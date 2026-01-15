Inteligencia artificial Computación y servidores Automatización de TI

Presentamos IBM® Sovereign Core: una nueva base de software para la soberanía

A partir de febrero, IBM Sovereign Core estará disponible en versión preliminar técnica, y su disponibilidad general está prevista para mediados de 2026.

Publicado el 15 de enero de 2026
Ilustración digital con cubos de azul oscuro a azul claro en el centro de la imagen

IBM Sovereign Core es un software de diseño soberano preparado para la IA que permite a las empresas, los gobiernos y los proveedores de servicios implementar y operar entornos preparados para la IA de forma rápida y a escala, lo que amplía las inversiones existentes en infraestructuras y plataformas, con un control total de los datos, las operaciones y el gobierno.

El camino a seguir: la soberanía como propiedad del sistema

Durante años, los debates sobre soberanía digital se centraron principalmente en la residencia de datos. La IA ha cambiado radicalmente ese modelo. Los sistemas modernos de IA operan de forma continua en tiempo de ejecución, dependen de datos y modelos sensibles, e introducen nuevas obligaciones regulatorias en materia de rendición de cuentas, auditoría y gobierno.

Como resultado, la soberanía actual va más allá de donde residen los datos e incluye:

  • Quién opera la plataforma y bajo qué autoridad
  • Dónde funcionan los modelos de IA y cómo se rige la inferencia 
  • Quién tiene acceso administrativo y cómo se aplica
  • Cómo se puede demostrar el cumplimiento de forma continua, no solo documentar

Se requiere un cambio arquitectónico fundamental: uno en el que la soberanía sea una propiedad inherente de la propia plataforma, no una promesa contractual o una variante de implementación. Debe ofrecer:

  1. Planos de control operados por el cliente: las organizaciones conservan la autoridad operativa directa sobre la gestión de la plataforma, las decisiones de implementación y las configuraciones del sistema sin la intermediación del proveedor.
  2. Identidad y claves dentro de los límites: toda la autenticación, autorización, claves de cifrado y gestión de acceso permanecen dentro de los límites bajo el control del cliente.
  3. Registros locales y telemetría: los datos operativos completos, la telemetría del sistema y los registros de auditoría se generan, almacenan y gestionan íntegramente dentro de los límites1
  4. Inferencia de IA gobernada: la implementación de modelos de IA, la ejecución de inferencias y las operaciones de agentes se realizan bajo gobierno local con trazabilidad y supervisión completas.

Presentación de IBM Sovereign Core: un enfoque fundamentalmente diferente

Con un enfoque fundamentalmente diferente de cómo se implementa, gestiona y prueba la soberanía, creamos IBM Sovereign Core centrado en tres principios fundamentales que dan forma al software de principio a fin:

1. La soberanía es una capacidad de la plataforma y debe ser demostrable

Con IBM Sovereign Core, la soberanía se aplica arquitectónicamente, no contractualmente. El control no depende de superposiciones de políticas ni de planos de control gestionados por el proveedor, sino de controles automáticos siempre activos y planos de control propiedad del usuario. Construido sobre tecnologías abiertas y transparentes como Red Hat OpenShift, con software aislado que funciona como SaaS pero está completamente bajo la responsabilidad de la empresa y la autoridad local. La identidad, las claves de cifrado, los registros, la telemetría y las pruebas de auditoría permanecen totalmente dentro de los límites. Las capacidades de cumplimiento continuo están integradas directamente en el software, lo que permite a las organizaciones producir pruebas bajo demanda listas para los reguladores, sin procesos manuales impulsados por la auditoría.

2. La soberanía de la IA es una propiedad de primera clase del sistema

Dentro de los límites soberanos, las organizaciones pueden implementar clústeres basados en CPU y GPU, incorporar modelos abiertos o propietarios aprobados y controlar el acceso a los modelos, las herramientas y las fuentes de conocimiento a través de puertas de enlace controladas. Las aplicaciones basadas en agentes e inferencia de IA se ejecutan localmente, sin exportar datos o telemetría a proveedores externos. Igualmente importante, IBM Sovereign Core impone la soberanía en tiempo de ejecución, no solo en la configuración. La identidad, el acceso, el uso de modelos y la actividad operativa se monitorizan y registran continuamente, creando una pista de auditoría clara para los sistemas de IA que operan en dominios regulados y de alto impacto.

3. La soberanía se operacionaliza para aumentar la velocidad y la escala

IBM Sovereign Core ofrece un plano de control operado por el cliente que puede implementarse rápidamente y funcionar de forma coherente a escala, lo que permite a los equipos centrales localizados operar miles de núcleos y cientos de nodos con diferentes requisitos y controles soberanos desde un único plano de control único. La configuración automatizada de identidad, seguridad y cumplimiento está integrada desde el principio, mientras que la provisión de autoservicio para entornos de inferencia de CPU, GPU, VM e IA permite una implementación repetible entre modelos multiinquilino gestionados por empresas y socios, sin sacrificar el control.

