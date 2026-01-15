Presentamos IBM® Sovereign Core: una nueva base de software para la soberanía

Durante años, los debates sobre soberanía digital se centraron principalmente en la residencia de datos. La IA ha cambiado radicalmente ese modelo. Los sistemas modernos de IA operan de forma continua en tiempo de ejecución, dependen de datos y modelos sensibles, e introducen nuevas obligaciones regulatorias en materia de rendición de cuentas, auditoría y gobierno.

Como resultado, la soberanía actual va más allá de donde residen los datos e incluye:

Quién opera la plataforma y bajo qué autoridad

Dónde funcionan los modelos de IA y cómo se rige la inferencia

Quién tiene acceso administrativo y cómo se aplica

Cómo se puede demostrar el cumplimiento de forma continua, no solo documentar

Se requiere un cambio arquitectónico fundamental: uno en el que la soberanía sea una propiedad inherente de la propia plataforma, no una promesa contractual o una variante de implementación. Debe ofrecer: