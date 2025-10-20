IBM tiene un compromiso a largo plazo con la responsabilidad social corporativa, impulsando un objetivo común para crear un mundo mejor para sus empleados y las comunidades globales.
Colaboramos con organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y gobierno para amplificar nuestro impacto, escalar iniciativas y crear un cambio duradero y significativo.
IBM está invirtiendo en el futuro del trabajo y adoptando un enfoque estratégico para ampliar el acceso a la tecnología y la educación en inteligencia artificial, creando así una cantera de talentos.
Uniendo expertos y tecnología, nuestro objetivo es mejorar las vidas y las oportunidades económicas en todo el mundo, creando un impacto duradero y escalable.
Apoyar a las comunidades locales de todo el mundo está en el epicentro de nuestro trabajo y es fundamental para nuestro compromiso.
Capacitar a 30 millones de personas para 2030 y entrenar a dos millones de estudiantes en IA para 2026
Proporcionar hasta 75 millones de dólares en efectivo y donaciones en tecnología y servicios para 2028
Lograr el objetivo de alcanzar los cuatro millones de horas de voluntariado para finales de 2025
Participar en iniciativas orientadas a un propósito alineadas con la Formación, las habilidades y la innovación
Capacitar a estudiantes y educadores con habilidades y credenciales de IA para el futuro del trabajo
Apoyar a comunidades de todo el mundo a través de la IA y la colaboración de expertos
Equipar a las organizaciones sin ánimo de lucro para transformar las operaciones y escalar el impacto mediante el poder de la IA