Donaciones y voluntariado

El primer CEO de IBM, Thomas J. Watson, declaró un "deber con la comunidad" como un imperativo para los IBMers en 1931. Aunque nuestro enfoque estratégico como empresa ha evolucionado y seguirá evolucionando para ayudar a que el mundo funcione mejor, la cultura y los valores de IBM han persistido.



Los IBMers se comprometen a participar en iniciativas impulsadas por un propósito a través de nuestros exclusivos programas de voluntariado que se alinean con nuestras áreas prioritarias de formación e innovación. IBM también cuenta con un programa integral y global de donaciones que nos permite proporcionar experiencia, tecnología y financiación para respaldar estas prioridades y tener un impacto significativo en quienes más lo necesitan. Como parte de este programa, se anima a los IBMers a dedicar tiempo al voluntariado, con tiempo libre remunerado y recompensas por voluntariado.