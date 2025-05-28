Datos y políticas

Explore la información relacionada con el negocio responsable de IBM.
Las siguientes tablas revelan información sobre nuestros programas, políticas y métricas. Los datos del año en curso presentados cubren nuestras operaciones globales desde el 1 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2024. Ciertos datos y programas pueden no incluir o no ser aplicables a ciertas subsidiarias adquiridas o de las que no somos propietarios.
Descripción
|2022
|2023
|2024.
|Empleados
|Total de empleados (en miles)
|- IBM/filiales de propiedad absoluta
|288,3
|282,2
|270,3
|- Filiales de propiedad parcial
|8,2
|8,7
|8,9
|- Complementario
|14,8
|14,4
|14,2
|Los empleados respondieron a la encuesta anual de compromiso (1)
|185 000
|187 000
|201 000
|Empleados que indicaron que estaban comprometidos en el trabajo
|8 de 10
|8 de 10
|8 de 10
|Carrera y desarrollo
|Total de horas de aprendizaje de los empleados en todo el mundo (M)
|24,3
|23,1
|20,6
|Promedio de horas de aprendizaje por empleado regular/a tiempo completo
|86
|85
|80
|Salud, seguridad y bienestar
|Lesiones relacionadas con los trabajadores
|- Número de muertes
|0
|0
|0
|- Tasa de muertes
|0
|0
|0
|- Número de lesiones relacionadas con el trabajo de graves consecuencias
|1
|1
|0
|- Tasa de lesiones relacionadas con el trabajo de graves consecuencias (2)
|0,0018
|0,0018
|0
|- Número de lesiones relacionadas con el trabajo registrables (3)
|9
|32
|37
|- Tasa de lesiones laborales registrables
|0,0159
|0,0588
|0,0702
|- Número de horas trabajadas (1)
|564 650 000
|544 558 000
|526 874 000
|- Principales tipos de lesiones relacionadas con el trabajo
|Golpe por/golpe contra un objeto, resbalones y caídas, sobreesfuerzo
|Golpe por/golpe contra un objeto, resbalones y caídas, sobreesfuerzo
|Resbalones y caídas, golpe/golpe contra un objeto, sobreesfuerzo
|Problemas de salud relacionados con el trabajo
|- Número de muertes como resultado de problemas de salud relacionados con el trabajo
|0
|0
|0
|- Número de casos registrables de mala salud relacionada con el trabajo (3)
|24
|35
|16
|- Principales tipos de problemas de salud relacionados con el trabajo
|Pérdida auditiva y trastornos musculoesqueléticos
|Pérdida auditiva, salud mental, musculoesquelética
|Pérdida auditiva, salud mental, musculoesquelética
|Compensación
|Relación entre el salario base y la remuneración de mujeres y hombres
|Las mujeres en todo el mundo ganan 1,00 USD por cada 1,00 USD que ganan los hombres por un trabajo similar.
|Las mujeres en todo el mundo ganan 1,00 USD por cada 1,00 USD que ganan los hombres por un trabajo similar.
|Las mujeres en todo el mundo ganan 1,00 USD por cada 1,00 USD que ganan los hombres por un trabajo similar.
|Demografía del personal
|Representación mundial de mujeres
|- En general
|37,2 %
|37,4 %
|37,2 %
|- Gestión
|31,1 %
|31,4 %
|31,0 %
|- Técnico
|30,6 %
|31,1 %
|31,1 %
|- Ejecutivo
|29,1 %
|30,2 %
|30,8 %
|(1) Redondeado al millar más cercano.
(2) 1 000 000 de horas trabajadas se utilizan para los cálculos de la tasa.
(3) La norma ASTM E2920-19, guía estándar para el registro de lesiones y enfermedades laborales, se utiliza para estandarizar la notificación de lesiones y enfermedades registrables relacionadas con el trabajo (es decir, de nivel 1).
Descripción
|2022
|2023
|2024.
|Formación y contribuciones
|Total de contribuciones en todo el mundo (en millones)
|448 USD
|387 USD
|557 USD
|Contribuciones por tipo
|- En especie (tecnología y servicios)
|403 USD
|360 USD
|525 USD
|- Dinero metálico
|45 USD
|27 USD
|32 USD
|Contribuciones por región
|- Europa, Oriente Medio, África
|151 USD
|145 USD
|137 USD
|- Asia Pacífico
|103 USD
|105 USD
|217 USD
|- Norteamérica
|172 USD
|117 USD
|171 USD
|- América Latina
|22 USD
|20 USD
|32 USD
|Voluntariado
|Horas de voluntariado de jubilados y empleados en todo el mundo (1)
|431 000
|543 000
|697 000
|(1) Redondeado al millar más cercano.
Descripción
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024.
