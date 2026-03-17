Soluciones de soberanía digital

Asegúrese de que los datos permanecen protegidos y cumplen la normativa, con una visibilidad clara de la residencia, el acceso, el gobierno y la gestión del ciclo de vida en la nube y los sistemas de IA.

IBM ofrece soluciones de seguridad de datos de extremo a extremo, cifrado, observabilidad y gobierno para gestionar cargas de trabajo sensibles con confianza.