Datos y políticas

En IBM, siempre hemos establecido altos estándares para la forma en que llevamos a cabo nuestros negocios, en áreas que van desde la responsabilidad corporativa y social hasta una sólida ética empresarial, incluido el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables.



Estos Principios de Conducta se aplican a todos los empleados de IBM. Sin embargo, no pretenden describir el alcance completo de las políticas o prácticas de recursos humanos de IBM. En documentos como las Directrices de Conducta Empresarial de IBM se incluyen declaraciones más detalladas sobre políticas, procedimientos y prácticas. Los empleados deben cumplir con todas las políticas, procedimientos y prácticas de IBM en todo momento y son responsables de consultar a su dirección si tienen alguna duda.



Nuestro objetivo es garantizar el pleno cumplimiento de estos principios por parte de los directivos y empleados de IBM. Un complemento de este documento, los Principios de Conducta de los Proveedores de IBM, rige nuestras relaciones y estándares para los proveedores de IBM.



Empleo de libre elección

No se utilizará el trabajo forzado, en régimen de servidumbre (incluida la servidumbre por deudas); el trabajo penitenciario involuntario; la esclavitud o el tráfico de personas. Esto incluye el transporte, la acogida, el reclutamiento, el traslado o la recepción de personas mediante amenazas, fuerza, coacción, secuestro o fraude a cambio de mano de obra o servicios. No habrá restricciones irrazonables a la libertad de movimiento de los trabajadores en las instalaciones, además de restricciones irrazonables para entrar o salir de las instalaciones proporcionadas por la empresa. Como parte del proceso de contratación, los trabajadores deben recibir un contrato de trabajo por escrito en su idioma nativo (o en un idioma que el trabajador pueda entender a menos que la ley exija lo contrario) que contenga una descripción de los términos y condiciones de empleo antes de que el trabajador se vaya. de su país de origen. El empleo es voluntario y los empleados serán libres de rescindir su contrato en cualquier momento. Los empleadores y agentes no pueden retener o destruir, ocultar, confiscar o denegar el acceso de los empleados a sus documentos de identidad o de inmigración, como identificaciones emitidas por el gobierno, pasaportes o permisos de trabajo, a menos que dichas retenciones sean exigidas por la ley. No se exigirá a los trabajadores que paguen a los empleadores o agentes tasas de contratación u otras tasas relacionadas con su empleo. Si se comprueba que los trabajadores han pagado alguna de estas tasas, dichas tasas deberán ser reembolsadas al trabajador.



Trabajadores jóvenes

IBM cumplirá con todas las leyes aplicables sobre trabajo infantil. Apoyamos el uso de programas legítimos de aprendizaje en el lugar de trabajo, prácticas y otros programas similares que cumplan con todas las leyes y normativas aplicables a dichos programas. Los empleados menores de 18 años (trabajadores jóvenes) no realizarán trabajos que puedan poner en peligro su salud o seguridad, incluido el turno de noche y las horas extras. IBM garantizará la gestión adecuada de los estudiantes trabajadores mediante el mantenimiento correcto de los registros de los estudiantes, la rigurosa diligencia debida de los socios educativos y la protección de los derechos de los estudiantes de acuerdo con la ley y las normativas aplicables, y proporcionará el apoyo y la formación pertinentes a todos los estudiantes trabajadores. En ausencia de una ley local, el salario de los estudiantes trabajadores, becarios y aprendices será como mínimo el mismo que el de otros trabajadores de nivel inicial que realicen tareas iguales o similares. En el improbable caso de que se descubra un caso de trabajo infantil, el asunto se remitirá al vicepresidente de contratación global y al vicepresidente de relaciones laborales para que tomen medidas correctivas inmediatas.