|Consumo de energía
|Consumo total de energía operativa (MWh) (1)
|2 529 000
|2 486 000
|2 448 000
|2 287 000
|2 236 000(2)
|Eficiencia energética del centro de datos
|Mejora de la eficiencia de refrigeración del centro de datos, como % del año base 2019 (objetivo: 20 % para 2025)
|-
|3,6 %
|5,5 %
|16,4 %
|25,5 %
|Electricidad renovable
|Compras de electricidad renovable como porcentaje del consumo total de electricidad (objetivo: 75 % para 2025 y 90 % para 2030) (3)
|55,6 %
|62,7 %
|65,9 %
|70,6 %
|79,6 %
|Emisiones de gases de efecto invernadero
|Total de emisiones operativas de GEI (en toneladas métricas de CO2 equivalente) (1), (4)
|569 000
|475 000
|430 000
|364 000
|265 000
|Reducción operativa de emisiones de GEI como % del año base 2010 (objetivo: 65 % para 2025) (5)
|50,8 %
|58,9 %
|62,8 %
|68,5 %
|77,1 %
|Inventario de emisiones de GEI (en toneladas métricas de CO2 equivalente) (1), (5)
|Alcance 1 (emisiones directas)
|73 000
|78 000
|78 000
|71 000
|66 000
|- Uso de combustibles fósiles para las operaciones
|59 000
|58 000
|54 000
|49 000
|46 000
|- Uso de combustibles fósiles para el transporte
|8000
|8000
|17 000
|14 000
|11 000
|- Uso de productos químicos con potencial de calentamiento global
|6000
|12.000
|7000
|8000
|9000
|Alcance 2 (basado en el mercado) (6)
|496 000
|397 000
|352 000
|293 000
|199 000
|- Uso de electricidad en ubicaciones gestionadas por IBM (6)
|474 000
|374 000
|339 000
|282 000
|191 000
|- Uso de materias primas energéticas adquiridas
|22 000
|23 000
|13 000
|11 000
|8000
|Alcance 2 (basado en la ubicación) (7)
|671 000
|650 000
|613 000
|577 000
|560 000
|Alcance 3 (emisiones indirectas) (8)
|- Uso de productos vendidos (9)
|291 000
|272 000
|264 000
|297 000
|2 213. 000
|- Activos arrendados upstream (10)
|13 000
|13 000
|18 000
|13 000
|13 000
|- Viajes de negocios (11)
|85 000
|37 000
|125 000
|117 000
|277 000
|- Desplazamientos de empleados (12)
|42 000
|15.000
|10.000
|15.000
|234 000
|Emisiones biogénicas (13)
|-
|-
|-
|700
|1400
|Emisiones a la atmósfera (en toneladas métricas) (14)
|Óxidos de nitrógeno (NOx)
|96,7
|76,7
|33,6
|33,0
|37,2
|Compuestos orgánicos volátiles (COV)
|9,5
|11,1
|11,7
|9,9
|7,5
|Partículas (PM)
|8,4
|7,4
|4,6
|4,9
|4,3
|Óxidos de azufre (SOx)
|3,1
|1,4
|1,2
|0,8
|0,6
|Monóxido de carbono (CO)
|31,2
|29,9
|17,6
|17,5
|18,5
|Gestión del agua
|Porcentaje de reducción anual en las extracciones de agua en las ubicaciones más grandes de IBM en regiones con estrés hídrico (objetivo: reducción anual)
|6,7 %
|4,3 %
|0,2 %
|(3,4) %
|0,1 %
|Residuos no peligrosos
|Total generado (toneladas métricas x 1000)
|22,1
|20,7
|14,8
|16,5
|19,2
|- Porcentaje en peso desviado del vertedero o la incineración (objetivo: 90 % para 2025)
|83,3 %
|94,2 %
|93,8 %
|94,2 %
|94,4 %
|- Porcentaje en peso de residuos desviados enviados a procesos de conversión de residuos en energía (objetivo: no más del 10 %, establecido en 2021)
|-
|9,7 %
|11,9 %
|10,0 %
|8,6 %
|Residuos peligrosos
|Total generado (toneladas métricas x 1000)
|1,6
|1.0
|0,7
|0,6
|0,7
|% en peso enviado a reciclar
|71,0 %
|68,0 %
|63,8 %
|44,0 %
|40,7 %
|Reutilización y reciclaje de productos
|Total de productos al fin de su vida útil y residuos de productos procesados (tm x 1000)
|16,9
|18,0
|12,4
|12,4
|10,3
|Porcentaje en peso del total de productos de fin de vida útil y residuos de productos enviados por las operaciones de IBM de fin de vida útil al vertedero o a la incineración para su tratamiento (objetivo: no superar un 3 % combinado en peso)
|0,5 %
|0,3 %
|0,4 %
|0,7 %
|0,7 %
|(1) Redondeado al millar más cercano.
(2) Se ha estimado un 4,7 % del consumo de energía para las ubicaciones de IBM que utilizan menos de 500 MWh de energía al año y en los casos en que las facturas de servicios no estaban disponibles en el momento de la elaboración del informe.
(3) La compra de electricidad renovable incluye las compras contratadas y la electricidad renovable que llega automáticamente a IBM a través de la red eléctrica de rutina.
(4) Cubre todas las emisiones de Alcance 1 y Alcance 2 (basadas en el mercado) de IBM.
(5) Bureau Veritas realizó una auditoría externa de garantía limitada de nuestro inventario de emisiones de gases de efecto invernadero de 2024 y de los datos y procesos de cálculo subyacentes.
(6) Las emisiones de Alcance 2 basadas en el mercado se han replanteado para incluir las emisiones asociadas al uso de electricidad en centros de datos de coubicación notificadas anteriormente como emisiones de Alcance 3, bienes y servicios adquiridos de categoría 1.
(7) Las emisiones de alcance 2 basadas en la ubicación se han replanteado para incluir las emisiones asociadas al uso de electricidad en centros de datos de coubicación previamente notificadas como emisiones de Alcance 3, bienes y servicios adquiridos de categoría 1.
(8) IBM estima actualmente las emisiones de Alcance 3 en cuatro de las quince categorías definidas por el estándar de contabilidad e informes de emisiones de la cadena de valor corporativa del Protocolo de GEI, incluidos los viajes de negocios, los desplazamientos de los empleados, el uso de productos vendidos y los activos arrendados.
(9) Uso de productos vendidos: a partir del año de informe 2024, la metodología de cálculo se modificó para tener en cuenta las emisiones futuras durante toda la vida útil esperada de los productos de hardware vendidos durante el año calendario (previamente estimados solo para un período de 12 meses), para asumir la utilización continua (24x7) de dichos productos por parte de nuestros clientes a potencia máxima (previamente estimada a diferentes niveles de utilización), y dejar de incluir el consumo de energía general y las emisiones asociadas de las instalaciones del centro de datos donde nuestros productos pueden estar en uso.
(10) Activos arrendados ascendentes: en algunos países, IBM proporciona vehículos arrendados para empleados que pueden utilizar para fines personales. Para estos vehículos, hemos establecido directrices estándar que requieren el arrendamiento de vehículos con perfiles de emisiones más bajos. Estas directrices permiten reducir los niveles medios de emisiones de los automóviles a medida que se renuevan las flotas de automóviles.
(11) Viajes de negocios: a partir del año de informe 2024, los valores informados incluyen ferrocarril y hoteles, además de los valores informados anteriormente de viajes aéreos con compañías comerciales y automóviles de alquiler.
(12) Desplazamiento de los empleados: a partir del año 2024, la metodología se modificó para incluir a Red Hat y a la población global de empleados de IBM.