Basado en tecnologías abiertas y de nivel empresarial como Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core permite a las organizaciones ampliar las inversiones existentes a través de infraestructuras, plataformas y herramientas operativas, ya sea en las instalaciones, en la nube en la región o entornos operados por socios. La soberanía se establece sin necesidad de restablecer la base tecnológica ni de realizar reconstrucciones desde cero.

La arquitectura de IBM Sovereign Core

La soberanía es una propiedad inherente a la propia arquitectura, que proporciona flexibilidad de hardware e infraestructura:

Figura 1: Descripción general de la arquitectura IBM Sovereign Core Figura 1: Descripción general de la arquitectura IBM Sovereign Core

A través de la arquitectura de IBM Sovereign Core, los clientes podrán experimentar:

  1. Portal: proporciona la experiencia de usuario del plano de control.
  2. Opcionalidad de hardware: abstracción de infraestructura y flexibilidad de hardware mediante OpenShift y OpenShift Virtualization.
  3. Operaciones y orquestación: ofrece una coordinación automatizada de los flujos de trabajo de la plataforma.
  4. Centro de cumplimiento: proporciona capacidades de gobierno, gestión de riesgos y cumplimiento para la plataforma.
  5. Catálogo: una colección curada de aceleradores atómicos que permiten a los propietarios de aplicaciones implementar y operar aplicaciones tradicionales y de IA.
Figura 2: Arquitectura de IBM Sovereign Core: vista detallada y totalmente opinable. Una solución lógica de panel único que proporciona flexibilidad, coherencia y seguridad para alojar y gestionar las aplicaciones tradicionales y de IA Figura 2: Arquitectura de IBM Sovereign Core: vista detallada y totalmente opinable. Una solución lógica de panel único que proporciona flexibilidad, coherencia y seguridad para alojar y gestionar las aplicaciones tradicionales y de IA

¿Qué significa esto para las organizaciones?

IBM Sovereign Core convierte la soberanía en una capacidad operativa. Al integrar control, probabilidad y gobierno de la IA directamente en el software, permite a las organizaciones operar entornos de IA que equilibran el avance tecnológico con una autoridad demostrable sobre sus sistemas.

A través de IBM Sovereign Core, las organizaciones experimentarán beneficios reales:

  • Operar bajo autoridad soberana: el control operacional se transfiere a la Organización u operador soberano; no se extiende desde fuera de los límites.
  • Demostrar el cumplimiento y la soberanía a través de la operación. Esto permite a las organizaciones demostrar tanto la soberanía como la postura de cumplimiento bajo demanda, utilizando pruebas operativas en lugar de depender de auditorías periódicas, certificaciones estáticas o informes manuales.
  • Ejecutar la IA completamente dentro de los límites, con gobierno en tiempo de ejecución. La soberanía de la IA se aplica en tiempo de ejecución, gobernando dónde se produce la inferencia, quién controla los modelos y cómo se registran, rastrean y revisan las decisiones.
  • Moverse con la agilidad de una nube, sin perder el control. Al reducir la ingeniería a medida y los gastos generales operativos continuos, IBM Sovereign Core permite a las organizaciones operar entornos soberanos para cargas de trabajo sensibles o de IA.
  • Preservar la independencia a largo plazo. Diseñado para la reemplazabilidad y el funcionamiento híbrido, IBM Sovereign Core establece la soberanía como base para la elección a largo plazo, la portabilidad y la independencia arquitectónica, lo que permite a las organizaciones seguir aprovechando las inversiones existentes en infraestructura y plataforma al tiempo que conservan la autoridad operativa total sobre los entornos soberanos.
  • Implementar con flexibilidad: ejecute la plataforma con autoridad operativa directa o trabaje con proveedores de servicios locales de confianza para operar el entorno. Los proveedores de servicios de TI pueden utilizar IBM Sovereign Core como base estandarizada para ofrecer servicios de nube soberana e IA a escala.
  • Ampliar las inversiones existentes: aproveche la infraestructura, las plataformas y las herramientas operativas existentes en entornos on-premises, en la nube de la región o operados por socios.

Poner en práctica las operaciones soberanas

A partir de febrero, IBM Sovereign Core estará disponible en versión preliminar técnica, y su disponibilidad general está prevista para mediados de 2026. Descubra cómo IBM Sovereign Core ayuda a las organizaciones a lograr una soberanía y un control de operaciones verificables en nuestra próxima IBM Technology Summit el 27 de enero de 2026. 

Regístrese en la lista de espera de la vista preliminar técnica

Regístrese en IBM Technology Summit

Priya Srinivasan

General Manager

IBM Software

Notas a pie de página

1 Un límite soberano es el perímetro exigible en el que las operaciones de datos, IA y plataformas están totalmente controladas, gobernadas y auditables bajo una única jurisdicción, sin depender de planos de control externos ni de autoridades legales extranjeras.