La IA para el desarrollo de software

Cree, lance y escale con herramientas de desarrollo de software con IA

Guía: De la codificación de IA a la implementación
IA agéntica para Cognos Analytics

Modernice el ciclo de vida del desarrollo de software con IA

Desarrolle, modernice y gestione las aplicaciones con confianza

La IA en el desarrollo de software está yendo más allá de la generación de código para transformar la forma en que se entrega el software. Nuestras soluciones permiten flujos de trabajo asistidos por IA a lo largo de todo el ciclo de vida, mejorando la comprensión del sistema, coordinando la entrega, integrando el gobierno y facilitando una evolución continua y resiliente del software a escala.

 

Infografía: Desarrollo de software asistido por IA
IA que funciona en todo el SDLC

Aplique la IA más allá de las tareas aisladas de código: abarcando la planificación, la refactorización, las pruebas y los flujos de trabajo, de modo que los cambios se propaguen de forma fiable por todos los sistemas.
Modernización sin regresión 

Acelere la entrega y, al mismo tiempo, preserve la integridad del sistema para reducir la deuda técnica, refactorizar de forma segura y mantener la coherencia en las grandes bases de código.
Control de costes con señales claras

Incorpore herramientas de análisis en el SDLC para realizar un seguimiento del uso, optimizar los recursos y alinear la adopción de la IA con resultados de ingeniería cuantificables.
Seguridad y gobierno integrados 

Incorpore la aplicación de las políticas y las prácticas de codificación seguras desde el principio para identificar los problemas antes, reducir el reprocesamiento y estandarizar el desarrollo sin ralentizar a los equipos.

Productos relevantes

Optimice las tareas repetitivas y reduzca la carga cognitiva, lo que permitirá a los desarrolladores centrarse en trabajos de ingeniería de mayor valor. Pueden utilizar chatbots u otros tipos de comandos para generar código, así como pruebas unitarias que garantizan la calidad del código, transforman el código, completan automáticamente el código, crean documentación de código, entienden el código y más. Según sus casos de uso, puede elegir una o más herramientas de codificación de IA.
IBM® Bob
Acelere el desarrollo de software automatizando trabajos complejos, desde la creación de características hasta la modernización de sistemas heredados y la garantía de una entrega segura y de alta calidad.
IBM Instana
Obtenga una observabilidad sencilla con IA para los equipos de DevOps e ingeniería, automatizando las perspectivas para mejorar el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia.
Terraform
Automatice el aprovisionamiento en la nube, el centro de datos y el SaaS, lo que permite gestionar la infraestructura a lo largo de todo su ciclo de vida mediante un único flujo de trabajo.

Servicios relevantes

Servicios de desarrollo de aplicaciones

Modernice las aplicaciones mediante un desarrollo basado en la IA, acelerando la entrega, reduciendo los costes y creando sistemas resilientes y nativos de la nube que aporten agilidad.

 Explore los servicios de desarrollo de aplicaciones
Desarrollador de TI moderno que utiliza un ordenador en la oficina mientras trabaja en juegos y software de realidad virtual.
Servicios de integración de IA

Integre y orqueste los agentes de IA en todas las plataformas con un gobierno integrado, convirtiendo las herramientas fragmentadas en resultados seguros y escalables listos para la empresa.

 Explore los servicios de integración de IA
Profesionales ocupados y líderes empresariales sonrientes que conversan en el trabajo. Equipo directivo compuesto por dos empresarios que trabajan y hablan mientras utilizan un ordenador portátil de pie en la oficina de la empresa.
Consultoría sobre gobierno de la IA

Habilite una IA de confianza a gran escala con un gobierno integrado, incorporando controles automatizados en todos los modelos para reducir el riesgo y acelerar la innovación conforme a la normativa.

 Explore la consultoría de gobierno de la IA
Joven mujer y una señora mayor utilizando sus dispositivos mientras comparten un escritorio y mantienen la distancia social

Recursos

Tendencias tecnológicas de 2026: plataformas de desarrollo nativas de IA
Lea el informe para descubrir perspectivas prácticas que le ayudarán a convertir la productividad de los desarrolladores en un motor para el crecimiento de la empresa.
Qué supone contar con un socio de desarrollo de IA para su SDLC
Descubra cómo el desarrollo nativo de la IA puede ayudar a los equipos a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software.
El análisis de RedMonk sobre cómo los principales equipos de ingeniería utilizan la IA agéntica
Obtenga orientación práctica para aplicar IA agéntica y descubra cómo IBM® Bob ayuda a los equipos a trabajar tanto en entornos heredados como modernos.
IBM Bob promueve la posición de IBM en el desarrollo del SDLC a nivel agéntico
Descubra cómo IBM Bob se diferencia de otras herramientas agénticas disponibles en el mercado y conozca los aspectos clave que hay que tener en cuenta a la hora de adoptarlo.
Dé el siguiente paso

Transforme su proceso de desarrollo de software desde cero con el desarrollo asistido por IA.  Reserve una cita con un experto para analizar las posibilidades.

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