(13) Las emisiones biogénicas son emisiones de CO2 asociadas al uso de biocombustibles por parte de IBM. De acuerdo con el Protocolo de Gases de Efecto Invernadero, estas emisiones se notifican por separado y no se contabilizan como emisiones de Alcance 1 porque se consideran parte del ciclo natural del CO2.
(14) Las emisiones atmosféricas de fuentes puntuales no incluyen las emisiones de refrigerantes y las emisiones de gases de efecto invernadero de las operaciones en todo el mundo, que se notifican por separado.
| Mujer
Hombre
|Indio americano o nativo de Alaska
|Negro o afroamericano
|Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
|Blanco
|Asiático
|Hispano o latino
|Dos o más carreras
|Indio americano o nativo de Alaska
|Negro o afroamericano
|Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
|Blanco
|Asiático
|Hispano o latino
|Dos o más carreras
|Total
|IBM EEO-1
|Ejecutivos/altos funcionarios y directivos
|5
|59
|-
|466
|122
|53
|4
|4
|80
|3
|839
|306
|82
|7
|2030
|Funcionarios y gestores de primer/medio nivel
|7
|167
|4
|1133
|330
|108
|18
|11
|161
|8
|2534
|908
|206
|23
|5618
|Profesionales
|22
|982
|15
|5012
|2556
|735
|74
|46
|1307
|39
|12 422
|4865
|1449
|114
|29 638
|Técnico
|-
|38
|-
|174
|29
|31
|1
|4
|170
|5
|870
|121
|172
|6
|1621
|Trabajadores de ventas
|10
|184
|5
|1021
|314
|162
|11
|25
|350
|8
|2949
|692
|351
|22
|6104
|Trabajadores de apoyo administrativo
|1
|72
|-
|219
|19
|33
|2
|1
|19
|1
|89
|6
|13
|-
|475
|Totales
|45
|1502
|24
|8025
|3370
|1122
|110
|91
|2087
|64
|19 703
|6898
|2273
|172
|45 486
| Mujer
Hombre
|Indio americano o nativo de Alaska
|Negro o afroamericano
|Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
|Blanco
|Asiático
|Hispano o latino
|Dos o más carreras
|Indio americano o nativo de Alaska
|Negro o afroamericano
|Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico
|Blanco
|Asiático
|Hispano o latino
|Dos o más carreras
|Total
|Red Hat EEO-1
|Ejecutivos/altos funcionarios y directivos
|-
|-
|-
|21
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|49
|8
|2
|83
|Funcionarios y gestores de primer/medio nivel
|1
|35
|-
|327
|53
|19
|4
|3
|22
|-
|654
|98
|37
|13
|1266
|Profesionales
|1
|132
|2
|959
|275
|89
|35
|12
|169
|4
|2521
|504
|222
|98
|5023
|Técnico
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Trabajadores de ventas
|-
|9
|-
|181
|13
|9
|6
|-
|23
|3
|495
|55
|35
|18
|847
|Trabajadores de apoyo administrativo
|-
|9
|-
|33
|6
|3
|2
|-
|-
|-
|4
|2
|1
|1
|61
|Totales
|2
|185
|2
|1521
|348
|122
|47
|15
|214
|7
|3723
|677
|297
|130
|7280
|Los datos incluyen a todos los empleados estadounidenses en nómina de IBM y Red Hat, incluidos los activos a tiempo completo, a tiempo parcial, eventuales, temporales (si están en la nómina de la empresa), cooperativos/pasantes y personas con discapacidad a corto plazo. No se incluyen los empleados inactivos, despedidos o en proceso de despido, jubilados (pero que siguen en nómina para recibir beneficios o pagos), expatriados, contratistas, expatriados en nóminas extranjeras o personas con discapacidad de larga duración.
No hay empleados en las categorías de artesanos, obreros y ayudantes, trabajadores de servicios y operarios.
IBM está comprometida con los principios de la ética empresarial y la conducta legal. Es política de IBM comportarse de forma ética y legal en todos los asuntos y mantener los altos estándares de integridad empresarial de IBM.
Los empleados deben cumplir en todo momento la conducta empresarial de IBM y las directrices relacionadas. La violación de cualquier directriz de IBM es motivo de medidas disciplinarias, incluido el despido por parte de la empresa. Los empleados deben consultar a su dirección inmediatamente si tienen alguna duda sobre si sus acciones podrían violar una directriz de IBM.
Además, es práctica de IBM revelar voluntaria y rápidamente las infracciones conocidas de las leyes de contratación pública a los funcionarios gubernamentales correspondientes. En el caso de que IBM se beneficiara económicamente de dichas infracciones conocidas, nuestra práctica es reembolsar al cliente gubernamental en consecuencia. Los empleados de IBM deben poner inmediatamente en conocimiento de los niveles apropiados de la dirección, ya sea directamente o a través de los programas Open Door o Speak-Up, todas y cada una de las acusaciones de infracciones en relación con cualquier contrato gubernamental.
El vicepresidente sénior y asesor general es responsable de proporcionar instrucciones específicas relativas a la conducta y la ética empresariales y, según corresponda, de dirigir las revisiones periódicas, incluidos los programas de certificación de directrices de conducta empresarial, para garantizar su cumplimiento. Cada unidad operativa o subsidiaria es responsable de implementar tales instrucciones, incluida la administración de los programas de certificación.
Agosto de 1995
IBM está comprometida con el objetivo de alcanzar los estándares de calidad más altos. La calidad constituye la base de nuestra propuesta de valor, nuestra imagen de marca y es la piedra angular sobre la que IBM construye relaciones duraderas en las que somos esenciales para el éxito de nuestros clientes.
La percepción que el cliente tiene de IBM y de sus ofertas, productos y servicios es la lente a través de la cual se evaluará la calidad en el mercado. Nuestro objetivo es ofrecer valor a nuestros clientes cada vez que interactúen con IBM directamente o a través de nuestros business partners en todos los mercados geográficos en los que operamos. IBM escucha los comentarios de los clientes y utiliza los conocimientos para mejorar la experiencia del cliente y la calidad. La decisión del cliente de elegir y recomendar IBM a sus business partners, compañeros y amigos formará parte de cómo IBM medirá el éxito.
