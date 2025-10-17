Energía y clima

Consumo de electricidad renovable

Aumentamos nuestro consumo de electricidad renovable a aproximadamente 1 480 000 MWh en 2024, lo que representa el 79,6 % de nuestro consumo total de electricidad y cumplimos nuestro objetivo de compras de electricidad renovable para 2025 un año antes. Nuestras compras de electricidad renovable incluyeron un 67,6 % contratado directamente con proveedores de energía o obtenido a través de propietarios, y un 12 % ya estaba incluido en la combinación de electricidad que recibíamos de la red.

Consumo de electricidad renovable del centro de datos

En general, el 83 % de la electricidad consumida en nuestros centros de datos provino de fuentes renovables. A nivel mundial, 28 centros de datos recibieron electricidad 100 % renovable en 2023.

Estrategia e informes de adquisición de electricidad renovable

Nuestra información sobre el consumo de electricidad renovable solo contabiliza la generada en las regiones de la red donde se produce nuestro consumo real. No incluimos ningún "porcentaje renovable" si no podemos consumir de forma creíble la electricidad que representan esos certificados, ya que no nos basamos en la compra de certificados de energía renovable desagregados de otras regiones de la red. Nuestra definición de "región de la red" coincide con la definición que hace la Administración de Información Energética1 de EE. UU. de los territorios de las autoridades de equilibrio energético. Aplicamos el mismo concepto a otras jurisdicciones.

IBM incluye la electricidad renovable generada a partir de fuentes eólicas, hidroeléctricas, de biomasa, solares y geotérmicas en nuestro consumo de electricidad renovable informado. Informamos de todas nuestras compras de electricidad renovable contratada, ya sea de fuentes de generación nuevas o existentes, "adicionales" o no, y sin discriminar las grandes centrales hidroeléctricas. Con todas ellas, indicamos a los proveedores nuestro deseo de que mantengan y amplíen su oferta de electricidad renovable. Este planteamiento también reconoce que todas las fuentes de electricidad renovable contribuyen a descarbonizar nuestra economía.



Incluso cuando IBM adquiere electricidad renovable que se genera en la región de la red en la que estamos ubicados físicamente, parte de la electricidad que se nos entrega puede haber sido generada a partir de combustibles fósiles u otras fuentes, aunque la electricidad renovable total neta adquirida por IBM seguirá igual a la cantidad que hemos reclamado. Esto ocurre cuando el momento en que se genera la electricidad renovable (por ejemplo, cuando brilla el sol o sopla el viento) no coincide con el momento en que estamos usando electricidad.

Metodología de IBM para calcular su consumo de electricidad renovable

IBM diferencia entre dos categorías de consumo de electricidad renovable:

Energías renovables contratadas: compras de electricidad renovable para las que IBM establece una relación contractual directa con una empresa de servicios públicos, un proveedor de energía o un propietario para adquirir y consumir electricidad renovable específicamente. Energías renovables suministradas por la red: cantidad de energías renovables que forma parte del mix de electricidad que nuestras instalaciones reciben automáticamente de la red.

Para cuantificar las compras renovables contratadas, la empresa se basa en los contratos con sus proveedores. Normalmente, IBM obtiene certificados de energía renovable (REC) o garantías de origen (GoO) en las cantidades correspondientes que confirman esta información. En las zonas geográficas en las que no se dispone de REC o GoO, la empresa obtiene otra documentación equivalente como prueba alternativa a los REC o GoO.

IBM calcula las energías renovables suministradas por la red utilizando datos de generación de energía disponibles públicamente por fuente de la Agencia Internacional de Energía2, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.3 (a nivel de subregión de red) y el Regulador de Energía de Canadá4 (a nivel provincial). La empresa se esfuerza por obtener los datos fiables más recientes para cualquier ciclo de elaboración de informes.

IBM no asigna arbitrariamente el consumo de electricidad renovable a ciertos tipos de operaciones para poder mostrar métricas deseables (por ejemplo, asignando todo el consumo de energías renovables de la empresa a las operaciones de su centro de datos). El enfoque de la empresa es asignar el consumo de energías renovables proporcionalmente a las operaciones que consumen electricidad a nivel de instalación.



1 U.S. Energy Information Administration

2 International Energy Agency

3 U.S. Environmental Protection Agency eGrid Summary Tables 2018

4 Canada Energy Regulator