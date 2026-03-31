A medida que el software, la infraestructura y las capacidades de la IA se globalizan a una velocidad sin precedentes, la soberanía digital ha surgido como una prioridad estratégica para los líderes. Los consejos de administración, los gobiernos y las empresas están reevaluando la forma en que gestionan los datos, protegen los recursos digitales críticos y mantienen el control sobre las tecnologías, sin dejar de preservar su resiliencia económica y operativa. Este informe técnico presenta el punto de vista de IBM sobre la soberanía digital y proporciona la claridad estratégica necesaria para navegar con confianza por este panorama en evolución.
Qué encontrará en este documento:
Un informe conciso sobre por qué la soberanía ocupa un lugar central en la estrategia empresarial, la competitividad y la confianza digital.
Las fuerzas que remodelan la forma en la que se gobiernan los datos, la infraestructura y la IA y por qué la soberanía es ahora una prioridad a nivel de junta directiva.
Los principios fundamentales que permiten enfoques responsables y preparados para el futuro en materia de soberanía de datos, operaciones, tecnología y IA.
Perspectivas claras y útiles que ayudan a los líderes a agilizar la toma de decisiones y a armonizar los objetivos de soberanía con las prioridades empresariales, normativas y tecnológicas.