Soluciones de soberanía digital

Descubra cómo IBM permite a las organizaciones reforzar la soberanía digital aprovechando potentes tecnologías en sus propios términos.
IBM proporciona un marco de confianza para mantener el control sobre sus datos, aplicaciones e infraestructura, al tiempo que cumple con las normativas regionales y específicas del sector. Con capacidades diseñadas para funcionar en entornos híbridos, IBM ayuda a fortalecer la autonomía empresarial y a cerrar la brecha entre la visión y los resultados empresariales concretos.
Para 2027, el 80 % de las organizaciones multinacionales implementarán estrategias de datos soberanos 1
Se prevé que el mercado de la nube soberana crezca de 37 000 millones de dólares en 2023 a 169 000 millones de dólares en 2028 2
El gasto en sectores regulados como la banca, la sanidad y los servicios públicos aumentará de 14 000 millones de dólares a 66 000 millones de dólares en 2028, es decir, se quintuplicará 3
Al ayudar a los clientes a proteger sus datos, mantener la total transparencia e implementar la IA de forma responsable, IBM les permite ir más allá del cumplimiento normativo, transformando el control digital en una fuente duradera de ventaja estratégica.
Las empresas necesitan libertad para decidir cómo y dónde se ejecutan sus datos, cargas de trabajo y tecnologías sin que el vendor lock-in limite sus opciones. IBM puede ayudar a crear soluciones abiertas e interoperables que ofrezcan flexibilidad y permitan a los equipos tomar decisiones alineadas con su negocio.
Tener visibilidad total de sus datos, dónde viven, quién puede acceder a ellos y cómo se utilizan en sistemas en la nube y de IA no debería ser un lujo. IBM proporciona las herramientas y los marcos de gobierno que le ayudan a acceder, gestionar y gobernar los datos con confianza.
No hay dos sectores u organizaciones que compartan los mismos requisitos de soberanía. IBM ofrece enfoques de soberanía configurables en software, infraestructura y consultoría, para que pueda tener un modelo que se adapte a sus necesidades regulatorias, posición de seguridad y objetivos de innovación.
Modernícese, adopte la IA y acelere la transformación sin sacrificar el cumplimiento, la seguridad o la capacidad de elección. El método arquitectónico de IBM permite avanzar en la innovación manteniendo la soberanía en los datos, los modelos de IA, las operaciones y la tecnología.
Software prediseñado especialmente para que empresas, gobiernos y proveedores de servicios creen, implementen y gestionen entornos preparados para la IA. IBM® Sovereign Core ayuda a ofrecer una soberanía que puede probar: proporciona la autonomía y el control necesarios para ejecutar cargas de trabajo soberanas e IA rápidamente, con una agilidad similar a la de la nube, un cumplimiento integrado y una implementación racionalizada y escalable.
Asegúrese de que los datos permanecen protegidos y cumplen la normativa, con una visibilidad clara de la residencia, el acceso, el gobierno y la gestión del ciclo de vida en la nube y los sistemas de IA.
IBM ofrece soluciones de seguridad de datos de extremo a extremo, cifrado, observabilidad y gobierno para gestionar cargas de trabajo sensibles con confianza.
IBM watsonx.data integration funciona con todos los estilos de integración, tipos de datos y arquitecturas de almacenamiento para que el diseño y la optimización de los procesos sean intuitivos y duraderos.
Acceda, integre y organice los datos de forma segura en sus entornos sin tener que trasladarlos todos a una sola ubicación.
Transforme rápidamente los datos sin procesar en conocimiento práctico, unifique el gobierno, la calidad, el linaje y el uso compartido de los datos, y capacite a los consumidores de datos con datos fiables y contextualizados.
Proteja los datos confidenciales con un software avanzado de seguridad y supervisión en entornos híbridos y multinube.
Implemente y gobierne los sistemas de IA con transparencia, garantizando que los modelos y los conjuntos de datos se ajustan a los requisitos normativos, éticos y operativos.
Las herramientas de IA empresarial y los servicios de consultoría de IBM ayudan a las organizaciones a crear un entorno de IA regulado y prácticas de IA responsables.