Salarios y Capacidades

IBM cumplirá, como mínimo, con todas las leyes y normativas aplicables en materia de salarios y horarios, incluidas las relativas a salarios mínimos, horas extras, tarifas a destajo, clasificación no exenta o exenta y otros elementos de compensación, y proporcionará las prestaciones exigidas por la ley. La remuneración que reciben los empleados se reflejará de manera oportuna y comprensible mediante una nómina o documentación similar que incluya información suficiente para verificar la compensación exacta por el trabajo realizado, incluida la compensación por horas extras y su cálculo si corresponde. Todo uso de mano de obra temporal, despachada y subcontratada estará dentro de los límites de la legislación local.



Horario laboral

IBM no excederá las horas máximas de trabajo prescritas por la ley y compensará adecuadamente las horas extras. No se exigirá a los empleados que trabajen más de 60 horas semanales, incluidas las horas extra, excepto en circunstancias empresariales extraordinarias con su consentimiento o cuando la naturaleza del puesto lo requiera, como en el caso de los empleados exentos y los empleados en puestos ejecutivos, directivos o profesionales. En los países donde la semana laboral máxima sea más corta, se aplicará dicha norma. Los empleados tendrán al menos un día libre por cada siete días de trabajo semanales.



No discriminación y acoso

IBM no discriminará en la contratación, promoción, formación, remuneración de los empleados y prácticas laborales por motivos de raza, color, religión, edad, origen nacional, origen social o étnico, casta, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, estado civil, embarazo, afiliación política, afiliación sindical, información genética protegida, discapacidad, condición de veterano cubierto o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. IBM creará un entorno de trabajo libre de discriminación o acoso basado en las categorías señaladas. Se proporcionará a los trabajadores ajustes razonables para las prácticas religiosas. Además, los trabajadores o posibles trabajadores no deben ser sometidos a pruebas médicas o exámenes físicos que puedan utilizarse de forma discriminatoria.



Respeto y dignidad

IBM tratará a todos los empleados con respeto y dignidad, y no utilizará castigos corporales, amenazas de violencia u otras formas de abuso, coacción física o acoso. Las políticas y prácticas disciplinarias en apoyo de estos requisitos se definirán claramente y se comunicarán a los trabajadores.



Libertad de asociación

De conformidad con la legislación local, IBM respetará los derechos legales de todos sus empleados a formar y afiliarse a organizaciones de trabajadores de su propia elección, incluidas organizaciones laborales o sindicatos, o a abstenerse de formar y afiliarse a dichas organizaciones, con fines de negociación colectiva y a participar en reuniones pacíficas. IBM cumple las leyes locales aplicables en todo el mundo relacionadas con la participación de empleados y terceros, y no discriminará por la decisión de un empleado de afiliarse o no a una organización laboral. IBM respeta los derechos de los empleados a organizarse, y hace que los directivos de todos los niveles sean conscientes de esos derechos. Los empleados o sus representantes deberán poder comunicarse abiertamente y compartir ideas y preocupaciones con la dirección en relación con las condiciones de trabajo y las prácticas de gestión sin miedo a la discriminación, las represalias, la intimidación o el acoso. La Empresa cree desde hace tiempo que los intereses de IBM y de sus empleados se satisfacen mejor mediante un entorno de trabajo favorable y colaborativo, con comunicación directa entre los empleados y la dirección. IBM se esfuerza por establecer esas condiciones de empleo favorables, promover relaciones positivas entre empleados y directivos, facilitar las comunicaciones entre empleados y apoyar el desarrollo de los empleados.



Salud y seguridad

IBM proporcionará a sus empleados un lugar de trabajo seguro y saludable de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables. En consonancia con estas obligaciones, IBM tendrá e implementará programas eficaces que abarquen aspectos como la seguridad vital, la investigación de incidentes, la seguridad química y la ergonomía, y proporcionará estándares seguros de salud y seguridad en cualquier alojamiento y transporte que la empresa proporcione a nuestros empleados. Los trabajadores recibirán formación sobre salud y seguridad en su lengua materna. La información relacionada con la salud y la seguridad deberá estar claramente expuesta en las instalaciones.



