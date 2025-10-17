Energía y clima

El objetivo de IBM es alcanzar cero emisiones netas de GEI operativas para 2030 mediante la conservación de energía y la compra de electricidad renovable para reducir las emisiones residuales de GEI a menos de 350 000 mtCO2e y mediante el uso de tecnologías viables para eliminar esas emisiones residuales. Nuestra ambición de cero emisiones netas se ve respaldada por objetivos adicionales para:
Para obtener más información sobre nuestros objetivos energéticos y climáticos, consulte:
IBM estableció su programa global de conservación de energía en 1973 y desarrolló la metodología que condujo a su primer objetivo de conservación de energía en 1975. La empresa continúa centrándose en formas de reducir aún más su consumo de energía.
Consumo de energía
En 2024, el consumo total de energía de las operaciones globales de IBM fue de aproximadamente 2 236 000 MWh en todos los productos básicos, de los cuales el 83 % fue electricidad. Este consumo representa una disminución del 2 % con respecto a 2023 y fue impulsado por una mayor eficiencia operativa y un enfoque continuo en la conservación de la energía. Aunque el consumo creció en algunas de nuestras operaciones debido al aumento de las cargas de trabajo asociadas al desarrollo y entrenamiento de nuestros modelos de IA Granite, este crecimiento se vio compensado por reducciones en otras operaciones.
Proyectos de conservación de energía
En 2024 implementamos 544 proyectos de conservación de energía en más de 160 ubicaciones en todo el mundo, evitando un consumo de energía estimado de 98 000 MWh y 29 000 mtCO2e. A finales de 2024, habíamos completado 2650 proyectos de conservación de energía desde 2021, lo que resultó en 355 000 MWh de consumo de energía evitados, superando nuestro objetivo de conservación de 2025 un año antes. El principal factor que impulsó el ahorro energético fue la actualización de los equipos informáticos en todos nuestros centros de datos. Ahora estamos centrando los esfuerzos de conservación en iniciativas que eliminen directamente las emisiones de Alcance 1, alineándonos con nuestro objetivo general de lograr cero emisiones netas para 2030.
Eficiencia energética del centro de datos
Para minimizar el impacto ambiental de nuestros centros de datos, implementamos un enfoque multifacético centrado en la eficiencia energética:
Aprovechamiento del espacio: optimizamos el uso del espacio dentro de nuestras instalaciones existentes, mejorando la densidad de la carga de trabajo y reduciendo así el consumo de energía por unidad de potencia de cálculo.
Actualizaciones tecnológicas: aprovechamos los avances en la eficiencia del hardware y el software invirtiendo en infraestructura de TI eficiente en energía.
Estrategia de arrendamiento: damos prioridad al arrendamiento de centros de datos de coubicación donde haya electricidad renovable disponible y con una eficiencia energética superior, equipados con sistemas avanzados y de última generación de refrigeración y gestión de energía.
Realizamos un seguimiento del rendimiento en comparación con nuestro objetivo de eficiencia en la refrigeración de los centros de datos midiendo la eficiencia en el uso de la energía (PUE) de nuestros centros de datos. En 2024, superamos nuestro objetivo de eficiencia de refrigeración del centro de datos para 2025 con una PUE media ponderada estimada de 1,41 y una mejora del 25,5 % con respecto a nuestro punto de referencia de 2019.
Consumo de electricidad renovable
Aumentamos nuestro consumo de electricidad renovable a aproximadamente 1 480 000 MWh en 2024, lo que representa el 79,6 % de nuestro consumo total de electricidad y cumplimos nuestro objetivo de compras de electricidad renovable para 2025 un año antes. Nuestras compras de electricidad renovable incluyeron un 67,6 % contratado directamente con proveedores de energía o obtenido a través de propietarios, y un 12 % ya estaba incluido en la combinación de electricidad que recibíamos de la red.
Consumo de electricidad renovable del centro de datos
En general, el 83 % de la electricidad consumida en nuestros centros de datos provino de fuentes renovables. A nivel mundial, 28 centros de datos recibieron electricidad 100 % renovable en 2023.
Estrategia e informes de adquisición de electricidad renovable
Nuestra información sobre el consumo de electricidad renovable solo contabiliza la generada en las regiones de la red donde se produce nuestro consumo real. No incluimos ningún "porcentaje renovable" si no podemos consumir de forma creíble la electricidad que representan esos certificados, ya que no nos basamos en la compra de certificados de energía renovable desagregados de otras regiones de la red. Nuestra definición de "región de la red" coincide con la definición que hace la Administración de Información Energética1 de EE. UU. de los territorios de las autoridades de equilibrio energético. Aplicamos el mismo concepto a otras jurisdicciones.
IBM incluye la electricidad renovable generada a partir de fuentes eólicas, hidroeléctricas, de biomasa, solares y geotérmicas en nuestro consumo de electricidad renovable informado. Informamos de todas nuestras compras de electricidad renovable contratada, ya sea de fuentes de generación nuevas o existentes, "adicionales" o no, y sin discriminar las grandes centrales hidroeléctricas. Con todas ellas, indicamos a los proveedores nuestro deseo de que mantengan y amplíen su oferta de electricidad renovable. Este planteamiento también reconoce que todas las fuentes de electricidad renovable contribuyen a descarbonizar nuestra economía.
