Acelere la expansión de la IA y de las cargas de trabajo con las aplicaciones y los servicios que elija, todos ellos operando dentro de un entorno soberano
Un ecosistema de infraestructura, productos y servicios de socios, que abarca recursos de computación, almacenamiento, redes y servicios gestionados, y que se integra con IBM Sovereign Core para habilitar entornos escalables y soberanos desde su diseño.
Opciones de aceleración por CPU/GPU para la inferencia soberana y las cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de recursos computacionales en zonas fronterizas controladas.
Socio de servicios gestionados y de implementación que facilita las implementaciones soberanas, las operaciones y la adaptación a la normativa regional.
Socio de servicios gestionados y de implementación que facilita las implementaciones soberanas, las operaciones y la adaptación a la normativa regional.
Plataforma de gestión de datos on-premises basada en código abierto e integrada con motores de análisis que permite procesar datos de forma segura, conforme a la normativa y de manera soberana en entornos controlados.
Una base de datos SQL distribuida y resiliente, diseñada para ofrecer escalabilidad global y una consistencia sólida en entornos independientes.
Aceleración por hardware y opciones de plataforma que responden a las necesidades de infraestructura y de IA soberana en entornos controlados.
Cálculos que mejoran la privacidad mediante el cifrado homomórfico para permitir análisis seguros sin revelar datos en texto plano.
Distribución de PostgreSQL para empresas, destinada a implementaciones soberanas que requieren capacidad de soporte, compatibilidad y controles operativos.
Socio global en tecnología y servicios gestionados que ofrece infraestructura preparada para entornos soberanos, operaciones y transformaciones que cumplen con la normativa.
Ofrece computación confidencial basada en hardware, lo que garantiza que los datos, los modelos y las cargas de trabajo de IA permanezcan protegidos en todo momento.
Opción de inferencia de LLM de código abierto para implementaciones dentro de la Unión Europea, en consonancia con los requisitos de soberanía específicos de esta región.
Base de datos NoSQL orientada a documentos con un sólido soporte para contenedores, diseñada para aplicaciones soberanas y esquemas flexibles.
Ofrece protección avanzada contra amenazas en línea, segmentación granular y prevención de ataques en tiempo real para proteger las cargas de trabajo soberanas y cumplir con los estrictos requisitos de cumplimiento y de residencia de datos.
Una base de datos SQL distribuida de alto rendimiento que permite realizar análisis y transacciones en tiempo real para cargas de trabajo soberanas con un uso intensivo de datos.
Un portfolio de software y servicios de IBM que se integra con IBM Sovereign Core para ampliar las capacidades de IA, seguridad, cumplimiento normativo y operaciones de plataforma dentro de un entorno soberano.
BI y elaboración de informes para empresas con implementación en contenedores para paneles de control regulados e informes independientes.
Plataforma de streaming Kafka en contenedores para flujos de eventos internos e integración soberana en tiempo real.
Base de datos relacional empresarial que garantiza la fiabilidad transaccional, el rendimiento y la persistencia operativa a nivel soberano.
Servicios de asesoramiento y ejecución para la instalación, la migración y la integración de requisitos de cumplimiento.
Gestión del ciclo de vida de los datos para su archivo, conservación y tratamiento de forma confidencial, conforme a la normativa.
Replicación de datos para sincronizar conjuntos de datos entre zonas fronterizas, preservando al mismo tiempo la soberanía y los controles.
Almacenamiento de claves y secretos gestionado por el cliente que permanece íntegramente dentro del entorno para cargas de trabajo soberanas.
Aplicación de identidades en los límites de la red, que admite la integración de la IAM de federaciones y inquilinos, para un control de acceso soberano.
Entorno de tiempo de ejecución de inferencia de IA integrado para implementar, poner en funcionamiento y monitorizar modelos en Sovereign Core.
Gestión de datos dentro del perímetro para el almacenamiento lakehouse, con gobierno y patrones de acceso adaptados a las cargas de trabajo.
Integración de datos internos para crear pipelines seguros, transformaciones y flujos de datos operativos.
Inteligencia de lakehouse integrada para el descubrimiento controlado, el seguimiento del linaje y datos fiables listos para el análisis.
Gobierno de la IA interno para el control del cumplimiento, la auditabilidad de los modelos y la gestión regulada del ciclo de vida.
Un ecosistema de tecnologías de código abierto integrado con IBM Sovereign Core para ofrecer flexibilidad, transparencia y portabilidad en entornos de IA soberana y en la nube.
Motor de búsqueda de texto completo y análisis para casos de uso relacionados con la indexación, las consultas y la observabilidad dentro del sistema.
IAM y autenticación de código abierto para la identidad soberana, la federación y la aplicación de políticas de acceso.
Kit de herramientas de orquestación de agentes para crear flujos de trabajo de IA soberanos, declarando explícitamente las dependencias externas.
Base de datos relacional compatible con MySQL que destaca por su gran apertura y que es ideal para implementaciones soberanas.
Base de datos vectorial en el propio sistema que permite la búsqueda RAG, el almacenamiento de embeddings y un rendimiento excelente en la recuperación de IA.
Base de datos relacional de código abierto ampliamente utilizada para cargas de trabajo soberanas, que ofrece herramientas estándar y portabilidad.
Caché y almacén de datos en memoria para una aceleración soberana del rendimiento, sesiones y cargas de trabajo de baja latencia.