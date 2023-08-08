Etiquetas
Operaciones de negocio

Cómo elegir el mejor software de gestión de activos empresariales

Trabajadores en almacén

Las grandes organizaciones se componen de muchos activos que requieren una monitorización continua para garantizar una productividad óptima. Los activos de una empresa pueden ser miles de kilómetros de cableado eléctrico, mientras que los de otra pueden ser equipos de fabricación o almacenes. En cualquier caso, las grandes organizaciones pueden beneficiarse del software de gestión de activos (EAM) para gestionar todo el material físico que posee la empresa. Aunque hay muchos productos EAM en el mercado, este artículo le ayudará a formular las preguntas adecuadas para encontrar el más adecuado para su organización.

Los sistemas EAM son una combinación de análisis avanzados, herramientas de gestión y servicios que trabajan juntos para mantener (o controlar) el rendimiento de los activos operativos. Los EAM optimizan la calidad y la utilización de los activos físicos a lo largo de su ciclo de vida, aumentan el tiempo de actividad productiva y reducen los costes operativos.

El software EAM proporciona una visión consolidada de los activos de la empresa, con información útil sobre su rendimiento. Estas plataformas pueden consumir una gran cantidad de datos de muchas fuentes y utilizarlos para ayudarle a identificar los puntos fuertes y débiles de una empresa grande y compleja.

Los sistemas de gestión de activos empresariales pueden ayudar a gestionar funciones como la gestión del trabajo, el mantenimiento de activos, la planificación y programación, la gestión de la cadena de suministro y las iniciativas de medio ambiente, salud y seguridad (EHS). EAM puede mejorar la productividad de los empleados centralizando la información de los activos e identificando los problemas antes de que se produzcan para resolverlos en tiempo real. El análisis de los datos obtenidos mediante este software puede ayudarle a identificar redundancias para consolidar los flujos de trabajo. 

Tanto si se trata de logística, cadenas de suministro, auditorías, gestión de servicios de TI, operaciones de mantenimiento, gestión de personal o incluso programas de bienestar, una solución integral de gestión de activos puede fortalecer las funciones empresariales, mejorar la calidad y la eficiencia y, en última instancia, aumentar los beneficios.

Boletín del sector

Las últimas novedades sobre tecnología, respaldadas por conocimientos de expertos

Manténgase al día sobre las tendencias más importantes e intrigantes del sector en materia de IA, automatización, datos y mucho más con el boletín Think. Consulte la Declaración de privacidad de IBM.

¡Gracias! Está suscrito.

Su suscripción se enviará en inglés. Encontrará un enlace para darse de baja en cada boletín. Puede gestionar sus suscripciones o darse de baja aquí. Consulte nuestra Declaración de privacidad de IBM para obtener más información.

Casos de uso para la gestión de activos empresariales (EAM)

En todos los sectores en los que se hace un uso intensivo de los activos, las empresas se enfrentan al reto de maximizar el valor de estos a lo largo de su ciclo de vida. El software EAM suele estar compuesto por muchos módulos que se dirigen a una variedad de casos de uso relacionados con los activos. Estos son algunos de los más comunes:

