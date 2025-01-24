Por qué los ciberataques a las tiendas de comestibles podrían suponer una amenaza para la seguridad alimentaria

La importancia de la ciberseguridad en la cadena de suministro alimentario sigue aumentando a medida que la industria agroalimentaria se digitaliza cada vez más. El aumento de la agricultura inteligente significa que un ataque de ciberseguridad puede afectar incluso al cultivo y la cosecha. Además de los procesos de producción y distribución, un ciberataque puede afectar incluso a la seguridad alimentaria. Por ejemplo, un ciberataque podría interferir con la tecnología que controla la temperatura de los alimentos durante la producción, lo que puede provocar su contaminación.

La ciberseguridad es especialmente clave en este sector porque un problema de un segmento puede agravarse rápidamente en todo el mundo. Debido al complejo proceso de llevar los alimentos de la granja a la mesa, una sola vulnerabilidad en una pequeña empresa puede tener un gran impacto en la cadena de suministro de alimentos. Además, muchas empresas agroalimentarias dependen en gran medida de proveedores externos.

"Uno de los retos de los ataques de ransomware es que pueden tener consecuencias para los proveedores o socios de la empresa víctima, además del impacto directo en la propia empresa víctima. Teniendo en cuenta la naturaleza integrada e interconectada de los sectores alimentario y agrícola, es probable que una disrupción en una empresa tenga un efecto en cascada", según el informe "Farm to Table Ransomware" de Food Ag ISAC.

Por ejemplo, muchas cadenas de supermercados contratan proveedores para transportar productos de almacenes a tiendas. Un ciberataque a la empresa de transporte puede cerrar sistemas críticos, lo que significa que los alimentos no llegan según lo programado, lo que conduce a estanterías vacías.

"Los ataques dirigidos a proveedores, distribuidores o proveedores logísticos pueden provocar retrasos en la entrega de productos, escasez o la introducción de productos falsificados. Las interrupciones en la cadena de suministro pueden tener consecuencias de gran alcance, afectando no solo a la rentabilidad de las empresas, sino también a la disponibilidad de alimentos y al aumento de los precios para los consumidores", informa la revista Food Safety.

Según Forbes, el agente especial del FBI Gene Kowel, hablando en el Simposio sobre Amenazas Agrícolas del FBI en agosto en Nebraska, dijo: "El riesgo cibernético y la amenaza a la seguridad nacional para granjas, ranchos e instalaciones de procesamiento de alimentos está creciendo exponencialmente. Las amenazas están evolucionando y se están volviendo más complejas y graves”. También afirmó que las cuatro amenazas clave a las que se enfrenta el sector agrícola son los ataques de ransomware, el malware extranjero, el robo de datos y propiedad intelectual y el bioterrorismo que afecta a la producción de alimentos y al suministro de agua. Además, advirtió que las entidades extranjeras están intentando activamente desestabilizar la industria agrícola de Estados Unidos.