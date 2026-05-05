Ofrece una cobertura líder en el sector, que abarca más de 160 marcos normativos internacionales, con pruebas integradas y disponibles bajo demanda
Este tipo de auditorías requieren mucho tiempo, no son escalables y desvían recursos de tareas más importantes. Los distintos requisitos en materia de soberanía de los datos, ciberseguridad y gobierno de la IA obligan a las organizaciones a monitorizar, validar y demostrar continuamente el control sobre los sistemas, los datos y las cargas de trabajo de IA. Además, deben tener pruebas listas para la auditoría cuando sea necesario.
IBM Sovereign Core permite a las organizaciones demostrar de manera continua que cumplen los requisitos de soberanía, ya que combina validación automatizada, pruebas internas y visibilidad en tiempo real de la eficacia de los controles. Gracias a esta herramienta, los equipos pueden ofrecer una garantía razonable a través de sus operaciones, lo que hace que el proceso sea más eficiente.
Valide continuamente los controles y genere pruebas listas para auditoría durante el funcionamiento del sistema, lo que contribuye a mantener una visión actualizada del estado de cumplimiento.
Asigne más de 160 marcos normativos a los controles y reutilice la documentación para reducir la duplicación y eliminar la necesidad de revisar los programas de cumplimiento.
Consulte la postura de cumplimiento, los riesgos y las pruebas de todos los inquilinos mediante un acceso basado en funciones. Identifique rápidamente las deficiencias y mantenga el control en entornos independientes.
Combine la monitorización automatizada de los controles técnicos con las pruebas y certificaciones revisadas por los usuarios para mantener una visión precisa y actualizada del estado de cumplimiento y la eficacia de los controles.
Genere, almacene y gestione automáticamente informes dentro de los límites soberanos. Mantenga la trazabilidad de principio a fin y audite los elementos o las pruebas sin depender de factores externos ni realizar traslados innecesarios de datos.
Obtenga una visión única y basada en roles del estado de la seguridad, los riesgos y las pruebas de cumplimiento en todos los inquilinos, entornos y cargas de trabajo. Así, podrá proporcionar a los CISO, administradores de TI, auditores y responsables de cumplimiento normativo perspectivas relevantes para sus funciones.
Elija entre la biblioteca integrada de marcos de cumplimiento normativo de IBM Sovereign Core, que incluye el RGPD, la Directiva NIS 2, la Ley de IA de la UE, la norma ISO 27001 y otros.