Los líderes de IBM son responsables de comprender cómo interactúan los clientes con IBM, de definir las mediciones y los objetivos de mejora, y de impulsar acciones para alcanzar los objetivos de calidad. Se espera que todos los IBMers modelen los comportamientos de crecimiento de IBM.
Marzo de 2022
Como empresa integrada a nivel mundial, los procesos empresariales de IBM se extienden con frecuencia más allá de las fronteras de un país. Dicha globalización exige no solo la disponibilidad de sistemas de comunicación e información en todo el grupo de empresas IBM (IBM), sino también el procesamiento y uso a escala mundial de múltiples tipos de información, incluida la Información Personal.
IBM se compromete a proteger la privacidad y confidencialidad de la Información personal de sus Empleados, Clientes, Business Partners (incluidos los contactos dentro de los Clientes y Business Partners) y otras personas identificables. Las prácticas uniformes para recopilar, usar, divulgar, almacenar, acceder, transferir o procesar de cualquier otro modo dicha información ayudan a IBM a procesar la Información Personal de forma justa y apropiada, divulgándola o transfiriéndola únicamente en las circunstancias adecuadas.
Esta Carta de Política establece los principios generales que subyacen a las prácticas específicas de IBM para recopilar, usar, divulgar, almacenar, acceder, transferir o procesar de cualquier otro modo la Información Personal, incluido el principio general de Privacidad por Diseño. Estos principios generales se aplican al tratamiento de la Información Personal en todo el mundo por parte de IBM.
Los principios generales son:
IBM recopilará y procesará la Información Personal de forma justa, legal y transparente.
IBM solo recopilará la Información Personal que sea relevante y necesaria para un fin o fines determinados y solo procesará la Información Personal de forma que no sea incompatible con los fines para los que se recopila.
IBM solo procesará la Información Personal que sea adecuada, relevante y no excesiva para el fin para el que se procesa.
IBM mantendrá la Información Personal tan precisa, completa y actualizada como sea necesario para el fin para el que se procesa.
IBM conservará la Información Personal de forma que permita su identificación durante no más tiempo del necesario para el fin para el que se recopiló dicha Información Personal.
IBM solo pondrá la Información Personal a disposición dentro o fuera de IBM en las circunstancias apropiadas.
IBM implementará las medidas técnicas y organizativas pertinentes para proteger la Información Personal e instruirá a los terceros que procesen la Información Personal en nombre de IBM, si los hubiera, para que la procesen únicamente de forma coherente con el procesamiento en nombre de IBM, y para que implementen las medidas técnicas y organizativas pertinentes para proteger la Información Personal.
IBM proporcionará a las personas los derechos adecuados, como el derecho de acceso y corrección, en relación con su Información Personal, tal y como se establece en las Normas Corporativas Vinculantes y en la legislación aplicable.
IBM dispondrá de políticas y prácticas adecuadas para el tratamiento seguro de la Información Personal que procese en nombre de sus clientes.
IBM dispondrá de un gobierno adecuado, que incluya instrucciones corporativas, directrices, personal debidamente formado y otras medidas para poder demostrar que el procesamiento de la Información Personal se realiza de conformidad con la presente Carta de Política.
Los empleados de IBM que entren en contacto con la Información Personal deben actuar de forma coherente con los principios contenidos en esta Carta de Política.
La aplicación de estos principios se describe más específicamente en las Instrucciones Corporativas de IBM aplicables (y en las directrices de implementación adjuntas) relativas al procesamiento de la Información Personal.
Mayo de 2018
IBM está comprometida con el liderazgo en asuntos medioambientales en todas sus actividades empresariales. Hace tiempo que IBM cuenta con políticas corporativas para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, proteger el medioambiente y conservar la energía y los recursos naturales, que se formalizaron en 1967, 1971 y 1974, respectivamente. Han servido bien al medioambiente y a nuestro negocio a lo largo de los años y proporcionan la base para los siguientes objetivos de política corporativa:
IBM cuenta con un largo historial de excelencia en materia de salud y seguridad de los empleados. La importancia que otorgamos a esta prioridad respalda nuestro compromiso continuo con nuestros empleados, clientes, business partners, visitantes y las comunidades donde vivimos y trabajamos. Los objetivos de nuestro sistema de gestión de la salud y la seguridad incluyen proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, prevenir lesiones y enfermedades, y proporcionar los recursos necesarios para cumplir estos compromisos.
IBM se compromete a:
El compromiso de IBM con la salud y la seguridad es primordial para nuestra marca, innovación y liderazgo en el mercado. Nos esforzamos por continuar con la excelencia que hemos alcanzado en estas áreas.
Septiembre de 2018
Para obtener más información, lea Salud y seguridad en IBM
En IBM, siempre hemos establecido altos estándares para la forma en que llevamos a cabo nuestros negocios, en áreas que van desde la responsabilidad corporativa y social hasta una sólida ética empresarial, incluido el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables.
Estos Principios de Conducta se aplican a todos los empleados de IBM. Sin embargo, no pretenden describir el alcance completo de las políticas o prácticas de recursos humanos de IBM. En documentos como las Directrices de Conducta Empresarial de IBM se incluyen declaraciones más detalladas sobre políticas, procedimientos y prácticas. Los empleados deben cumplir con todas las políticas, procedimientos y prácticas de IBM en todo momento y son responsables de consultar a su dirección si tienen alguna duda.
Nuestro objetivo es garantizar el pleno cumplimiento de estos principios por parte de los directivos y empleados de IBM. Un complemento de este documento, los Principios de Conducta de los Proveedores de IBM, rige nuestras relaciones y estándares para los proveedores de IBM.
