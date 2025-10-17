IBM estableció su programa de diseño de productos para el medioambiente (DfE) en 1991 para aportar un enfoque adicional a los objetivos de la política medioambiental corporativa sobre el diseño y el rendimiento medioambiental de los productos. A lo largo de la década de 1990 y hasta hoy, IBM ha introducido muchas prácticas líderes en el sector en materia de diseño para el medioambiente, métricas medioambientales de productos y reciclaje de productos. El programa DfE de la empresa está incorporado en el Sistema de Gestión Ambiental (EMS) mundial de IBM, que está certificado según la norma ISO 14001 EMS.
El programa DfE proporciona a las organizaciones empresariales de IBM la dirección y los objetivos, la infraestructura, las herramientas y la experiencia necesarios para aplicar consideraciones medioambientales al ciclo de vida de los productos de IBM, desde su concepción hasta la gestión del fin de vida útil. Los objetivos del programa DfE de IBM son:
Estos objetivos se aplican mediante normas internas, especificaciones de productos y otros requisitos del proceso de gestión de ofertas de IBM.
La especificación de ingeniería de IBM (ES 46G3772) establece los requisitos medioambientales de referencia para los entregables de los proveedores a IBM. Otras especificaciones, contratos o documentos de adquisición de IBM pueden contener requisitos medioambientales adicionales para los proveedores. ES 46G3772 contiene restricciones sobre los materiales de los productos y sobre ciertos productos químicos utilizados en la fabricación. También exige a los proveedores que divulguen información sobre el contenido de ciertos materiales de sus productos. Además, la especificación incluye requisitos para las pilas, el marcado de las piezas de plástico y otros requisitos de etiquetado del producto. Las preguntas sobre esta especificación deben dirigirse a su representante de compras de IBM.
IBM cuenta con sólidos procesos y herramientas de última generación para ayudar a garantizar nuestro cumplimiento continuado de las leyes y normativas medioambientales aplicables en todo el mundo. Los controles de diseño y cumplimiento, que incluyen una especificación de los requisitos medioambientales básicos para las entregas de los proveedores a IBM, una declaración de contenido del producto para los proveedores de IBM (PCD) y protocolos de evaluación de la conformidad, están gestionados por un equipo interdisciplinar en el que participan representantes de las organizaciones de IBM que se encargan del diseño, la fabricación, la adquisición, la entrega y la prestación de servicios relacionados con nuestras ofertas de productos. Las actividades del equipo están coordinadas por el Centro de Excelencia de IBM para el Cumplimiento Medioambiental de los Productos.
Se requiere una verificación frecuente de los datos del producto para mantener el cumplimiento con las piezas y los productos en relación tanto con los requisitos medioambientales de los productos de IBM como con los requisitos normativos más recientes. IBM realiza auditorías de calidad de los PCD para impulsar mejoras en el contenido de las declaraciones y los procesos administrativos de apoyo. Las mejoras en la gestión de datos sobre los materiales contenidos en los productos de IBM garantizan que la documentación técnica de IBM para el hardware de los productos cumpla con los requisitos de calidad descritos en la norma europea 50581: "Documentación técnica para la evaluación de productos eléctricos y electrónicos con respecto a la restricción de sustancias peligrosas". En el futuro y en línea con el período de transición de cinco años, IBM migrará a la nueva norma internacional EN IEC 63000:2018 del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC) Standard.
Los proveedores de materiales, partes y productos a IBM deben proporcionar información para verificar la conformidad de sus productos con los requisitos ambientales de IBM. La declaración de contenido del producto para proveedores de IBM que aparece a continuación puede utilizarse para documentar los datos medioambientales necesarios para establecer la conformidad de los materiales, piezas y productos adquiridos con la especificación de ingeniería 46G3772 de IBM: requisitos medioambientales básicos para las entregas de proveedores a IBM.
En IBM adoptamos un enfoque preventivo a la hora de seleccionar los materiales que utilizamos en nuestros productos y procesos, procurando seleccionar materiales que sean seguros para su uso y que tengan el menor impacto posible sobre el medio ambiente. Como resultado, IBM ha prohibido o restringido proactivamente el uso de muchas sustancias peligrosas en sus productos y procesos mucho antes de que se tomaran medidas regulatorias.
IBM no adquiere grandes cantidades de materiales para utilizarlos en sus productos y operaciones. La mayor parte de los materiales que utiliza IBM son componentes y piezas que se incorporan a su hardware. Entre las materias primas que IBM adquiere directamente para su uso en los productos se incluyen los metales empleados en las carcasas de los sistemas y los plásticos utilizados en las piezas estructurales internas de los productos, así como en los detalles decorativos de las carcasas. La mayoría de nuestros productos, en función de su peso, están fabricados con metales que contienen cantidades significativas de material reciclado y que se pueden reciclar fácilmente al final de su vida útil. Las métricas en las que se centra IBM incluyen el abastecimiento de ciertos materiales críticos, la reutilización, el reciclaje y la disposición de los productos en el momento de la finalización de su vida útil.