Incluso cuando IBM adquiere electricidad renovable que se genera en la región de la red en la que estamos ubicados físicamente, parte de la electricidad que se nos entrega puede haber sido generada a partir de combustibles fósiles u otras fuentes, aunque la electricidad renovable total neta adquirida por IBM seguirá igual a la cantidad que hemos reclamado. Esto ocurre cuando el momento en que se genera la electricidad renovable (por ejemplo, cuando brilla el sol o sopla el viento) no coincide con el momento en que estamos usando electricidad.
Metodología de IBM para calcular su consumo de electricidad renovable
IBM diferencia entre dos categorías de consumo de electricidad renovable:
Para cuantificar las compras renovables contratadas, la empresa se basa en los contratos con sus proveedores. Normalmente, IBM obtiene certificados de energía renovable (REC) o garantías de origen (GoO) en las cantidades correspondientes que confirman esta información. En las zonas geográficas en las que no se dispone de REC o GoO, la empresa obtiene otra documentación equivalente como prueba alternativa a los REC o GoO.
IBM calcula las energías renovables suministradas por la red utilizando datos de generación de energía disponibles públicamente por fuente de la Agencia Internacional de Energía2, la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.3 (a nivel de subregión de red) y el Regulador de Energía de Canadá4 (a nivel provincial). La empresa se esfuerza por obtener los datos fiables más recientes para cualquier ciclo de elaboración de informes.
IBM no asigna arbitrariamente el consumo de electricidad renovable a ciertos tipos de operaciones para poder mostrar métricas deseables (por ejemplo, asignando todo el consumo de energías renovables de la empresa a las operaciones de su centro de datos). El enfoque de la empresa es asignar el consumo de energías renovables proporcionalmente a las operaciones que consumen electricidad a nivel de instalación.
Objetivos de reducción de emisiones de GEI de IBM
IBM estableció su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de quinta generación en 2021 para reducir las emisiones operativas de GEI en un 65 % para 2025 con respecto al año base 2010, ajustado por adquisiciones y desinversiones. Este objetivo cubre todas las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 de IBM, incluidas las emisiones asociadas con el uso de electricidad de IBM en los centros de datos de coubicación. A partir de 2024, las emisiones de estos centros de datos de coubicación, que anteriormente se clasificaban como emisiones de Alcance 3, se reclasificaron como emisiones de Alcance 2 para alinearse mejor con el concepto de control operativo. Estas emisiones siguen incluyéndose en nuestros objetivos energéticos y climáticos.
Después de cumplir nuestro objetivo de reducción de emisiones operativas de GEI para 2025 en 2023, continuamos reduciendo nuestras emisiones operativas de GEI hasta 265 000 mtCO2e en 2024. Ahora estamos por debajo del objetivo de emisiones residuales comprometido de 350 000 mtCO2e en nuestro objetivo de cero emisiones netas para 2030.
En el futuro, nuestro objetivo es continuar impulsando la reducción de emisiones a través de acciones adicionales para conservar energía y cumplir nuestro objetivo de electricidad renovable del 90 %. Continuamos evaluando opciones para eliminar nuestras emisiones residuales de GEI a medida que nos acercamos a nuestro objetivo de cero neto para 2030.
Enfoque de IBM para abordar las emisiones de GEI de la cadena de valor
En 2024, IBM estimó e informó las emisiones en cuatro categorías de Alcance 3, incluidos los activos arrendados en sentido ascendente, los desplazamientos de los empleados, los viajes de negocios y el uso de productos vendidos. Actualmente estamos trabajando para elaborar un inventario de todas las categorías de Alcance 3 en 2026 para las emisiones del año natural 2025 a medida que continuamos implementando nuestra IBM® Envizi Suite para simplificar nuestros informes de Alcance 3.
Nuestros esfuerzos de reducción de GEI en la cadena de valor se centran en el desarrollo de capacidades en toda nuestra cadena de suministro. Por ejemplo, IBM exige a todos sus proveedores principales que establezcan objetivos de reducción de emisiones de GEI y que hagan públicos sus resultados. A los proveedores clave de sectores con emisiones intensivas se les exige, además, que fijen objetivos basados en recomendaciones científicas del IPCC de la ONU. Para hacer frente a las emisiones de gases de efecto invernadero, uno de los objetivos de IBM desde hace tiempo es mejorar continuamente la eficiencia energética de nuestros servidores. También nos comprometemos a utilizar nuestras tecnologías para acelerar las soluciones a los retos medioambientales mundiales y ayudar a los clientes a ganar eficiencia operativa mediante las ofertas de IBM.
ISO 14064 — Parte 1: especificación con orientación a nivel de organización para la cuantificación y notificación de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero.
Siguiendo nuestra práctica de décadas de cuantificar y divulgar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), los procesos internos de IBM para la contabilidad y gestión de dichas emisiones se certificaron por primera vez según la norma ISO 14064-1 en 2022.
IBM calcula sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) según el Estándar de Contabilidad e Informes Corporativos del Protocolo de Gases de Efecto Invernadero y sigue procedimientos alineados con el norma ISO 14064-1. El resumen de datos de la página Datos y políticas proporciona información sobre el inventario de emisiones de IBM para 2024.