IBM está aprovechando el cloud híbrido y las tecnologías emergentes de IA en todas las operaciones, la cadena de suministro, los productos y los servicios para integrar la sostenibilidad y el valor a largo plazo en todo lo que hacemos.
En IBM, el compromiso con el medio ambiente se remonta a la década de 1970, cuando establecimos por primera vez objetivos formales en torno a la conservación de la energía y la gestión de residuos.
Hoy en día, actuamos como "cliente cero" en esta misión, utilizando nuestra propia tecnología de cloud híbrido y tecnologías de IA para ayudar a IBM a avanzar en sus objetivos medioambientales, mejorar la eficiencia de nuestras operaciones, y ofrecer innovaciones que puedan ayudar a nuestros clientes y comunidades.
En IBM, establecemos objetivos de sostenibilidad ambiental para ayudar a impulsar mejoras en nuestras operaciones, que incluyen:
Energía y clima
Conservación y biodiversidad
Prevención de la contaminación y gestión de residuos
Hoy hemos cumplido o superado muchos de los objetivos que establecimos en 2021. El siguiente resumen proporciona más detalles sobre los 21 objetivos de IBM para la sostenibilidad medioambiental.
Los 21 objetivos de IBM para la sostenibilidad medioambiental