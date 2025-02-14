Cuando se utilizan modelos fundacionales de código abierto, el gobierno de la IA es crítico durante todo el ciclo de vida del modelo. Comenzando con una evaluación de riesgos, las organizaciones deben primero decidir si el modelo es seguro para su uso. Lo que se considera seguro para uso general o individual puede no ser adecuado para casos de uso empresarial.

En el caso de DeepSeek-R1, las Organizaciones pueden decidir que el autoalojamiento del modelo o su ejecución a través de un producto de estudio de IA como IBM watsonx.ai es relativamente seguro. Sin embargo, el uso de la aplicación DeepSeek puede presentar problemas de datos y seguridad. Muchos países han prohibido el uso de la aplicación DeepSeek por este motivo.

Una vez aprobados los modelos, los validadores de modelos pueden añadirlos a un inventario de modelos, que realiza un seguimiento de la utilización y el rendimiento del modelo, al tiempo que designa los casos de uso a los que se podrían aplicar los modelos. Esta colección de modelos permite a los desarrolladores de IA identificar los modelos disponibles y a los equipos de aseguramiento, datos y seguridad rastrear dónde se están utilizando los modelos.

Las hojas informativas de IA capturan los datos del modelo a lo largo del ciclo de vida y aumentan la transparencia sobre lo que hay dentro del modelo y cómo se utiliza. Las hojas informativas muestran qué modelo fundacional se utilizó, incluidas las instrucciones, las plantillas y la evaluación.

Hay problemas con la seguridad de algunos modelos de código abierto y con la facilidad de la instrucción y el jailbreak para generar resultados dañinos. La observabilidad y las barandillas pueden supervisar el estado, la precisión y la deriva del modelo, y limitar la incitación al odio, las blasfemias y otros contenidos dañinos.