Ya sea que esté cambiando la plataforma de una aplicación o ayudando a entregar la siguiente característica, Bob, su socio de desarrollo de software de IA, entiende sus intenciones, su repositorio y sus estándares de seguridad.
Centralice el gobierno y aplique políticas de IA responsables para mantener los datos y las fuentes de datos seguros, conformes y auditables en todo su ecosistema.
IBM watsonx.ai incluye API, herramientas, modelos personalizables y tiempos de ejecución flexibles listos para su uso en cualquier entorno de nube o híbrido.
Empodere su empresa con una solución de IA generativa y automatización que automatice tareas y simplifique procesos complejos.
Permita un control total sobre la forma en que se implementan, supervisan y gestionan sus operaciones críticas, garantizando la resiliencia y el cumplimiento en entornos complejos híbridos y multinube.
IBM ayuda a las organizaciones a establecer marcos que minimizan el riesgo, fortalecen el gobierno y mantienen la autonomía en operaciones distribuidas globalmente.
Saque más partido de los datos y de la IA dondequiera que residan sus cargas de trabajo con una plataforma en la nube híbrida rentable y de alto rendimiento que además es abierta y segura.
Terraform proporciona a las organizaciones un único flujo de trabajo para aprovisionar su nube, centro de datos privado e infraestructura SaaS y gestionarla continuamente a lo largo de todo su ciclo de vida.
Unifica los datos operativos y de seguridad en una visión del rendimiento y los riesgos centrada en las aplicaciones.
Ofrece capacidades de gestión de acceso privilegiado, control de aplicaciones y seguridad de privilegios de endpoint, en las instalaciones y en la nube.
Cree y ejecute tecnología en sus propios términos con arquitecturas abiertas, interoperables y portátiles que eliminan el vendor lock-in y facilitan la innovación.
Con las capacidades de nube híbrida, automatización y modernización de IBM, las organizaciones pueden diseñar una pila tecnológica adaptable, segura y soberana en todas las capas.
Obtenga los beneficios de una plataforma híbrida con una experiencia coherente y conectividad a su infraestructura de Power.
Plataforma de autoservicio unificada para IA, máquinas virtuales y contenedores que ejecutan aplicaciones OpenShift y watsonx.data en entornos de nube híbrida.
IBM Z es una familia de infraestructura moderna impulsada por el procesador IBM Telum que ejecuta sistemas operativos empresariales y software IBM Z, lo que ofrece una mayor precisión, productividad y agilidad de IA.
IBM LinuxONE es una familia de servidores Linux de nivel empresarial equipados con el procesador IBM Telum, que combina la experiencia de IBM en la creación de sistemas de misión crítica y de IA con la apertura del sistema operativo Linux.
Cree y ejecute tecnología en sus propios términos con arquitecturas abiertas, interoperables y portátiles que eliminan el vendor lock-in y facilitan la innovación.
Con las capacidades de nube híbrida, automatización y modernización de IBM, las organizaciones pueden diseñar una pila tecnológica adaptable, segura y soberana en todas las capas.
Gestione contenedores, archivos binarios y máquinas virtuales de manera eficiente en la nube, en las instalaciones y en entornos edge con Nomad y automatice el aprovisionamiento y la gestión de infraestructuras a través de un enfoque de plataforma sistemático con Terraform.
Un servicio cloud OpenShift totalmente gestionado y diseñado con seguridad integrada para ayudar a las organizaciones a construir, implementar y escalar de manera eficiente.
Entrenado con conjuntos de datos seleccionados de Ansible, ayuda a los equipos a implementar, configurar y gestionar aplicaciones de manera eficiente en entornos híbridos, cerrando la brecha entre intención y ejecución.
Software soberano diseñado especialmente para que las empresas, los gobiernos y los proveedores de servicios creen, implementen y gestionen entornos preparados para IA.
La soberanía digital no consiste sólo en proteger su entorno, sino en desbloquear un futuro en el que pueda operar con confianza, acelerar la innovación y mantener el pleno control de su destino digital.
Explore el blog de Política de IBM para mantenerse al tanto sobre los temas de política tecnológica más apremiantes del mundo, desde la IA a la cuántica y más.