No se utilizará el trabajo forzado, en régimen de servidumbre (incluida la servidumbre por deudas); el trabajo penitenciario involuntario; la esclavitud o el tráfico de personas. Esto incluye el transporte, la acogida, el reclutamiento, el traslado o la recepción de personas mediante amenazas, fuerza, coacción, secuestro o fraude a cambio de mano de obra o servicios. No habrá restricciones irrazonables a la libertad de movimiento de los trabajadores en las instalaciones, además de restricciones irrazonables para entrar o salir de las instalaciones proporcionadas por la empresa. Como parte del proceso de contratación, los trabajadores deben recibir un contrato de trabajo por escrito en su idioma nativo (o en un idioma que el trabajador pueda entender a menos que la ley exija lo contrario) que contenga una descripción de los términos y condiciones de empleo antes de que el trabajador se vaya. de su país de origen. El empleo es voluntario y los empleados serán libres de rescindir su contrato en cualquier momento. Los empleadores y agentes no pueden retener o destruir, ocultar, confiscar o denegar el acceso de los empleados a sus documentos de identidad o de inmigración, como identificaciones emitidas por el gobierno, pasaportes o permisos de trabajo, a menos que dichas retenciones sean exigidas por la ley. No se exigirá a los trabajadores que paguen a los empleadores o agentes tasas de contratación u otras tasas relacionadas con su empleo. Si se comprueba que los trabajadores han pagado alguna de estas tasas, dichas tasas deberán ser reembolsadas al trabajador.
IBM cumplirá con todas las leyes aplicables sobre trabajo infantil. Apoyamos el uso de programas legítimos de aprendizaje en el lugar de trabajo, prácticas y otros programas similares que cumplan con todas las leyes y normativas aplicables a dichos programas. Los empleados menores de 18 años (trabajadores jóvenes) no realizarán trabajos que puedan poner en peligro su salud o seguridad, incluido el turno de noche y las horas extras. IBM garantizará la gestión adecuada de los estudiantes trabajadores mediante el mantenimiento correcto de los registros de los estudiantes, la rigurosa diligencia debida de los socios educativos y la protección de los derechos de los estudiantes de acuerdo con la ley y las normativas aplicables, y proporcionará el apoyo y la formación pertinentes a todos los estudiantes trabajadores. En ausencia de una ley local, el salario de los estudiantes trabajadores, becarios y aprendices será como mínimo el mismo que el de otros trabajadores de nivel inicial que realicen tareas iguales o similares. En el improbable caso de que se descubra un caso de trabajo infantil, el asunto se remitirá al vicepresidente de contratación global y al vicepresidente de relaciones laborales para que tomen medidas correctivas inmediatas.
IBM cumplirá, como mínimo, con todas las leyes y normativas aplicables en materia de salarios y horarios, incluidas las relativas a salarios mínimos, horas extras, tarifas a destajo, clasificación no exenta o exenta y otros elementos de compensación, y proporcionará las prestaciones exigidas por la ley. La remuneración que reciben los empleados se reflejará de manera oportuna y comprensible mediante una nómina o documentación similar que incluya información suficiente para verificar la compensación exacta por el trabajo realizado, incluida la compensación por horas extras y su cálculo si corresponde. Todo uso de mano de obra temporal, despachada y subcontratada estará dentro de los límites de la legislación local.
IBM no excederá las horas máximas de trabajo prescritas por la ley y compensará adecuadamente las horas extras. No se exigirá a los empleados que trabajen más de 60 horas semanales, incluidas las horas extra, excepto en circunstancias empresariales extraordinarias con su consentimiento o cuando la naturaleza del puesto lo requiera, como en el caso de los empleados exentos y los empleados en puestos ejecutivos, directivos o profesionales. En los países donde la semana laboral máxima sea más corta, se aplicará dicha norma. Los empleados tendrán al menos un día libre por cada siete días de trabajo semanales.
IBM no discriminará en la contratación, promoción, formación, remuneración de los empleados y prácticas laborales por motivos de raza, color, religión, edad, origen nacional, origen social o étnico, casta, orientación sexual, género, identidad o expresión de género, estado civil, embarazo, afiliación política, afiliación sindical, información genética protegida, discapacidad, condición de veterano cubierto o cualquier otra característica protegida por la ley aplicable. IBM creará un entorno de trabajo libre de discriminación o acoso basado en las categorías señaladas. Se proporcionará a los trabajadores ajustes razonables para las prácticas religiosas. Además, los trabajadores o posibles trabajadores no deben ser sometidos a pruebas médicas o exámenes físicos que puedan utilizarse de forma discriminatoria.
IBM tratará a todos los empleados con respeto y dignidad, y no utilizará castigos corporales, amenazas de violencia u otras formas de abuso, coacción física o acoso. Las políticas y prácticas disciplinarias en apoyo de estos requisitos se definirán claramente y se comunicarán a los trabajadores.
De conformidad con la legislación local, IBM respetará los derechos legales de todos sus empleados a formar y afiliarse a organizaciones de trabajadores de su propia elección, incluidas organizaciones laborales o sindicatos, o a abstenerse de formar y afiliarse a dichas organizaciones, con fines de negociación colectiva y a participar en reuniones pacíficas. IBM cumple las leyes locales aplicables en todo el mundo relacionadas con la participación de empleados y terceros, y no discriminará por la decisión de un empleado de afiliarse o no a una organización laboral. IBM respeta los derechos de los empleados a organizarse, y hace que los directivos de todos los niveles sean conscientes de esos derechos. Los empleados o sus representantes deberán poder comunicarse abiertamente y compartir ideas y preocupaciones con la dirección en relación con las condiciones de trabajo y las prácticas de gestión sin miedo a la discriminación, las represalias, la intimidación o el acoso. La Empresa cree desde hace tiempo que los intereses de IBM y de sus empleados se satisfacen mejor mediante un entorno de trabajo favorable y colaborativo, con comunicación directa entre los empleados y la dirección. IBM se esfuerza por establecer esas condiciones de empleo favorables, promover relaciones positivas entre empleados y directivos, facilitar las comunicaciones entre empleados y apoyar el desarrollo de los empleados.
IBM proporcionará a sus empleados un lugar de trabajo seguro y saludable de conformidad con todas las leyes y normativas aplicables. En consonancia con estas obligaciones, IBM tendrá e implementará programas eficaces que abarquen aspectos como la seguridad vital, la investigación de incidentes, la seguridad química y la ergonomía, y proporcionará estándares seguros de salud y seguridad en cualquier alojamiento y transporte que la empresa proporcione a nuestros empleados. Los trabajadores recibirán formación sobre salud y seguridad en su lengua materna. La información relacionada con la salud y la seguridad deberá estar claramente expuesta en las instalaciones.
