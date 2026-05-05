Este tipo de auditorías requieren mucho tiempo, no son escalables y desvían recursos de tareas más importantes. Los distintos requisitos en materia de soberanía de los datos, ciberseguridad y gobierno de la IA obligan a las organizaciones a monitorizar, validar y demostrar continuamente el control sobre los sistemas, los datos y las cargas de trabajo de IA. Además, deben tener pruebas listas para la auditoría cuando sea necesario.

IBM Sovereign Core permite a las organizaciones demostrar de manera continua que cumplen los requisitos de soberanía, ya que combina validación automatizada, pruebas internas y visibilidad en tiempo real de la eficacia de los controles. Gracias a esta herramienta, los equipos pueden ofrecer una garantía razonable a través de sus operaciones, lo que hace que el proceso sea más eficiente.