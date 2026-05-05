Un ecosistema de infraestructura, productos y servicios de socios, que abarca recursos de computación, almacenamiento, redes y servicios gestionados, y que se integra con IBM Sovereign Core para habilitar entornos escalables y soberanos desde su diseño.

AMD Opciones de aceleración por CPU/GPU para la inferencia soberana y las cargas de trabajo que requieren un uso intensivo de recursos computacionales en zonas fronterizas controladas.

ATOS Socio de servicios gestionados y de implementación que facilita las implementaciones soberanas, las operaciones y la adaptación a la normativa regional.

Cegeka Socio de servicios gestionados y de implementación que facilita las implementaciones soberanas, las operaciones y la adaptación a la normativa regional.

Cloudera Plataforma de gestión de datos on-premises basada en código abierto e integrada con motores de análisis que permite procesar datos de forma segura, conforme a la normativa y de manera soberana en entornos controlados.

CockroachDB Una base de datos SQL distribuida y resiliente, diseñada para ofrecer escalabilidad global y una consistencia sólida en entornos independientes.

Dell Aceleración por hardware y opciones de plataforma que responden a las necesidades de infraestructura y de IA soberana en entornos controlados.

Duality Tech Cálculos que mejoran la privacidad mediante el cifrado homomórfico para permitir análisis seguros sin revelar datos en texto plano.

EDB (EnterpriseDB) Distribución de PostgreSQL para empresas, destinada a implementaciones soberanas que requieren capacidad de soporte, compatibilidad y controles operativos.

HCL Tech Socio global en tecnología y servicios gestionados que ofrece infraestructura preparada para entornos soberanos, operaciones y transformaciones que cumplen con la normativa.

Intel Ofrece computación confidencial basada en hardware, lo que garantiza que los datos, los modelos y las cargas de trabajo de IA permanezcan protegidos en todo momento.

Mistral Opción de inferencia de LLM de código abierto para implementaciones dentro de la Unión Europea, en consonancia con los requisitos de soberanía específicos de esta región.

MongoDB Base de datos NoSQL orientada a documentos con un sólido soporte para contenedores, diseñada para aplicaciones soberanas y esquemas flexibles.

Palo Alto Networks Ofrece protección avanzada contra amenazas en línea, segmentación granular y prevención de ataques en tiempo real para proteger las cargas de trabajo soberanas y cumplir con los estrictos requisitos de cumplimiento y de residencia de datos.