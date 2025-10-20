

IBM Impact Accelerator es un programa de innovación social que apoya a las comunidades que se enfrentan a dificultades medioambientales y económicas en todo el mundo, mediante tecnologías como la IA y un ecosistema de expertos.

Hasta la fecha, IBM Impact Accelerator ha prestado apoyo a 20 proyectos globales en cuatro grupos activos centrados en la agricultura sostenible, la energía limpia, la gestión del agua y las ciudades resilientes.



Nuestros diferenciadores