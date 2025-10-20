IBM aspira a ser el catalizador que haga que el mundo funcione mejor.
Estamos invirtiendo en el futuro del trabajo con un enfoque holístico que fomenta el acceso a la educación y la formación.
Como empresa de tecnología, IBM desempeña un papel clave a la hora de permitir a las organizaciones convertir la ambición en acción.
Los empleados de IBM están capacitados para emprender acciones significativas, dedicando sus habilidades y su tiempo a marcar una diferencia positiva en todo el mundo.
En IBM, fomentamos una cultura de inclusión y colaboración en la que cada IBMer puede tener un impacto positivo mientras aporta su auténtico yo al trabajo.
IBM continúa tomando medidas deliberadas para impulsar resultados reales de responsabilidad medioambiental.
IBM está avanzando en la IA responsable a través de un enfoque multidisciplinario y multidimensional que integra la ética en la tecnología.
Creó REX (acrónimo de Rescue & Exploration), un robot autónomo de cuatro patas que utiliza IBM® watsonx.
Está impulsando esfuerzos para crear soluciones que permitan intervenciones energéticas y de infraestructura basadas en datos en economías en desarrollo.
Criada con la convicción de que podía hacer del mundo un lugar mejor, Kim convierte esa creencia en realidad a través del voluntariado comunitario.
IBM fue clasificada como una de las principales empresas de confianza en Estados Unidos por Newsweek
IBM fue clasificada como una de las principales empresas fiables de Estados Unidos por Newsweek
IBM fue reconocida con el Organizational Leadership Award del Registro Climático
Forbes sitúa a IBM entre las 100 empresas más importantes de EE. UU. por su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono de aquí a 2050
Forbes incluye a IBM entre las mejores empresas para recién graduados, lo que refuerza nuestro compromiso de seguir invirtiendo en programas de prácticas y New Collar
IBM recibe el reconocimiento de Ethisphere por su relación entre buenas prácticas éticas y resultados financieros
IBM ha sido galardonada con el Golden Peacock Award 2024 a la sostenibilidad por el Institute of Directors de la India.
IBM recibió el reconocimiento de Hunt Scanlon Media por continuar centrados en nuestros empleados
El centro de investigación Thomas J. Watson de Yorktown Heights (Nueva York) de IBM ha sido galardonado con el premio de oro International Green Apple Environment Award for Beautiful Buildings 2023
IBM es una de las diez empresas más respetuosas con el medioambiente, ya que no se limita a divulgar información y adoptar medidas medioambientales estándar, sino que también aprovecha sus exclusivos modelos empresariales para lograr un mayor impacto
IBM recibió un SEAL Sustainable Product Award en los 2023 SEAL Business Sustainability Awards por IBM® z16.