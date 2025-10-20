Impacto en la práctica

IBM tiene un compromiso a largo plazo con la responsabilidad social corporativa, impulsando un objetivo común para crear un mundo mejor para sus empleados y las comunidades globales.

Impacto social 

Colaboramos con organizaciones sin ánimo de lucro, universidades y gobierno para amplificar nuestro impacto, escalar iniciativas y crear un cambio duradero y significativo.
Nuestro enfoque
Instructor escribiendo en una pizarra
Formación y habilidades

IBM está invirtiendo en el futuro del trabajo y adoptando un enfoque estratégico para ampliar el acceso a la tecnología y la educación en inteligencia artificial, creando así una cantera de talentos.
Profesor y alumno trabajando en un proyecto de robótica
Innovación social

Uniendo expertos y tecnología, nuestro objetivo es mejorar las vidas y las oportunidades económicas en todo el mundo, creando un impacto duradero y escalable. 
Voluntario doblando mantas donadas
Donaciones y voluntariado

Apoyar a las comunidades locales de todo el mundo está en el epicentro de nuestro trabajo y es fundamental para nuestro compromiso. 
Nuestros objetivos 30 millones

Capacitar a 30 millones de personas para 2030 y entrenar a dos millones de estudiantes en IA para 2026

 75M

Proporcionar hasta 75 millones de dólares en efectivo y donaciones en tecnología y servicios para 2028

 4 millones

Lograr el objetivo de alcanzar los cuatro millones de horas de voluntariado para finales de 2025

Historias sobre el impacto

En IBM, nuestro compromiso de crear un mundo mejor impulsa nuestra cultura y la dedicación de nuestros empleados y comunidades.

Vea el impacto de la RSE en la práctica

Programas

Grupo de personas participando en la presentación
Programas de voluntariado exclusivos

Participar en iniciativas orientadas a un propósito alineadas con la Formación, las habilidades y la innovación

Dos estudiantes trabajando juntos en un proyecto
IBM SkillsBuild

Capacitar a estudiantes y educadores con habilidades y credenciales de IA para el futuro del trabajo

Desarrollador dirigiendo un ejercicio de codificación
IBM Impact Accelerator

Apoyar a comunidades de todo el mundo a través de la IA y la colaboración de expertos

Grupo de personas participando en una presentación frente a una pizarra
IBM® AI for Impact

Equipar a las organizaciones sin ánimo de lucro para transformar las operaciones y escalar el impacto mediante el poder de la IA

Sala de prensa

Equipar a la próxima generación de desarrolladores de todas las universidades con habilidades de IA
Innovación social con IA para construir ciudades más resilientes
IBM se compromete a entrenar a dos millones de estudiantes en IA para finales de 2026
SEforALL e IBM lanzan nuevas soluciones de IA para la energía y el desarrollo urbano