso de automatización. Entre ellos figuran:

Costes iniciales: las automatizaciones deben crearse antes de poder implementarse. Esto puede conllevar una cantidad significativa de tiempo, esfuerzo e incluso costes de hardware. El valor de la automatización debe considerarse como un equilibrio entre el esfuerzo por crearla y los recursos reales que ahorrará una vez lanzada.

Mantenimiento: puede parecer que las tareas automatizadas pueden ejecutarse indefinidamente, pero normalmente no es así. El código de automatización debe mantenerse actualizado y sincronizado con otras actualizaciones del código y del sistema. Si se añaden nuevas características, puede que el código de automatización también tenga que actualizarse mediante la intervención humana para incluir nuevas acciones o evitar errores.

La inteligencia artificial ofrece algunas posibilidades nuevas y emocionantes para la SRE, sobre todo en el ámbito de la automatización. En teoría, tanto los costes iniciales como el mantenimiento pueden modularse mediante nuevos modelos de IA. Dicho esto, la IA también aporta nuevos puntos débiles potenciales: alucinaciones, seguridad y privacidad, sobre todo.