  1. Inventario completo de activos: cree un catálogo completo de activos críticos dentro de su organización que puedan mantenerse fácilmente centrándose en los detalles de los datos, como la ubicación, el estado, el historial de mantenimiento y la documentación asociada. Una base de datos de activos centralizada permite una mejor visibilidad y control de los activos.
  2. Mantenimiento preventivo: implemente un programa de mantenimiento preventivo para realizar inspecciones, servicios y reparaciones regulares. El mantenimiento programado puede evitar averías inesperadas, prolongar la vida útil de los activos y mejorar la fiabilidad general. Utilice el software EAM para mantener bajos los costes de mantenimiento y programar y realizar un seguimiento de las actividades de mantenimiento de manera eficiente.
  3. Monitorización de condiciones: utilice técnicas de monitorización de condiciones para recopilar datos en tiempo real sobre el rendimiento de los activos. Monitorice parámetros como la temperatura, la vibración y el consumo energético para detectar los primeros indicios de posibles fallos. El análisis de estos datos puede ayudar a identificar las necesidades de mantenimiento y optimizar el rendimiento de los activos.
  4. Gestión de órdenes de trabajo: implemente un sistema optimizado de gestión de órdenes de trabajo para rastrear los activos y priorizar las tareas de mantenimiento. El software EAM puede automatizar la creación de órdenes de trabajo, asignar tareas a los técnicos, hacer un seguimiento del progreso y mantener un historial del trabajo realizado. La gestión eficiente de las órdenes de trabajo garantiza reparaciones oportunas y reduce el tiempo de inactividad.
  5. Seguimiento de activos: utilice tecnologías de seguimiento de activos, como códigos de barras o etiquetas RFID, para controlar el movimiento y la ubicación de los activos. Esto ayuda a identificar los activos, reducir las pérdidas o el robo y optimizar su utilización. El software EAM puede integrarse con sistemas de seguimiento para proporcionar visibilidad en tiempo real del paradero de los activos.
  6. Gestión de repuestos: optimice la gestión del inventario de repuestos para garantizar la disponibilidad y minimizar los costes. El software EAM puede ayudar a rastrear el uso de piezas de repuesto, reordenar piezas y automatizar la reposición de inventario. La gestión eficaz de las piezas de repuesto evita los desabastecimientos y reduce el exceso de inventario.
  7. Análisis del rendimiento de los activos: aproveche las capacidades analíticas del software EAM para analizar los datos de rendimiento de los activos, identificar tendencias y tomar decisiones informadas. El análisis de las métricas de rendimiento de los activos ayuda a optimizar los programas de mantenimiento, identificar las oportunidades de mejora de los activos e impulsar la eficiencia operativa general.
  8. Cumplimiento normativo: garantice el cumplimiento de las normativas y estándares pertinentes para la gestión de activos en su sector. El software EAM puede ayudar a rastrear y gestionar los requisitos de cumplimiento, como inspecciones, certificaciones y protocolos de seguridad. El cumplimiento de la normativa minimiza los riesgos legales y garantiza la integridad de los activos.
  9. Gestión del ciclo de vida de los activos: gestione los activos a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su adquisición hasta su eliminación. Aplique un enfoque estructurado a las compras, la utilización, la planificación de mantenimiento y la retirada. El software EAM proporciona visibilidad de todo el ciclo de vida de los activos, lo que permite una mejor toma de decisiones y la optimización de costes.
  10. Integración con otros sistemas: integre su software EAM con otros sistemas SaaS y activos de TI, como la planificación de recursos empresariales (ERP), la gestión de la relación con el cliente (CRM) y los sistemas de gestión financiera. Esta integración permite un intercambio de datos sin fisuras, mejora la eficacia funcional y proporciona una visión holística de la información relacionada con los activos.
Mixture of Experts | 28 de agosto, episodio 70

Descifrar la IA: resumen semanal de noticias

Únase a nuestro panel de ingenieros, investigadores, responsables de producto y otros profesionales de talla mundial que se abren paso entre el bullicio de la IA para ofrecerle las últimas noticias y conocimientos al respecto.
Ver los últimos episodios del pódcast

En qué fijarse

Identificar el mejor software eam implica una serie de variables. Estas son las características clave que debe buscar:

