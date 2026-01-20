Software soberano diseñado especialmente para que las empresas, los gobiernos y los proveedores de servicios creen, implementen y gestionen entornos preparados para IA.
Software prearquitectado que ofrece una soberanía que puede probar: proporciona la autonomía y el control necesarios para ejecutar cargas de trabajo soberanas e IA rápidamente, con una agilidad similar a la de la nube, un cumplimiento integrado y una implementación racionalizada y escalable.
La soberanía se impone arquitectónicamente, no contractualmente. El control no depende de un plano de control gestionado por el proveedor ni de superposiciones de políticas: está integrado directamente en el software.
Pone en práctica la soberanía para la era de la IA al hacer cumplir dónde se produce la inferencia, quién controla los modelos y cómo se registran y rastrean las decisiones, dentro de los límites de IBM Sovereign Core. No se trata solo de residencia de datos para la IA, sino de gobierno y responsabilidad en tiempo de ejecución.
Permite implementaciones rápidas y repetibles mediante la automatización, lo que facilita a las organizaciones ampliar sus capacidades soberanas con capacidades multiinquilino y acelerar el tiempo de obtención de valor en cuestión de días tras la implementación.
Mantenga la autonomía y el control a medida que cambian las normativas o los proveedores, gracias a una base de código abierto basada en Red Hat OpenShift.
Automatización de identidad y seguridad integrada, con aceleradores prediseñados para las regulaciones regionales aplicables para eliminar la recopilación manual de evidencia.
Implemente la inferencia LLM y los agentes dentro de sus límites soberanos utilizando un conjunto de herramientas seleccionadas y autoaprovisionadas con agentes listos para usar y Project Bob (el entorno de desarrollo con IA de IBM).
Instale y configure rápidamente un plano de control soberano con la configuración automatizada de componentes integrados para la seguridad, el cumplimiento y la resiliencia.
Traiga su propio hardware e impleméntelo en los entornos que prefiera, desde entornos aislados hasta entornos regulados que requieren un control estricto y un acceso externo mínimo.