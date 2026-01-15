Presentamos IBM® Sovereign Core: una nueva base de software para la soberanía

A partir de febrero, IBM Sovereign Core estará disponible en versión preliminar técnica, y su disponibilidad general está prevista para mediados de 2026.
IBM Sovereign Core es un software de diseño soberano preparado para la IA que permite a las empresas, los gobiernos y los proveedores de servicios implementar y operar entornos preparados para la IA de forma rápida y a escala, lo que amplía las inversiones existentes en infraestructuras y plataformas, con un control total de los datos, las operaciones y el gobierno.
Durante años, los debates sobre soberanía digital se centraron principalmente en la residencia de datos. La IA ha cambiado radicalmente ese modelo. Los sistemas modernos de IA operan de forma continua en tiempo de ejecución, dependen de datos y modelos sensibles, e introducen nuevas obligaciones regulatorias en materia de rendición de cuentas, auditoría y gobierno.
Como resultado, la soberanía actual va más allá de donde residen los datos e incluye:
Se requiere un cambio arquitectónico fundamental: uno en el que la soberanía sea una propiedad inherente de la propia plataforma, no una promesa contractual o una variante de implementación. Debe ofrecer:
Con un enfoque fundamentalmente diferente de cómo se implementa, gestiona y prueba la soberanía, creamos IBM Sovereign Core centrado en tres principios fundamentales que dan forma al software de principio a fin:
Con IBM Sovereign Core, la soberanía se aplica arquitectónicamente, no contractualmente. El control no depende de superposiciones de políticas ni de planos de control gestionados por el proveedor, sino de controles automáticos siempre activos y planos de control propiedad del usuario. Construido sobre tecnologías abiertas y transparentes como Red Hat OpenShift, con software aislado que funciona como SaaS pero está completamente bajo la responsabilidad de la empresa y la autoridad local. La identidad, las claves de cifrado, los registros, la telemetría y las pruebas de auditoría permanecen totalmente dentro de los límites. Las capacidades de cumplimiento continuo están integradas directamente en el software, lo que permite a las organizaciones producir pruebas bajo demanda listas para los reguladores, sin procesos manuales impulsados por la auditoría.
Dentro de los límites soberanos, las organizaciones pueden implementar clústeres basados en CPU y GPU, incorporar modelos abiertos o propietarios aprobados y controlar el acceso a los modelos, las herramientas y las fuentes de conocimiento a través de puertas de enlace controladas. Las aplicaciones basadas en agentes e inferencia de IA se ejecutan localmente, sin exportar datos o telemetría a proveedores externos. Igualmente importante, IBM Sovereign Core impone la soberanía en tiempo de ejecución, no solo en la configuración. La identidad, el acceso, el uso de modelos y la actividad operativa se monitorizan y registran continuamente, creando una pista de auditoría clara para los sistemas de IA que operan en dominios regulados y de alto impacto.
IBM Sovereign Core ofrece un plano de control operado por el cliente que puede implementarse rápidamente y funcionar de forma coherente a escala, lo que permite a los equipos centrales localizados operar miles de núcleos y cientos de nodos con diferentes requisitos y controles soberanos desde un único plano de control único. La configuración automatizada de identidad, seguridad y cumplimiento está integrada desde el principio, mientras que la provisión de autoservicio para entornos de inferencia de CPU, GPU, VM e IA permite una implementación repetible entre modelos multiinquilino gestionados por empresas y socios, sin sacrificar el control.
Basado en tecnologías abiertas y de nivel empresarial como Red Hat OpenShift, IBM Sovereign Core permite a las organizaciones ampliar las inversiones existentes a través de infraestructuras, plataformas y herramientas operativas, ya sea en las instalaciones, en la nube en la región o entornos operados por socios. La soberanía se establece sin necesidad de restablecer la base tecnológica ni de realizar reconstrucciones desde cero.
La soberanía es una propiedad inherente a la propia arquitectura, que proporciona flexibilidad de hardware e infraestructura:
A través de la arquitectura de IBM Sovereign Core, los clientes podrán experimentar:
IBM Sovereign Core convierte la soberanía en una capacidad operativa. Al integrar control, probabilidad y gobierno de la IA directamente en el software, permite a las organizaciones operar entornos de IA que equilibran el avance tecnológico con una autoridad demostrable sobre sus sistemas.
A través de IBM Sovereign Core, las organizaciones experimentarán beneficios reales:
A partir de febrero, IBM Sovereign Core estará disponible en versión preliminar técnica, y su disponibilidad general está prevista para mediados de 2026. Descubra cómo IBM Sovereign Core ayuda a las organizaciones a lograr una soberanía y un control de operaciones verificables en nuestra próxima IBM Technology Summit el 27 de enero de 2026.
1 Un límite soberano es el perímetro exigible en el que las operaciones de datos, IA y plataformas están totalmente controladas, gobernadas y auditables bajo una única jurisdicción, sin depender de planos de control externos ni de autoridades legales extranjeras.