Cómo elegir el mejor software de gestión de activos empresariales

Las grandes organizaciones se componen de muchos activos que requieren una monitorización continua para garantizar una productividad óptima. Los activos de una empresa pueden ser miles de kilómetros de cableado eléctrico, mientras que los de otra pueden ser equipos de fabricación o almacenes. En cualquier caso, las grandes organizaciones pueden beneficiarse del software de gestión de activos (EAM) para gestionar todo el material físico que posee la empresa. Aunque hay muchos productos EAM en el mercado, este artículo le ayudará a formular las preguntas adecuadas para encontrar el más adecuado para su organización.

Los sistemas EAM son una combinación de análisis avanzados, herramientas de gestión y servicios que trabajan juntos para mantener (o controlar) el rendimiento de los activos operativos. Los EAM optimizan la calidad y la utilización de los activos físicos a lo largo de su ciclo de vida, aumentan el tiempo de actividad productiva y reducen los costes operativos.

El software EAM proporciona una visión consolidada de los activos de la empresa, con información útil sobre su rendimiento. Estas plataformas pueden consumir una gran cantidad de datos de muchas fuentes y utilizarlos para ayudarle a identificar los puntos fuertes y débiles de una empresa grande y compleja.

Los sistemas de gestión de activos empresariales pueden ayudar a gestionar funciones como la gestión del trabajo, el mantenimiento de activos, la planificación y programación, la gestión de la cadena de suministro y las iniciativas de medio ambiente, salud y seguridad (EHS). EAM puede mejorar la productividad de los empleados centralizando la información de los activos e identificando los problemas antes de que se produzcan para resolverlos en tiempo real. El análisis de los datos obtenidos mediante este software puede ayudarle a identificar redundancias para consolidar los flujos de trabajo.

Tanto si se trata de logística, cadenas de suministro, auditorías, gestión de servicios de TI, operaciones de mantenimiento, gestión de personal o incluso programas de bienestar, una solución integral de gestión de activos puede fortalecer las funciones empresariales, mejorar la calidad y la eficiencia y, en última instancia, aumentar los beneficios.