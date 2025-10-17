Impacto ambiental

IBM está aprovechando el cloud híbrido y las tecnologías emergentes de IA en todas  las operaciones, la cadena de suministro, los productos y los servicios para integrar la sostenibilidad y el valor a largo plazo en todo lo que hacemos.

Coche circulando por una autopista rodeada de árboles.
Nuestro enfoque

En IBM, el compromiso con el medio ambiente se remonta a la década de 1970, cuando establecimos por primera vez objetivos formales en torno a la conservación de la energía y la gestión de residuos.

Hoy en día, actuamos como "cliente cero" en esta misión, utilizando nuestra propia tecnología de cloud híbrido y tecnologías de IA para ayudar a IBM a avanzar en sus objetivos medioambientales, mejorar la eficiencia de nuestras operaciones, y ofrecer innovaciones que puedan ayudar a nuestros clientes y comunidades.

Nuestros objetivos

En IBM, establecemos objetivos de sostenibilidad ambiental para ayudar a impulsar mejoras en nuestras operaciones, que incluyen:

Energía y clima

  • Implementar un mínimo de 3000 proyectos de ahorro energético para evitar el consumo de 275 000 megavatios hora (MWh) de energía de 2021 a 2025.
  • Conseguir que el 75 % de la electricidad que consume IBM en todo el mundo proceda de fuentes renovables de aquí a 2025, y el 90 % de aquí a 2030.
  • Alcanzar cero emisiones netas de GEI operativas de aquí a 2030.

Conservación y biodiversidad

  • Lograr una reducción anual en las extracciones de agua en las sedes más grandes de IBM ubicadas en regiones con escasez de agua.
  • Adquirir directamente papel y embalajes de papel o madera de IBM procedentes de bosques gestionados de forma sostenible y certificados como tales.

Prevención de la contaminación y gestión de residuos

  • Desviar el 90 % (en peso) del total de residuos no peligrosos de IBM de los vertederos y la incineración de aquí a 2025 mediante la reutilización, el reciclaje, el compostaje y procesos de conversión de residuos en energía. Utilizar procesos de conversión de residuos en energía para no más del 10 % (en peso) de los residuos desviados. 

Hoy hemos cumplido o superado muchos de los objetivos que establecimos en 2021.  El siguiente resumen proporciona más detalles sobre los 21 objetivos de IBM para la sostenibilidad medioambiental.

Áreas de impacto

Vista aérea de estudiantes caminando por el campus de IBM Almaden
Sistema de gestión ambiental
Vista aérea de paneles solares
Energía y clima
Vista aérea de una planta de tratamiento de agua
Prevención de la contaminación y gestión de residuos
Vista aérea del estanque de tratamiento de agua
Uso y conservación de materiales
Modelo en miniatura a todo color de una ciudad futurista con edificios translúcidos, una turbina eólica blanca, pequeños árboles y un río azul; uno de los edificios más altos muestra el logo de IBM.
Diseño de productos para el medioambiente
Ecologista poniendo plásticos reciclados en un cubo
Reutilización, reciclaje y eliminación de productos
Vista aérea de contenedores de transporte
Responsabilidad medioambiental en la cadena de suministro
Vista aérea superior de un agricultor utilizando un dron en un campo verde abierto
Acelerador de sostenibilidad de IBM