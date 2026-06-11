MONO-X es una empresa tecnológica japonesa e IBM Business Partner que ayuda a las empresas a modernizar sus sistemas críticos a la vez que mantienen la continuidad del negocio. Debido al creciente interés de los clientes por la migración a la nube y la innovación impulsada por IA, en MONO-X se dieron cuenta de la necesidad de ofrecer un enfoque de modernización más ágil, resiliente y sostenible para las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo IBM i.

Muchos de los clientes de MONO-X dependían de una infraestructura local heredada que limitaba su agilidad, requería operaciones manuales y dificultaba la transferencia de conocimientos. Para impulsar la modernización, sin dejar de preservar el valor de los activos IBM i existentes, los clientes necesitaban una base segura en la nube que redujera la complejidad operativa y permitiera adoptar más rápidamente las tecnologías de IA. Sin un enfoque de este tipo, el aumento de los costes de infraestructura y el riesgo operativo podrían obstaculizar la innovación y el crecimiento futuro.