IBM operará de forma que proteja el medioambiente. Como mínimo, IBM cumplirá con todas las leyes, normativas y estándares medioambientales aplicables, como los requisitos relacionados con la gestión y eliminación de productos químicos y residuos, reciclaje, tratamiento y vertido de aguas residuales industriales, controles de emisiones a la atmósfera, permisos medioambientales e informes medioambientales. IBM también cumplirá con cualquier requisito medioambiental adicional específico de los productos o servicios que se suministren a IBM, tal y como se exija en las especificaciones de diseño y producto y en los documentos contractuales.
IBM cumplirá con todas las leyes, normativas y otros requisitos legales aplicables en todos los lugares donde opere.
IBM espera que sus empleados lleven a cabo sus actividades empresariales de acuerdo con los estándares éticos más altos y mantiene unas Directrices de Conducta Empresarial que los empleados deben seguir. IBM cumple estrictamente con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero estadounidense y todas las leyes y normativas sobre soborno, corrupción y prácticas empresariales prohibidas. IBM no ofrece empleo ni ninguna otra forma de experiencia laboral (remunerada o no) a cambio de obtener ventajas comerciales o de otro tipo para IBM. IBM Global Procurement mantiene la política de IBM en relación con los minerales de conflicto.
IBM pone a disposición de todos los empleados canales de comunicación abiertos para sugerencias y quejas a la dirección. IBM mantiene canales de contacto directo con la Oficina Corporativa para las quejas de los empleados, incluyendo cualquier forma de acoso, entre las que se incluye el acoso sexual.
IBM llevará a cabo auditorías empresariales para garantizar el cumplimiento de nuestras políticas, prácticas y procedimientos. Mantendremos los registros de acuerdo con las leyes y normativas locales.
IBM se compromete a proteger la privacidad y confidencialidad de la información sobre sus empleados. IBM reconoce que, según las leyes de algunos países, cierta información sobre los empleados, como la relativa al origen racial o étnico, las opiniones políticas o creencias filosóficas, la pertenencia a sindicatos y la salud o la vida sexual, debe considerarse "confidencial". Siempre que sea posible, dicha información confidencial debe procesarse de forma agregada o anónima para que no se pueda identificar a un individuo concreto. Cuando esto no sea factible, IBM solo procesará la información de acuerdo con la legislación local aplicable (y cualquier salvaguarda designada prevista en la misma); y con el consentimiento de los empleados cuando sea necesario; o cuando sea necesario para el establecimiento, ejercicio o defensa de reclamaciones legales. Se espera que todos los empleados utilicen la información sobre los clientes, proveedores y Business Partners de IBM de acuerdo con sus responsabilidades laborales y las Directrices de Conducta Empresarial de IBM.
IBM ofrece numerosos programas a sus empleados para fomentar y potenciar el impacto positivo de su participación en la comunidad. Estos programas globales incluyen: On Demand Community, un conjunto de herramientas y recursos en línea para apoyar el voluntariado de los empleados; Community Grants, un programa que premia los compromisos de voluntariado a largo plazo con subvenciones en metálico o equipos de IBM; y Matching Grants, un programa mediante el cual IBM iguala las subvenciones de los empleados para las escuelas y organizaciones sin ánimo de lucro.
Las políticas corporativas formales emitidas por el director ejecutivo de IBM, o el alto cargo que este dirija, rigen las acciones de toda la empresa dentro de IBM y las acciones con terceros. Nuestras políticas corporativas reflejan los valores de IBM y el sistema de gestión resultante dentro del cual se toman nuestras decisiones.
Esta instrucción se aplica a todas las funciones corporativas, unidades de negocio y filiales de propiedad total y mayoritaria de IBM que estén sujetas a las Directrices de Conducta Empresarial de IBM.
Julio de 2018
IBM está comprometida con altos estándares de responsabilidad corporativa. Nuestra definición de responsabilidad corporativa incluye la responsabilidad medioambiental, así como las preocupaciones sociales por nuestro personal, clientes, Business Partners y las comunidades en las que operamos.
La base de nuestros estándares y prácticas de responsabilidad corporativa es nuestra dedicación al respeto de los derechos humanos. La postura de IBM respecto a los derechos humanos se basa en estándares internacionales, incluidos los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
IBM tiene una sólida cultura de ética e integridad, guiada por un riguroso sistema de gobierno corporativo que promueve la transparencia a nivel mundial y el cumplimiento de todas las leyes y normativas aplicables en los lugares en los que operamos.
A lo largo de su historia, IBM ha adoptado un enfoque reflexivo e integral de la responsabilidad corporativa que se basa en los valores de IBM y tiene en cuenta cuatro áreas de impacto que son de especial interés para nuestras partes interesadas, es decir, el apoyo a nuestros empleados y comunidades; el impacto de los productos y operaciones de IBM en el medioambiente; la gestión de nuestra cadena de suministro global; y el gobierno, la ética y la integridad de nuestra empresa.
El enfoque de IBM reconoce nuestra vasta red de partes interesadas y la comprensión de que nuestro trabajo puede repercutir no solo en nuestro éxito empresarial, sino también en la eficiencia y la innovación de los países, ciudades, gobiernos, comunidades y en las infraestructuras críticas de nuestro planeta.
Nos esforzamos por maximizar el impacto positivo de IBM como empresa global de varias maneras: identificamos y actuamos sobre nuevas oportunidades para aplicar nuestra tecnología y experiencia a los problemas sociales; ampliamos nuestros programas e iniciativas de responsabilidad corporativa existentes para ayudar a lograr el máximo beneficio; capacitamos a nuestros empleados y a otras personas para que sirvan a sus comunidades; e integramos la ciudadanía corporativa y nuestro respeto por los derechos humanos en toda nuestra empresa.
Centramos nuestro compromiso y nuestros programas en cuestiones sociales específicas, como el desarrollo económico de la comunidad, la educación, la salud, la alfabetización, la lengua y la cultura. Se trata de áreas de necesidades humanas básicas y sociales más amplias en las que podemos aplicar la tecnología y el talento de IBM para ayudar a resolver estas cuestiones y contribuir al avance de los derechos humanos.