  • Funcionalidad y características: una solución de gestión de activos empresariales debe ser una verdadera solución de extremo a extremo, lo que significa que le brinda la capacidad de supervisar y controlar la confiabilidad, la calidad y el rendimiento de los activos en toda la organización. Todo debería poder verse desde un único punto de vista. Al poder gestionarse el ciclo de vida de los activos desde un lugar centralizado, es posible integrar los datos de los activos con los procesos de mantenimiento para predecir y modelar su comportamiento desde su concepción hasta su depreciación y sustitución, lo que facilita el establecimiento y cumplimiento de los KPI.
  • Integración fluida: una buena plataforma EAM debe integrarse con los sistemas empresariales existentes, como ERP, SCADA, sistemas financieros, sistemas computarizados de gestión de mantenimiento (CMMS) y plataformas de Internet de las cosas (IoT) . La integración facilita el intercambio de datos, la automatización y la racionalización de los procesos empresariales.
  • Escalable: el software EAM debe ser personalizable, adaptarse a medida que sus operaciones crecen en tamaño y complejidad y ofrecer configuraciones para diferentes casos de uso.
  • Con capacidad de IA: debe incluir un sólido conjunto de capacidades de inteligencia artificial (IA), para poder maximizar el análisis de datos e identificar rápidamente las áreas en las que pequeños cambios pueden tener grandes resultados.
  • Fácil de usar: la utilidad de una solución de gestión de activos empresariales depende de la capacidad del usuario para comprender su funcionalidad. Tenga en cuenta quién utilizará el software a diario. Querrá buscar un software que se caracterice por tener interfaces intuitivas para que los usuarios con una serie de aptitudes técnicas puedan aprovechar al máximo su funcionalidad, con informes, paneles de control y visualizaciones prediseñadas. Una aplicación móvil sencilla es una característica clave, que permite a los técnicos realizar servicio de campo utilizando dispositivos móviles inteligentes para acceder a los datos de activos en tiempo real.
  • Servicio sólido: a la escala de una gran organización no se compra un producto estándar. Los mejores proveedores guiarán su implementación y adaptarán la solución a sus necesidades. Busque socios con una amplia experiencia en su sector y un buen historial de servicio práctico, con un software caracterizado por el desarrollo continuo de productos, actualizaciones periódicas y una sólida comunidad de usuarios.

Conozca IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite es una plataforma integrada de gestión de activos basada en la nube que optimiza el rendimiento, ayuda a prolongar la vida útil de los activos y reduce los tiempos de inactividad. Además, se integra con aplicaciones empresariales populares como EAM, APM y software CMMS para compartir datos y mejorar los flujos de trabajo.

IBM Maximo cuenta con sólidas capacidades de gestión de activos, gestión de activos empresariales móviles, mantenimiento predictivo, monitorización remota e inspección visual. Permite a los usuarios agilizar los procedimientos y, al mismo tiempo, controlar varios entornos, la escalabilidad con aplicaciones adicionales y la flexibilidad de pagar justo lo que necesita.

Para obtener más información, solicite una demo en directo con un experto de IBM https://www.ibm.com/account/reg/es-es/signup?formid=DEMO-maximo

Autor

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think
Soluciones relacionadas
Software de gestión de activos empresariales

Maximice los resultados del mantenimiento de sus recursos aprovechando el poder de la IA generativa a través de la toma de decisiones basada en conocimientos.

 Explore el software de gestión de activos empresariales
Software y soluciones de gestión del ciclo de vida de los activos (ALM)

Utilice la IA y los datos para optimizar el rendimiento de los activos de principio a fin.

 Explore las soluciones de ALM
Servicios de consultoría de operaciones

Transforme sus operaciones utilizando datos enriquecidos y potentes tecnologías de IA para integrar la optimización de procesos y permitir un crecimiento inteligente.

         Explore los servicios de consultoría de operaciones
    Dé el siguiente paso

    Saque el máximo partido a los activos de su empresa con IBM Maximo Application Suite, un conjunto integrado de software inteligente. Gestione y monitorice los activos de forma más eficaz mediante el uso de análisis avanzados, IA y automatización, incluido el mantenimiento predictivo para mejorar la fiabilidad de los activos.

         Descubra Maximo Application Suite Solicite una demostración en directo