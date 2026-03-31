A medida que el software, la infraestructura y las capacidades de la IA se globalizan a una velocidad sin precedentes, la soberanía digital ha surgido como una prioridad estratégica para los líderes. Los consejos de administración, los gobiernos y las empresas están reevaluando la forma en que gestionan los datos, protegen los recursos digitales críticos y mantienen el control sobre las tecnologías, sin dejar de preservar su resiliencia económica y operativa. Este informe técnico presenta el punto de vista de IBM sobre la soberanía digital y proporciona la claridad estratégica necesaria para navegar con confianza por este panorama en evolución.

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