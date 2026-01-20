Presentamos IBM Sovereign Core

Software soberano diseñado especialmente para que las empresas, los gobiernos y los proveedores de servicios creen, implementen y gestionen entornos preparados para IA.

Creado para la soberanía. Diseñado para la innovación.
 

Software prearquitectado que ofrece una soberanía que puede probar: proporciona la autonomía y el control necesarios para ejecutar cargas de trabajo soberanas e IA rápidamente, con una agilidad similar a la de la nube, un cumplimiento integrado y una implementación racionalizada y escalable.

 
Implementado en su entorno soberano (on-prem, operado por el proveedor de servicios o aislado o con espacios separados)
Plano de control operado por el cliente para que las organizaciones mantengan la autoridad operativa directa
Identidad integrada, claves, información de registro, pruebas de cunplimiento
La inferencia y los agentes de IA se ejecutan íntegramente dentro de los límites de IBM Sovereign Core
Capacidades

La soberanía se impone arquitectónicamente, no contractualmente. El control no depende de un plano de control gestionado por el proveedor ni de superposiciones de políticas: está integrado directamente en el software.

Pone en práctica la soberanía para la era de la IA al hacer cumplir dónde se produce la inferencia, quién controla los modelos y cómo se registran y rastrean las decisiones, dentro de los límites de IBM Sovereign Core. No se trata solo de residencia de datos para la IA, sino de gobierno y responsabilidad en tiempo de ejecución.

Permite implementaciones rápidas y repetibles mediante la automatización, lo que facilita a las organizaciones ampliar sus capacidades soberanas con capacidades multiinquilino y acelerar el tiempo de obtención de valor en cuestión de días tras la implementación.

Beneficios

Reduzca las dependencias tecnológicas

Mantenga la autonomía y el control a medida que cambian las normativas o los proveedores, gracias a una base de código abierto basada en Red Hat OpenShift.
Produzca evidencia lista para auditoría automáticamente

Automatización de identidad y seguridad integrada, con aceleradores prediseñados para las regulaciones regionales aplicables para eliminar la recopilación manual de evidencia.
Ejecute IA dentro de su región

Implemente la inferencia LLM y los agentes dentro de sus límites soberanos utilizando un conjunto de herramientas seleccionadas y autoaprovisionadas con agentes listos para usar y Project Bob (el entorno de desarrollo con IA de IBM).
Acelere la implementación soberana

Instale y configure rápidamente un plano de control soberano con la configuración automatizada de componentes integrados para la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia.
Implemente con opcionalidad de hardware

Traiga su propio hardware e impleméntelo en los entornos que prefiera, desde entornos aislados hasta entornos regulados que requieren un control estricto y un acceso externo mínimo.
Amplíe las inversiones existentes

Aproveche la infraestructura, las plataformas y las herramientas operativas existentes on-premises, en la nube o en entornos gestionados por socios.

Empiece a construir con IBM Sovereign Core

Únase a nuestra lista de espera y sea el primero en descubrir cómo la soberanía verificable y la innovación en IA pueden trabajar juntas a través del software soberano adecuado preparado para la IA.
- Acceso anticipado a IBM Sovereign Core
- Experiencias prácticas de productos y tutoriales de arquitectura
- Bucle de feedback directo con los equipos de productos de IBM