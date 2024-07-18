Diez sectores que utilizan la computación distribuida

Aunque no hay reglas escritas en piedra sobre lo que constituye un sistema de computación distribuida, incluso la forma más simple de computación distribuida suele poseer al menos tres componentes básicos:

Almacén de datos del sistema: el almacén de datos del sistema, normalmente situado en el vault, es el repositorio del sistema para todos los datos compartidos. En sistemas "no desordenados", los datos compartidos pueden residir en una o varias máquinas, pero todas las computadoras que se utilizan en el sistema necesitan acceso al almacén de datos.

el almacén de datos del sistema, normalmente situado en el vault, es el repositorio del sistema para todos los datos compartidos. En sistemas “no desordenados”, los datos compartidos pueden residir en una o varias máquinas, pero todas las computadoras que se utilizan en el sistema necesitan acceso al almacén de datos. Base de datos: los sistemas de computación distribuida almacenan todos sus datos en bases de datos relacionales. Una vez logrado esto, los datos se comparten entre grupos de usuarios. Las bases de datos relacionales ponen a todos los trabajadores en la misma página al instante.

Más allá de esos componentes básicos, cada sistema de computación distribuida puede personalizarse en función de las necesidades de una organización. Una de las grandes ventajas de utilizar un sistema informático distribuido es que el sistema se puede ampliar añadiendo más máquinas, aumentando así su escalabilidad. La otra ventaja significativa es el aumento de la redundancia, de modo que si una máquina de la red falla por cualquier motivo, el trabajo del sistema continúa a pesar de ese punto de fallo.

El objetivo de los sistemas de computación distribuida es hacer que la red informática distribuida funcione como si fuera un único sistema. Esta coordinación se logra mediante un elaborado sistema de paso de mensajes entre los diversos componentes.

Los protocolos de comunicación gobiernan ese intercambio de mensajes de ida y vuelta y crean una relación llamada “acoplamiento” que existe entre estos componentes. Esta relación se expresa en una de dos formas:

Acoplamiento hermético: el nivel de sincronización y paralelismo es tan grande en componentes estrechamente acoplados que un proceso llamado "clúster" utiliza componentes redundantes para garantizar la viabilidad continua del sistema.

La tolerancia a fallos es otro concepto clave: un proceso correctivo que permite a un sistema operativo responder y corregir un fallo en el software o el hardware, mientras el sistema continúa a operar.

El cómputo distribuido también trata los efectos positivos y negativos de la “concurrencia”, la ejecución simultánea de múltiples secuencias de instrucciones operativas. Entre sus cualidades positivas destaca el hecho de que la concurrencia permite el cálculo paralelo de múltiples hilos de proceso. (Aunque la computación paralela no debe confundirse con el procesamiento paralelo, que es un proceso mediante el cual las tareas en tiempo de ejecución se dividen en varias tareas más pequeñas).

Los aspectos negativos asociados a la concurrencia incluyen el aumento de la latencia e incluso los cuellos de botella en el tráfico, cuando la cantidad de datos que se transfieren supera el ancho de banda normal recomendado.