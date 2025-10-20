IBM Impact Accelerator

Proporcionar a organizaciones sin ánimo de lucro y agencias de gobierno tecnología IBM y soluciones de IA para apoyar a comunidades de todo el mundo
Nuestra iniciativa


IBM Impact Accelerator es un programa de innovación social que apoya a las comunidades que se enfrentan a dificultades medioambientales y económicas en todo el mundo, mediante tecnologías como la IA y un ecosistema de expertos. 

Hasta la fecha, IBM Impact Accelerator ha prestado apoyo a 20 proyectos globales en cuatro grupos activos centrados en la agricultura sostenible, la energía limpia, la gestión del agua y las ciudades resilientes.


Nuestros diferenciadores

  • Escala global, impacto local

  • Programa de dos años de duración

  • Sin coste para los participantes

  • Centrarse en las comunidades

Nuestras ofertas

Preguntas más frecuentes

IBM cree que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden contribuir a abordar los problemas medioambientales y, al mismo tiempo, ayudar a las comunidades a hacer frente a las necesidades de la sociedad.

El IBM Impact Accelerator ha participado en 20 proyectos, cada uno con una organización sin ánimo de lucro o gubernamental diferente, divididos en cuatro cohortes: agricultura sostenible, energía limpia, gestión del agua y ciudades resilientes.

IBM selecciona cinco organizaciones cada año, formando una cohorte, para centrarse en abordar un área temática específica de innovación social en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El proceso de selección incluye una solicitud de propuestas pública abierta a cualquier organización gubernamental o sin ánimo de lucro. Las propuestas se revisan y evalúan para determinar su viabilidad e impacto, y se examinan a través de los procesos de cumplimiento estándar de IBM. El proceso de selección contará con la participación de expertos de IBM de diversas disciplinas, como IBM® Consulting, investigación, software, oficina de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Los criterios de selección tendrán en cuenta el nivel de apoyo de los solicitantes a las comunidades, la viabilidad y la sostenibilidad de las soluciones tecnológicas propuestas y la transparencia de los solicitantes en la medición y la elaboración de informes, entre otras consideraciones.

IBM colabora con las organizaciones para diseñar, desarrollar e implementar una solución técnica que beneficie directamente a las comunidades. A lo largo de la experiencia, IBM proporciona acceso a plataformas como IBM® watsonx y modelos de IA de Granite, IBM Cloud, IBM® Environmental Intelligence y tecnologías de código abierto de Red Hat, así como tutoría técnica para desarrollar capacidades a largo plazo. Las organizaciones seleccionadas para participar deben celebrar un acuerdo de subvención de IBM que rija el acceso a la tecnología, los servicios y los recursos de IBM.

IBM Impact Accelerator está abierto a organizaciones sin fines de lucro y de gobierno de todo el mundo.

IBM planea seleccionar cinco organizaciones para este programa cada año.