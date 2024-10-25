Sistema global de gestión medioambiental 

Para identificar, gestionar eficazmente y minimizar el posible impacto medioambiental de las operaciones de IBM, la empresa ha mantenido un sistema de gestión ambiental (SGA) mundial sólido durante décadas. Abarca el diseño de productos de hardware, la fabricación, los centros de datos, las operaciones inmobiliarias, las adquisiciones, la logística, los servicios de recuperación de activos y los servicios empresariales. El SGA de IBM se actualiza continuamente para reflejar las intersecciones de la empresa con los asuntos medioambientales.
IBM está comprometida con el liderazgo en asuntos medioambientales en todas sus actividades empresariales. Hace tiempo que IBM cuenta con políticas corporativas para proporcionar un lugar de trabajo seguro y saludable, proteger el medioambiente y conservar la energía y los recursos naturales, que se formalizaron en 1967, 1971 y 1974, respectivamente. Estos proporcionan la base para los siguientes objetivos de política corporativa:
La política medioambiental corporativa de IBM proporciona el marco estratégico para el sistema de gestión ambiental (SGA) global de la empresa.
El SGA de IBM es ejecutado por empleados de todas sus organizaciones empresariales. Su estructura y sus programas están diseñados para integrar las consideraciones medioambientales en todas las operaciones de la empresa.
Bajo la dirección del director de sostenibilidad (CSO) de IBM, el personal de CSO de IBM es responsable de establecer la estrategia mundial de asuntos ambientales de la empresa, sus requisitos de SGA y de supervisar su implementación.
Los programas medioambientales de la empresa son aplicados por profesionales en los centros de fabricación, desarrollo e investigación de todo el mundo. En las unidades operativas, los ejecutivos de IBM son responsables del rendimiento medioambiental de sus respectivas funciones o ubicaciones empresariales. Se espera que todos los empleados sigan la política medioambiental de IBM y que informen de cualquier problema medioambiental, de salud o de seguridad a la dirección de la empresa. Se espera que los directivos tomen medidas inmediatas cuando se enfrenten a una posible infracción de la política o las directrices corporativas. Además, las Directrices de conducta empresarial de IBM, el código de conducta empresarial y ética de la empresa para todos los empleados, incluye una sección en la que se destacan las responsabilidades de los empleados en la protección del medioambiente.
Establecer objetivos medioambientales voluntarios es una parte importante del SGA de IBM. La empresa mantiene una serie de objetivos medioambientales diseñados para abordar los aspectos e impactos medioambientales significativos de sus operaciones e impulsar la mejora continua de su rendimiento medioambiental. Los objetivos de IBM abarcan la energía y el cambio climático, la conservación y la biodiversidad, la prevención de la contaminación y la gestión de residuos, la cadena de suministro y la cadena de valor, y nuestro sistema de gestión medioambiental global.
La formación medioambiental pertinente es esencial para el funcionamiento correcto del SGA. Periódicamente, se exige a todos los empleados de IBM en todo el mundo que lean y certifiquen su cumplimiento de las Directrices de conducta empresarial de IBM. Estas directrices abarcan áreas en las que los empleados tienen responsabilidades con la empresa e incluyen la toma de conciencia y el cumplimiento de la política medioambiental y otros requisitos medioambientales de IBM. La formación medioambiental es proporcional a las responsabilidades laborales de cada empleado.
IBM emplea diversos mecanismos para monitorizar y medir la aplicación efectiva de los requisitos de su SGA. Entre ellos figuran:
Programa de evaluación profesional
Cada año, los centros y organizaciones de fabricación, desarrollo de hardware e investigación que utilizan productos químicos de IBM, como los grupos de diseño de productos de hardware, operaciones inmobiliarias, centros de datos, compras, logística, servicios de recuperación de activos y servicios empresariales, completan una exhaustiva autoevaluación medioambiental. El programa de autoevaluación profesional consiste en una serie de listas de comprobación medioambiental específicas de IBM que se utilizan para proporcionar a la empresa la capacidad de evaluar su rendimiento medioambiental global a nivel mundial de forma consistente. Las listas de verificación cubren tanto las ubicaciones de fabricación y desarrollo de hardware como las ubicaciones que no son de fabricación a nivel geográfico, grupos de productos y actividades de servicio.
Aplicaciones para la elaboración de informes de datos medioambientales globales
IBM utiliza varias aplicaciones para la notificación y supervisión de datos medioambientales globales, como IBM Envizi ESG Suite para el seguimiento, análisis, supervisión y notificación de sus datos de consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero.
Estas aplicaciones se utilizan para recopilar datos medioambientales globales que se utilizan en los informes medioambientales anuales de IBM, así como en actualizaciones periódicas sobre el rendimiento y los programas que se envían a la alta dirección. También se utilizan para monitorizar el rendimiento medioambiental e identificar áreas de mejora.
Auditorías corporativas
IBM cuenta con un programa de auditoría medioambiental implementado por la organización Corporate Assurance and Advisory Services (CAAS) de la empresa. Se trata de un programa integral de auditoría basado en el riesgo, independiente del personal de la Oficina del director de sostenibilidad. Periódicamente, basándose en criterios de riesgo medioambiental, determinados emplazamientos o procesos medioambientales de IBM son auditados por el personal de la CAAS.
Auditorías de vigilancia ISO 14001 y 50001
Como parte del registro global de IBM en ISO 14001, se audita anualmente a aproximadamente diez centros o entidades registradas por un registrador independiente de ISO 14001. Las auditorías de vigilancia ISO 14001 permiten verificar la implantación del SGA global de IBM.
El programa de gestión de energía de IBM es una parte integral de nuestro SGA global. Como tal, cualquier entidad que busque la certificación ISO 50001 debe haber sido certificada bajo nuestro registro global en ISO 14001 antes de poder integrarse en nuestro registro global ISO 50001.