Los productos de IBM están diseñados para que puedan reutilizarse, reciclarse o desecharse adecuadamente al final de su vida útil.
Durante más de 20 años, hemos perseguido el objetivo de mejorar la potencia informática suministrada por kilovatio-hora de energía consumida para cada uno de nuestros nuevos productos de servidor, en comparación con sus predecesores equivalentes con una ruta de actualización válida. Nuestros diseños se centran en la eficiencia energética, lo que se traduce en una reducción de costes, incorporando materiales reciclados y ecológicos y facilitando la reutilización y el reciclaje al final de la vida útil de un producto.
Informes de huella de carbono de productos
Los informes de huella de carbono de productos (PCF) de IBM ofrecen una estimación de las emisiones de GEI vinculadas a todo el ciclo de vida de un producto de IBM en particular. Estos informes ayudan a los clientes a comprender las implicaciones medioambientales de sus decisiones tecnológicas, permitiéndoles tomar decisiones más informadas. Los informes identifican explícitamente el producto o sistema de IBM específico que se está analizando.
IBM es miembro del Consorcio Atributos del Producto al Algoritmo de Impacto (PAIA), cuyo objetivo es desarrollar métodos estandarizados para evaluar el impacto ambiental de los productos.
Servidores empresariales
En el segundo trimestre de 2025, IBM lanzó sus nuevos servidores empresariales IBM® z17 e IBM® LinuxONE 5. Con características como el procesador Telum II, las herramientas integradas de IBM® watsonx, z/OS 3.2 y/o las últimas distribuciones de Linux, y el próximo IBM® Spyre AI Accelerator, ofrecen un uso de energía reducido, escalabilidad, capacidades de IA de vanguardia y seguridad sólida, todo ello sin afectar negativamente al rendimiento o al TCO. Las principales características de sostenibilidad incluyen:
Capacidad del sistema basada en datos LSPR disponibles en ibm.com/support/pages/ibm-z-large-systems-performance-reference. El consumo de energía se calcula utilizando Power Estimation Tool for 3931 y Power Estimation Tool for 9175, disponibles en ibm.com/support/resourcelink/api/content/public/PowerEstimationTool-legacy.html. Utiliza las condiciones de potencia más desfavorables con la configuración de potencia máxima absoluta del sistema a la máxima utilización y para la condición de potencia máxima determinada por el entorno del sistema. Los resultados pueden variar.
ENERGY STAR
En 1992, IBM se convirtió en miembro fundador del programa informático ENERGY STAR de la Agencia de Protección Ambiental de U.S. (EPA), colaborando con la EPA para establecer criterios de eficiencia energética para ordenadores y monitores. En 2024, teníamos cinco servidores empresariales y siete productos de almacenamiento certificados según las especificaciones de este programa.
Para obtener una lista de los servidores y productos de almacenamiento con certificación ENERGY STAR de IBM, visite:
Calculadora de carbono de IBM Cloud
IBM, en colaboración con Intel, ha desarrollado IBM® Cloud Carbon Calculator, una herramienta diseñada para capacitar a las organizaciones en la monitorización y la gestión de las emisiones de GEI asociadas a sus cargas de trabajo de IBM® Cloud. Esta solución proporciona datos detallados de emisiones de GEI basados en estándares, lo que permite a los usuarios visualizar y rastrear las emisiones en varios servicios en la nube y ubicaciones. Permite a las empresas identificar patrones, anomalías y puntos críticos de emisión dentro de sus operaciones de TI. Con esta información, las organizaciones pueden implementar estrategias específicas para optimizar el consumo de energía y reducir su huella de carbono.
En 2021, nos fijamos el objetivo de eliminar los envases de plástico no esenciales de nuestros productos de hardware con logo para 2024. Para los envases de plástico esenciales, nuestro objetivo es garantizar que dichos envases estén diseñados para ser reutilizables, reciclables o compostables en un 100 %, o que incorporen un 30 % o más de contenido reciclado cuando sea técnicamente factible. Estos requisitos se han integrado en nuestras especificaciones de embalaje de productos para proveedores.
La mayor parte del material de embalaje utilizado para los productos con el logo de IBM es de base de celulosa (por ejemplo, madera, cartón ondulado) y se obtiene de proveedores que certifican que procede de bosques gestionados de forma sostenible. Los embalajes primarios contienen pequeñas cantidades de plástico y se utilizan principalmente para proteger los productos con el logotipo de IBM de la humedad durante su manipulación y envío, o de los daños físicos por golpes y vibraciones de los sistemas frágiles. Además, los embalajes de plástico auxiliares se utilizan para ayudar a asegurar y consolidar las cargas para su envío.
En total, completamos 18 proyectos de 2021 a 2024, cinco de los cuales ocurrieron en 2024, que eliminaron o reemplazaron el uso de aproximadamente 119 tm por año de materiales plásticos vírgenes. Un proyecto seguía pendiente a finales de 2024, que se completará en 2025.