Las Directrices de Conducta Empresarial de IBM (BCG) sirven como nuestro código de conducta global para los empleados de IBM, y reflejan nuestro compromiso de larga duración con una conducta ética y una toma de decisiones de alto nivel. Especifican los estándares de ética empresarial, los valores básicos y los principios de IBM.
Las BCG se complementan con directivas corporativas formales que rigen nuestras acciones en toda la empresa. Su intención es expresar una dirección clara sobre las cosas que son fundamentales y, por tanto, más duraderas en nuestro negocio. Además de guiar la acción en áreas específicas como los asuntos medioambientales o la protección de datos, nuestras políticas corporativas también incluyen un conjunto de Estándares de Empleo Globales.
Estos principios se aplican a los empleados de IBM y se explican con más detalle en nuestra página web "Responsabilidad en IBM". Esperamos que nuestros directivos y empleados cumplan plenamente con estos estándares.
Los Estándares de Empleo Globales abordan áreas importantes para los derechos humanos e incluyen, entre otros, el compromiso de que IBM:
no utilizará mano de obra forzosa o infantil, cumplirá como mínimo con todas las leyes y normativas aplicables en materia de salarios y horarios, cumplirá con los límites legales del tiempo de trabajo, creará un entorno de trabajo libre de discriminación o acoso y tratará a todos los empleados con respeto y dignidad, respetará los derechos legales de sus empleados a afiliarse (o no) a organizaciones de trabajadores, incluidas las organizaciones laborales o sindicatos, IBM se esfuerza por establecer condiciones de empleo favorables, promover relaciones positivas entre empleados y directivos, facilitar las comunicaciones entre empleados y apoyar el desarrollo de los empleados.
Capacitamos a nuestros empleados y realizamos revisiones empresariales periódicas para confirmar el cumplimiento de nuestras políticas, prácticas y procedimientos. Por ejemplo, periódicamente, normalmente cada año, los empleados de IBM deben certificarse formalmente en materia de BCG y completar una formación interactiva en línea.
Trabajar con terceros es una parte integral del negocio de IBM para satisfacer las necesidades de nuestros clientes. El Código de Conducta para Business Partners de IBM describe los estándares mínimos de conducta y prácticas comerciales que esperamos de nuestros Business Partners, por ejemplo, que se proporcione a los empleados un entorno de trabajo libre de coacción, discriminación y acoso. Si las leyes y normativas aplicables son más permisivas que este Código de Conducta, se espera que los Business Partners cumplan con el Código de Conducta de IBM. Según proceda, IBM proporciona a sus Business Partners formación en línea y, en algunos casos en directo, sobre ética e integridad.
Para nuestras relaciones con la cadena de suministro, IBM utiliza el Código de Conducta de la Alianza Empresarial Responsable (RBA) (antes Código de Conducta EICC) como código único para nuestra base de suministro global. El Código de conducta de RBA establece los estándares que esperamos de nuestros proveedores a la hora de hacer negocios con IBM en varias áreas de responsabilidad social, como el trabajo, la salud, la seguridad, la protección del medioambiente, la ética y los sistemas de gestión. Nuestro objetivo es trabajar con nuestros proveedores para fomentar el cumplimiento total del Código de Conducta de RBA y esperamos que transmitan en cascada estos estándares a sus fuentes de suministro ampliadas que participen en la producción de bienes y servicios para IBM. Tenemos en cuenta estos estándares en nuestro proceso de selección de proveedores y monitorizamos el rendimiento continuo, según sea necesario, mediante auditorías periódicas de cumplimiento de los proveedores de terceros. IBM se reserva el derecho de tomar medidas con los proveedores que no cumplan con el Código de Conducta de RBA y puede considerar medidas como la reducción o finalización del negocio de acuerdo con los términos del contrato.
IBM pone a disposición de todos los empleados canales de comunicación abiertos para sugerencias y quejas a la dirección; IBM también mantiene un canal de contacto con la dirección para las quejas de los empleados, un canal para hablar sobre las preocupaciones con especialistas para obtener orientación y un canal para plantear inquietudes de forma anónima. Estos pueden abordar quejas de cualquier tipo, incluida cualquier forma de acoso y mala conducta de naturaleza sexual. IBM no tolera las amenazas ni los actos de represalia contra ningún empleado por informar de una preocupación o sospecha de infracción. Hay otros canales de comunicación disponibles para que los proveedores, Business Partners y otras personas puedan informar a la empresa de sus preocupaciones o sospechas de infracciones, incluyendo vías para presentar denuncias anónimas.
La alta dirección de IBM es, en última instancia, responsable de nuestros programas y progresos en materia de responsabilidad corporativa económica, medioambiental y social, incluida nuestra dedicación a los derechos humanos, así como nuestra adherencia a los programas generales de cumplimiento de IBM. El Consejo de IBM y nuestro director general revisan anualmente los programas de responsabilidad corporativa de IBM y sus progresos. Nuestra dedicación a la responsabilidad corporativa se fomenta en toda la empresa y se integra en todo el negocio a través de los siguientes foros.
Nuestro Comité Directivo Ejecutivo de Responsabilidad Corporativa está compuesto por altos ejecutivos de áreas funcionales de toda la empresa y está presidido por el vicepresidente de ciudadanía corporativa y asuntos corporativos de IBM. El comité se reúne periódicamente para proporcionar liderazgo y orientación sobre cuestiones clave de derechos humanos y responsabilidad corporativa. Cada área funcional es responsable del desarrollo de sus propios objetivos y estrategia, con objetivos para toda la organización aprobados por el comité directivo.
Nuestro Grupo de Trabajo de Responsabilidad Corporativa está formado por representantes de áreas funcionales (incluida la representación global) y se reúne periódicamente para gestionar las actividades de IBM en materia de derechos humanos y responsabilidad corporativa, así como la participación de las partes interesadas. El grupo de trabajo revisa las principales normas y cuestiones estratégicas en el ámbito de la responsabilidad corporativa y los derechos humanos y hace recomendaciones al comité directivo a lo largo del año.
