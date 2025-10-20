IBM Impact

IBM aspira a ser el catalizador que haga que el mundo funcione mejor.

Varias personas cruzando la calle

Dedicados a cambiar las cosas

En IBM, combinamos nuestro talento, tecnología y comunidad de socios y líderes para crear un cambio positivo. Nuestro compromiso con la innovación y la colaboración nos permite abordar desafíos apremiantes y mejorar la vida en comunidades de todo el mundo.
Nuestras áreas de enfoque
Formación y habilidades

Estamos invirtiendo en el futuro del trabajo con un enfoque holístico que fomenta el acceso a la educación y la formación.

 Explorar la formación y las habilidades
Innovación social

Como empresa de tecnología, IBM desempeña un papel clave a la hora de permitir a las organizaciones convertir la ambición en acción.

 Explore la innovación social
Donaciones y voluntariado

Los empleados de IBM están capacitados para emprender acciones significativas, dedicando sus habilidades y su tiempo a marcar una diferencia positiva en todo el mundo.

 Explore las donaciones y el voluntariado
Inclusion@IBM

En IBM, fomentamos una cultura de inclusión y colaboración en la que cada IBMer puede tener un impacto positivo mientras aporta su auténtico yo al trabajo. 
Medio ambiente

IBM continúa tomando medidas deliberadas para impulsar resultados reales de responsabilidad medioambiental.

 Explore el entorno
IA responsable

IBM está avanzando en la IA responsable a través de un enfoque multidisciplinario y multidimensional que integra la ética en la tecnología.

 Explore la IA responsable
Historias sobre nuestro impacto
Retrato de Gian-Luca Fenocchi
Gian-Luca Fenocchi

Creó REX (acrónimo de Rescue & Exploration), un robot autónomo de cuatro patas que utiliza IBM® watsonx.

 Lea la historia de Gian-Luca
Retrato de Alexandros Korkovelos
Alexandros Korkovelos

Está impulsando esfuerzos para crear soluciones que permitan intervenciones energéticas y de infraestructura basadas en datos en economías en desarrollo.

 Lea la historia de Alexandros
Retrato de Kim Cook-Boyd
Kim Cook-Boyd

Criada con la convicción de que podía hacer del mundo un lugar mejor, Kim convierte esa creencia en realidad a través del voluntariado comunitario. 

 Lea la historia de Kim

Premios

Las empresas más fiables de Estados Unidos 2025

IBM fue clasificada como una de las principales empresas de confianza en Estados Unidos por Newsweek
Las empresas más fiables de Estados Unidos 2025

IBM fue clasificada como una de las principales empresas fiables de Estados Unidos por Newsweek 
Liderazgo organizacional 2025

IBM fue reconocida con el Organizational Leadership Award del Registro Climático
Lista Net Zero Leaders 2024

Forbes sitúa a IBM entre las 100 empresas más importantes de EE. UU. por su compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y avanzar hacia una economía con bajas emisiones de carbono de aquí a 2050 
Mejores empresas para recién graduados de 2024

Forbes incluye a IBM entre las mejores empresas para recién graduados, lo que refuerza nuestro compromiso de seguir invirtiendo en programas de prácticas y New Collar
Las empresas más éticas del mundo 2024

IBM recibe el reconocimiento de Ethisphere por su relación entre buenas prácticas éticas y resultados financieros 
Golden Peacock Award 2024

IBM ha sido galardonada con el Golden Peacock Award 2024 a la sostenibilidad por el Institute of Directors de la India.
Líderes climáticos 2024

USA Today reconoció a IBM por reducir nuestra huella de carbono
Excellence in Culture Award 2023

IBM recibió el reconocimiento de Hunt Scanlon Media por continuar centrados en nuestros empleados
Premio Beautiful Buildings 2023

El centro de investigación Thomas J. Watson de Yorktown Heights (Nueva York) de IBM ha sido galardonado con el premio de oro International Green Apple Environment Award for Beautiful Buildings 2023
Empresas más respetuosas con el medioambiente de 2023

IBM es una de las diez empresas más respetuosas con el medioambiente, ya que no se limita a divulgar información y adoptar medidas medioambientales estándar, sino que también aprovecha sus exclusivos modelos empresariales para lograr un mayor impacto  
2023 SEAL Sustainable Product Award

IBM recibió un SEAL Sustainable Product Award en los 2023 SEAL Business Sustainability Awards por IBM® z16.

Premio Latin Trade Index Americas Sustainability 2023

IBM fue nombrada una de las cinco empresas más sostenibles de América Latina en 2023