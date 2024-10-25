Sistema global de gestión medioambiental 

IBM emplea diversos mecanismos para monitorizar y medir la aplicación efectiva de los requisitos de su SGA. Entre ellos figuran:

Programa de evaluación profesional

Cada año, los centros y organizaciones de fabricación, desarrollo de hardware e investigación que utilizan productos químicos de IBM, como los grupos de diseño de productos de hardware, operaciones inmobiliarias, centros de datos, compras, logística, servicios de recuperación de activos y servicios empresariales, completan una exhaustiva autoevaluación medioambiental. El programa de autoevaluación profesional consiste en una serie de listas de comprobación medioambiental específicas de IBM que se utilizan para proporcionar a la empresa la capacidad de evaluar su rendimiento medioambiental global a nivel mundial de forma consistente. Las listas de verificación cubren tanto las ubicaciones de fabricación y desarrollo de hardware como las ubicaciones que no son de fabricación a nivel geográfico, grupos de productos y actividades de servicio.

Aplicaciones para la elaboración de informes de datos medioambientales globales

IBM utiliza varias aplicaciones para la notificación y supervisión de datos medioambientales globales, como IBM Envizi ESG Suite para el seguimiento, análisis, supervisión y notificación de sus datos de consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero.

Estas aplicaciones se utilizan para recopilar datos medioambientales globales que se utilizan en los informes medioambientales anuales de IBM, así como en actualizaciones periódicas sobre el rendimiento y los programas que se envían a la alta dirección. También se utilizan para monitorizar el rendimiento medioambiental e identificar áreas de mejora.

Auditorías corporativas

IBM cuenta con un programa de auditoría medioambiental implementado por la organización Corporate Assurance and Advisory Services (CAAS) de la empresa. Se trata de un programa integral de auditoría basado en el riesgo, independiente del personal de la Oficina del director de sostenibilidad. Periódicamente, basándose en criterios de riesgo medioambiental, determinados emplazamientos o procesos medioambientales de IBM son auditados por el personal de la CAAS.

Auditorías de vigilancia ISO 14001 y 50001

Como parte del registro global de IBM en ISO 14001, se audita anualmente a aproximadamente diez centros o entidades registradas por un registrador independiente de ISO 14001. Las auditorías de vigilancia ISO 14001 permiten verificar la implantación del SGA global de IBM.

El programa de gestión de energía de IBM es una parte integral de nuestro SGA global. Como tal, cualquier entidad que busque la certificación ISO 50001 debe haber sido certificada bajo nuestro registro global en ISO 14001 antes de poder integrarse en nuestro registro global ISO 50001.