La startup china de IA DeepSeek está emergiendo como un actor competitivo en el ámbito de la IA generativa , pero los expertos en seguridad expresan preocupaciones sobre posibles vulnerabilidades en su plataforma.

Un informe de la empresa de seguridad Wiz planteó por primera vez preguntas sobre la fiabilidad de DeepSeek, identificando una vulnerabilidad significativa. Tras la divulgación de la vulnerabilidad, DeepSeek "aseguró rápidamente la exposición", según Wiz. Aunque los detalles siguen siendo limitados, los investigadores también observaron preocupaciones sobre cómo la empresa gestiona la información de los usuarios. Otras pruebas de seguridad realizadas por un equipo conjunto de Cisco y la Universidad de Pensilvania revelaron que los mecanismos de seguridad de DeepSeek-R1 luchaban contra instrucciones adversas específicas, y los investigadores pudieron eludir las restricciones en múltiples casos.

DeepSeek también ha experimentado interrupciones del servicio, lo que ha alimentado aún más los debates sobre los riesgos de depender de servicios de IA de terceros. Aunque este tipo de problemas son habituales en los proveedores de IA basados en la nube, los expertos advierten de que cualquier plataforma que maneje datos corporativos sensibles debe hacer gala de fuertes medidas de seguridad.

"Por motivos de privacidad, no recomendaría aprovechar su oferta de servicios alojados en la nube", afirma Ruben Boonen, director de desarrollo de capacidades del CNE de IBM® X-Force Adversary Services. " Existe un riesgo".