IBM trabaja activamente con las partes interesadas que examinan e influyen en nuestros programas y prácticas de derechos humanos y responsabilidad corporativa. Consideramos que la participación de las partes interesadas es mucho más que comunicaciones y consultas. Para nosotros, se trata de compromiso y colaboración empresarial: trabajar codo con codo con las comunidades, los gobiernos, los inversores y el sector social. Colaboramos estrechamente con organizaciones que están adoptando enfoques igualmente innovadores, globales, abiertos y colaborativos en materia de ciudadanía corporativa y sostenibilidad.
Informamos públicamente sobre nuestras iniciativas y progresos en responsabilidad corporativa a través de nuestro informe anual de responsabilidad corporativa, informes GRI adicionales y publicaciones específicas ad hoc sobre áreas concretas como la diversidad y la igualdad de oportunidades.
Los empleados de IBM representan un personal talentoso y diverso, compuesto por personas de todos los orígenes y experiencias. Alcanzar todo el potencial de todos los IBMers es una prioridad empresarial fundamental para la innovación y la creatividad, que garantizan nuestro éxito competitivo. El compromiso de larga data de IBM con la igualdad de oportunidades se basa en un buen juicio empresarial y está anclado en los valores de IBM.
IBM lleva más de 100 años trabajando en la diversidad, la inclusión y la igualdad en el lugar de trabajo. Ese legado, y nuestro compromiso continuo para hacer avanzar la equidad en una sociedad global, nos ha convertido en líderes de la diversidad y la inclusión. Guiados por nuestros valores y creencias, nos enorgullecemos de fomentar un entorno donde cada IBMer pueda prosperar gracias a sus diferencias, no a pesar de ellas.
Desde 1953, cuando Thomas J. Watson, Jr. emitió la Carta de Política n.º 4, IBM se comprometió a contratar a "personas que tengan la personalidad, el talento y los antecedentes necesarios para desempeñar un puesto determinado, independientemente de su raza, color o credo". Esto se interpreta en un entorno moderno y para adherirse a diversas leyes locales, como la política de esta organización de continuar participando en actividades como la contratación, promoción y compensación de empleados, sin distinción de raza, color, religión, sexo, género , identidad o expresión de género, orientación sexual, origen nacional, casta, genética, embarazo, discapacidad mental o física, neurodivergencia, edad u otras características protegidas por la ley aplicable. IBM pone a su disposición adaptaciones razonables cuando la empresa considera que son adecuadas para que los empleados con discapacidades y otras personas puedan desempeñar eficazmente su trabajo.
Al respetar y valorar la diversidad entre nuestros empleados y todos aquellos con los que hacemos negocios, se espera que los directivos y empleados fomenten un entorno laboral libre de toda forma de discriminación, acoso, intimidación y represalias. Se espera que todos los directivos de IBM cumplan esta política y todas las leyes aplicables sobre este tema, y que respeten el compromiso de IBM con la inclusión.
Abril de 2025
Dondequiera que IBM opere en el mundo, nos esforzamos por llevar a cabo nuestros negocios de forma justa y equitativa. En consonancia con este objetivo, seguimos las leyes y costumbres locales de los países donde operamos y tratamos activamente de establecer relaciones de trabajo estrechas con las empresas autóctonas de esos países.
La política de IBM es proporcionar a todas las empresas las mismas oportunidades de participar en todas las áreas de las actividades de marketing, compras y contratación de IBM. Esta política se aplica a todas las empresas o instituciones independientemente de la raza, el color, la religión, el sexo, el embarazo, la identidad o expresión de género, la orientación sexual, el origen nacional, la casta, la discapacidad, la edad o el estado del propietario de la empresa como veterano discapacitado especial u otro veterano .
En Estados Unidos, estas actividades cumplen con todas las leyes federales, estatales y locales aplicables, incluidas las relativas al uso de pequeñas empresas, pequeñas empresas desfavorecidas, pequeñas empresas propiedad de mujeres, empresas HubZone, empresas propiedad de veteranos y veteranos discapacitados en servicio.
Esta política se aplica a todas las áreas de gasto, ya sean productos o servicios. Todas las organizaciones de IBM deben tomar medidas para garantizar que esta política se implemente y que existan programas que garanticen el rendimiento de IBM con respecto a este compromiso.
Mayo de 2025
La política de IBM desde hace mucho tiempo es que participemos en la política como ciudadanos privados, no como IBMers. Por lo tanto, es política de la empresa IBM no realizar contribuciones de recursos como dinero, bienes o servicios a candidatos o partidos políticos. Esta política se aplica por igual en todos los países donde IBM hace negocios, independientemente de si dichas contribuciones se consideran legales o no en cualquier país anfitrión.
Animamos a los empleados de IBM a participar en la actividad política de sus comunidades y países individuales. La empresa hará todo lo razonable para acomodar a los empleados que tengan que estar fuera del trabajo mientras se postulan u ocupan cargos políticos, o cumplen deberes importantes del partido durante una campaña o unas elecciones. IBM no pagará a los empleados el tiempo libre para actividades políticas. Sin embargo, si un país en el que IBM desarrolla su actividad tiene una ley que exige que el empleador dé tiempo libre, con goce de sueldo, a cualquier empleado que ocupe un cargo público, entonces esa ley prevalece.
Dado que IBM hace negocios con muchos niveles de gobierno, hemos instituido procedimientos diseñados para evitar situaciones de conflicto de intereses para los empleados de IBM que ocupan cargos gubernamentales. Es obligatorio seguir estos procedimientos.
Diciembre de 1975
La política de IBM no es comprar ni vender sobre una base de reciprocidad.
Para mantener los altos estándares de rendimiento de nuestros productos, debemos basar todas nuestras compras en la calidad, el precio y la fiabilidad del proveedor. Usar la reciprocidad como consideración de compra limitaría nuestro campo de suministro y podría poner en peligro la calidad y el precio de nuestros productos.
Además, nunca debemos usar nuestras compras extensas para ayudar a nuestros esfuerzos de venta. Debemos dejar a los clientes la libertad de comprar, sin obstáculos por consideraciones de reciprocidad.
Noviembre de 1966