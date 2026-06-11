Gracias a IBM® Cloud y Power Virtual Server, MONO-X reduce los costes y mejora la resiliencia para acelerar la adopción de la IA
MONO-X es una empresa tecnológica japonesa e IBM Business Partner que ayuda a las empresas a modernizar sus sistemas críticos a la vez que mantienen la continuidad del negocio. Debido al creciente interés de los clientes por la migración a la nube y la innovación impulsada por IA, en MONO-X se dieron cuenta de la necesidad de ofrecer un enfoque de modernización más ágil, resiliente y sostenible para las organizaciones que ejecutan cargas de trabajo IBM i.
Muchos de los clientes de MONO-X dependían de una infraestructura local heredada que limitaba su agilidad, requería operaciones manuales y dificultaba la transferencia de conocimientos. Para impulsar la modernización, sin dejar de preservar el valor de los activos IBM i existentes, los clientes necesitaban una base segura en la nube que redujera la complejidad operativa y permitiera adoptar más rápidamente las tecnologías de IA. Sin un enfoque de este tipo, el aumento de los costes de infraestructura y el riesgo operativo podrían obstaculizar la innovación y el crecimiento futuro.
MONO-X se ha asociado con IBM para ofrecer una estrategia de modernización en la nube híbrida basada en IBM Cloud e IBM Power Virtual Server. A partir de esta arquitectura, MONO-X ha desarrollado PVS One, un servicio gestionado que simplifica la complejidad de IBM Cloud y permite a los clientes realizar una transición sencilla y rentable desde entornos IBM i locales a la nube.
Al utilizar IBM Cloud como capa de integración y Power Virtual Server como infraestructura central, MONO-X permitió a los clientes automatizar las cargas de trabajo manuales, mejorar la sostenibilidad operativa y aumentar la resiliencia del sistema. La solución también facilitó el desarrollo moderno al integrar IBM watsonx Orchestrate, lo que permitió que los agentes de IA, como IBM Bob, funcionaran de forma más autónoma. Al integrar de manera perfecta los sistemas basados en COBOL con los servicios modernos de IA, MONO-X demostró que lo heredado y la innovación pueden coexistir dentro de una única arquitectura preparada para el futuro.
Gracias al entorno de nube híbrida proporcionado por PVS One, los clientes de MONO-X lograron mejoras cuantificables en rentabilidad, fiabilidad y velocidad de innovación. Los costes del centro de datos se redujeron en aproximadamente un 20 % con respecto a los niveles anteriores, mientras que el tiempo de actividad del sistema superó el 99 %, lo que reforzó la fiabilidad de las operaciones críticas para el negocio.
Ahora, los entornos de desarrollo de agentes de IA pueden ponerse a punto en unas dos horas, frente a los casi tres meses que se tardaba en los entornos locales tradicionales. La solución también ha permitido automatizar más las operaciones, mejorar la transferencia de conocimientos y acelerar los ciclos de modernización. Como resultado, los clientes pueden conservar el valor de sus activos IBM i mientras integran rápidamente tecnologías de IA en sus sistemas centrales, lo que les permite situarse en una posición favorable para lograr un crecimiento sostenible y una transformación digital continua.
MONO-X es una empresa tecnológica japonesa especializada en la transformación digital empresarial y la modernización de sistemas centrales. Guiada por su filosofía "rewrite the standard" ("reescribir el estándar"), la empresa moderniza sistemas de misión crítica mediante la migración a la nube, el uso de software autónomo y soluciones impulsadas por IA.
IBM Cloud e IBM Bob ayudan a las organizaciones a modernizar sus aplicaciones, automatizar los flujos de trabajo y escalar el uso de la IA en toda la empresa. Al combinar la flexibilidad de la nube híbrida con las capacidades de los agentes de IA, las empresas pueden reducir la complejidad, acelerar la innovación y desbloquear los sistemas existentes.
© Copyright IBM Corporation. Mayo, 2026.
IBM, el logo de IBM, IBM Bob, IBM Cloud, IBM Power Virtual Server e IBM watsonx Orchestrate son marcas comerciales de IBM Corp. registradas en numerosas jurisdicciones de todo el mundo.
Los ejemplos presentados son solo ilustrativos. Los resultados reales pueden variar en función de las configuraciones y las condiciones del cliente.