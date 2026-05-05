Catálogo del ecosistema IBM Sovereign Core

Acelere la expansión de la IA y de las cargas de trabajo con las aplicaciones y los servicios que elija, todos ellos operando dentro de un entorno soberano

Círculos de diferentes tamaños sobre un fondo de cuadrícula azul
Ofertas de socios

Un ecosistema de infraestructura, productos y servicios de socios, que abarca recursos de computación, almacenamiento, redes y servicios gestionados, y que se integra con IBM Sovereign Core para habilitar entornos escalables y soberanos desde su diseño.
AMD

Opciones de aceleración por CPU/GPU para la inferencia soberana y las cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de recursos computacionales en zonas fronterizas controladas.

Acelerador de hardware/IA
ATOS

Socio de servicios gestionados y de implementación que facilita las implementaciones soberanas, las operaciones y la adaptación a la normativa regional.

Proveedor de servicios de TI
Cegeka

Socio de servicios gestionados y de implementación que facilita las implementaciones soberanas, las operaciones y la adaptación a la normativa regional.

Proveedor de servicios de TI
Cloudera

Plataforma de gestión de datos on-premises basada en código abierto e integrada con motores de análisis que permite procesar datos de forma segura, conforme a la normativa y de manera soberana en entornos controlados.

Gestión de datos
CockroachDB

Una base de datos SQL distribuida y resiliente, diseñada para ofrecer escalabilidad global y una consistencia sólida en entornos independientes.

Base de datos
Dell

Aceleración por hardware y opciones de plataforma que responden a las necesidades de infraestructura y de IA soberana en entornos controlados.

Acelerador de hardware/IA
Duality Tech

Cálculos que mejoran la privacidad mediante el cifrado homomórfico para permitir análisis seguros sin revelar datos en texto plano.

Privacidad/cifrado
EDB (EnterpriseDB)

Distribución de PostgreSQL para empresas, destinada a implementaciones soberanas que requieren capacidad de soporte, compatibilidad y controles operativos.

Base de datos (Postgres)
HCL Tech

Socio global en tecnología y servicios gestionados que ofrece infraestructura preparada para entornos soberanos, operaciones y transformaciones que cumplen con la normativa.

Proveedor de servicios de TI
Intel

Ofrece computación confidencial basada en hardware, lo que garantiza que los datos, los modelos y las cargas de trabajo de IA permanezcan protegidos en todo momento.

Acelerador de hardware/IA
Mistral

Opción de inferencia de LLM de código abierto para implementaciones dentro de la Unión Europea, en consonancia con los requisitos de soberanía específicos de esta región.

Modelo LLM
MongoDB

Base de datos NoSQL orientada a documentos con un sólido soporte para contenedores, diseñada para aplicaciones soberanas y esquemas flexibles.

Base de datos
Palo Alto Networks

Ofrece protección avanzada contra amenazas en línea, segmentación granular y prevención de ataques en tiempo real para proteger las cargas de trabajo soberanas y cumplir con los estrictos requisitos de cumplimiento y de residencia de datos.

Seguridad
SingleStore

Una base de datos SQL distribuida de alto rendimiento que permite realizar análisis y transacciones en tiempo real para cargas de trabajo soberanas con un uso intensivo de datos.

Base de datos
Ofertas de IBM

Un portfolio de software y servicios de IBM que se integra con IBM Sovereign Core para ampliar las capacidades de IA, seguridad, cumplimiento normativo y operaciones de plataforma dentro de un entorno soberano.
Cognos Analytics

BI y elaboración de informes para empresas con implementación en contenedores para paneles de control regulados e informes independientes.

BI/elaboración de informes
Confluent

Plataforma de streaming Kafka en contenedores para flujos de eventos internos e integración soberana en tiempo real.

Streaming/Kafka
Db2

Base de datos relacional empresarial que garantiza la fiabilidad transaccional, el rendimiento y la persistencia operativa a nivel soberano.

Base de datos
Expert Labs

Servicios de asesoramiento y ejecución para la instalación, la migración y la integración de requisitos de cumplimiento.

Servicios
Optim

Gestión del ciclo de vida de los datos para su archivo, conservación y tratamiento de forma confidencial, conforme a la normativa.

Ciclo de vida de los datos
Replicación

Replicación de datos para sincronizar conjuntos de datos entre zonas fronterizas, preservando al mismo tiempo la soberanía y los controles.

Data Replication
Vault (HashiCorp)

Almacenamiento de claves y secretos gestionado por el cliente que permanece íntegramente dentro del entorno para cargas de trabajo soberanas.

Gestión de secretos
Verificar

Aplicación de identidades en los límites de la red, que admite la integración de la IAM de federaciones y inquilinos, para un control de acceso soberano.

Gestión de identidades y accesos
watsonx.ai

Entorno de tiempo de ejecución de inferencia de IA integrado para implementar, poner en funcionamiento y monitorizar modelos en Sovereign Core.

Inferencia de IA/ML
watsonx.data

Gestión de datos dentro del perímetro para el almacenamiento lakehouse, con gobierno y patrones de acceso adaptados a las cargas de trabajo.

Gestión de datos
watsonx.data integration

Integración de datos internos para crear pipelines seguros, transformaciones y flujos de datos operativos.

Integración de datos
watsonx.data intelligence

Inteligencia de lakehouse integrada para el descubrimiento controlado, el seguimiento del linaje y datos fiables listos para el análisis.

Plataforma de datos
watsonx.gov

Gobierno de la IA interno para el control del cumplimiento, la auditabilidad de los modelos y la gestión regulada del ciclo de vida.

Gobierno de la IA

Ofertas de OpenSource

Un ecosistema de tecnologías de código abierto integrado con IBM Sovereign Core para ofrecer flexibilidad, transparencia y portabilidad en entornos de IA soberana y en la nube. 
Elasticsearch

Motor de búsqueda de texto completo y análisis para casos de uso relacionados con la indexación, las consultas y la observabilidad dentro del sistema.

Búsqueda/análisis
Keycloak

IAM y autenticación de código abierto para la identidad soberana, la federación y la aplicación de políticas de acceso.

Gestión de identidades y accesos
LangGraph

Kit de herramientas de orquestación de agentes para crear flujos de trabajo de IA soberanos, declarando explícitamente las dependencias externas.

IA agéntica
MariaDB

Base de datos relacional compatible con MySQL que destaca por su gran apertura y que es ideal para implementaciones soberanas.

RDBMS
Milvus

Base de datos vectorial en el propio sistema que permite la búsqueda RAG, el almacenamiento de embeddings y un rendimiento excelente en la recuperación de IA.

Vector DB
MySQL

Base de datos relacional de código abierto ampliamente utilizada para cargas de trabajo soberanas, que ofrece herramientas estándar y portabilidad.

RDBMS
Redis

Caché y almacén de datos en memoria para una aceleración soberana del rendimiento, sesiones y cargas de trabajo de baja latencia.

Caché/almacén de datos
Próximos pasos

Descubra cómo puede mantener el control, demostrar el cumplimiento normativo y gobernar la IA dentro de su entorno soberano.

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