Protección del medioambiente

IBM operará de forma que proteja el medioambiente. Como mínimo, IBM cumplirá con todas las leyes, normativas y estándares medioambientales aplicables, como los requisitos relacionados con la gestión y eliminación de productos químicos y residuos, reciclaje, tratamiento y vertido de aguas residuales industriales, controles de emisiones a la atmósfera, permisos medioambientales e informes medioambientales. IBM también cumplirá con cualquier requisito medioambiental adicional específico de los productos o servicios que se suministren a IBM, tal y como se exija en las especificaciones de diseño y producto y en los documentos contractuales.



Leyes, incluidas normativas y otros requisitos legales

IBM cumplirá con todas las leyes, normativas y otros requisitos legales aplicables en todos los lugares donde opere.



Tratos éticos

IBM espera que sus empleados lleven a cabo sus actividades empresariales de acuerdo con los estándares éticos más altos y mantiene unas Directrices de Conducta Empresarial que los empleados deben seguir. IBM cumple estrictamente con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero estadounidense y todas las leyes y normativas sobre soborno, corrupción y prácticas empresariales prohibidas. IBM no ofrece empleo ni ninguna otra forma de experiencia laboral (remunerada o no) a cambio de obtener ventajas comerciales o de otro tipo para IBM. IBM Global Procurement mantiene la política de IBM en relación con los minerales de conflicto.



Comunicaciones

IBM pone a disposición de todos los empleados canales de comunicación abiertos para sugerencias y quejas a la dirección. IBM mantiene canales de contacto directo con la Oficina Corporativa para las quejas de los empleados, incluyendo cualquier forma de acoso, entre las que se incluye el acoso sexual.



Supervisión/mantenimiento de registros

IBM llevará a cabo auditorías empresariales para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas, prácticas y procedimientos. Mantendremos los registros de acuerdo con las leyes y normativas locales.



Privacidad

IBM se compromete a proteger la privacidad y confidencialidad de la información sobre sus empleados. IBM reconoce que, según las leyes de algunos países, cierta información sobre los empleados, como la relativa al origen racial o étnico, las opiniones políticas o creencias filosóficas, la pertenencia a sindicatos y la salud o la vida sexual, debe considerarse "confidencial". Siempre que sea posible, dicha información confidencial debe procesarse de forma agregada o anónima para que no se pueda identificar a un individuo concreto. Cuando esto no sea factible, IBM solo procesará la información de acuerdo con la legislación local aplicable (y cualquier salvaguarda designada prevista en la misma); y con el consentimiento de los empleados cuando sea necesario; o cuando sea necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales. Se espera que todos los empleados utilicen la información sobre los clientes, proveedores y Business Partners de IBM de acuerdo con sus responsabilidades laborales y las Directrices de Conducta Empresarial de IBM.



Apoyo a los empleados y participación comunitaria

IBM ofrece numerosos programas a sus empleados para fomentar y potenciar el impacto positivo de su participación en la comunidad. Estos programas globales incluyen: On Demand Community, un conjunto de herramientas y recursos en línea para apoyar el voluntariado de los empleados; Community Grants, un programa que premia los compromisos de voluntariado a largo plazo con subvenciones en metálico o equipos de IBM; y Matching Grants, un programa mediante el cual IBM iguala las subvenciones de los empleados para las escuelas y organizaciones sin ánimo de lucro.



Sistema de gestión

Las políticas corporativas formales emitidas por el director ejecutivo de IBM, o el alto cargo que este dirija, rigen las acciones de toda la empresa dentro de IBM y las acciones con terceros. Nuestras políticas corporativas reflejan los valores de IBM y el sistema de gestión resultante dentro del cual se toman nuestras decisiones.



Aplicabilidad:

Esta instrucción se aplica a todas las funciones corporativas, unidades de negocio y filiales de propiedad total y mayoritaria de IBM que estén sujetas a las Directrices de Conducta Empresarial de IBM.



Julio de 2018