Proporcionar a organizaciones sin ánimo de lucro y agencias de gobierno tecnología IBM y soluciones de IA para apoyar a comunidades de todo el mundo
IBM Impact Accelerator es un programa de innovación social que apoya a las comunidades que se enfrentan a dificultades medioambientales y económicas en todo el mundo, mediante tecnologías como la IA y un ecosistema de expertos.
Hasta la fecha, IBM Impact Accelerator ha prestado apoyo a 20 proyectos globales en cuatro grupos activos centrados en la agricultura sostenible, la energía limpia, la gestión del agua y las ciudades resilientes.
Nuestros diferenciadores
Proporcionamos herramientas y conocimientos a los pequeños agricultores de todo el mundo.
Solución: aplicación Deltares Aquality
Ubicación del proyecto: Países Bajos
Deltares, una organización de investigación sin ánimo de lucro con sede en los Países Bajos, se asoció con IBM para mejorar y ampliar el alcance de su aplicación Deltares Aquality con el fin de encontrar una solución tecnológica que ayude a los agricultores a controlar los niveles de nitrato y ofrezca conocimientos sobre las pérdidas de nutrientes y la calidad del agua local.
Solución: OpenHarvest
Ubicación del proyecto: Malawi
IBM y la organización mundial sin ánimo de lucro Heifer International colaboraron en el desarrollo de OpenHarvest, una aplicación móvil que amplía el acceso a datos agrícolas visuales, ofrece recomendaciones especializadas (a través de mensajes de texto SMS) a los agricultores de Malawi (África) mediante IA y modelos climáticos, y permite una mejor gestión de las granjas y los campos.
Solución: YvY
Ubicación del proyecto: América Latina
Plan21 e IBM, junto con desarrolladores del Instituto de Tecnología de Costa Rica (TEC), apoyaron el desarrollo de una aplicación móvil, YvY, que proporciona a los agricultores formación técnica para hacer uso de los conocimientos de los datos meteorológicos, los datos agronómicos y los cálculos de la huella de carbono que facilitan la gestión de la producción y permiten una mejor adaptación al estrés ambiental.
Solución: CRM Connect
Ubicación del proyecto: India
IBM y el Nature Conservancy Center India desarrollaron una plataforma de información pública llamada CRM Connect, un panel de control y un portal web, para promover prácticas agrícolas regenerativas en la India, con el objetivo de fomentar la sostenibilidad agrícola y reducir el impacto del estrés ambiental en las comunidades.
Soluciones: Liquid Prep, Soil & Water Assessment Tool ("SWAT") VEXA
Ubicación del proyecto: Estados Unidos
IBM y Texas A&M AgriLife colaboraron para avanzar en la agricultura sostenible con soluciones que incluyen Liquid Prep, que ayuda a los agricultores a optimizar el uso del agua, y SWAT VEXA, un asistente virtual interactivo de IA generativa que proporciona conocimientos sobre el suelo y el agua. Estas soluciones tienen como objetivo apoyar a los agricultores, los gestores del agua y la tierra y las comunidades de las regiones agrícolas y urbanas de EE. UU.
Ayudamos a abordar el acceso a la electricidad, el uso de energías renovables y la transición energética.
Solución: Green Taqa
Ubicación del proyecto: Egipto
IBM y la Environment Without Borders Foundation (EWBF) crearon Green Taqa, una innovadora plataforma diseñada para ampliar el acceso a recursos y proveedores de energía limpia para comunidades de todo Egipto.
Más información
Soluciones: Open Building Insights y Modelado de Crecimiento Urbano
Ubicación del proyecto: Kenia e India
IBM y Sustainable Energy for All (SEforAll) trabajaron juntos en dos proyectos, Open Building Insights y Modelado de Crecimiento Urbano, para permitir a los responsables políticos identificar las necesidades de energía e infraestructura de las comunidades en regiones en desarrollo.
Soluciones: Electricity Access Forecasting (modelo de IA) y Clean Energy Equity Index (modelo geoespacial estadístico)
Ubicación del proyecto: Sur Global (África, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio)
Para contribuir a la toma de decisiones basada en datos hacia una transición energética justa, IBM y el PNUD lanzaron nuevos modelos interactivos para analizar cuestiones energéticas complejas.
Net Zero Atlantic colaboró con IBM para crear una herramienta digital interactiva que mostrará geoespacialmente los impactos ambientales y socioeconómicos de los posibles futuros del sistema energético de Nueva Escocia. En última instancia, el objetivo es que las comunidades indígenas de Nueva Escocia aprovechen las capacidades avanzadas de modelado para informar su entrada en la planificación energética y del desarrollo.
El gobierno de la ciudad de Miyakojima trabajó con IBM para apoyar el desarrollo de una estrategia de energía renovable, que incluía una microrred en la isla de Miyakojima, una comunidad distante que enfrenta un grave estrés ambiental debido a los tifones en Japón, con el objetivo de ayudar a sus residentes, que dependen de un entorno local limpio para los sectores turístico y agrícola.
Servimos a las comunidades que sufren escasez de agua y estrés por falta de agua limpia.
Solución: My FarmWell
Ubicación del proyecto: región de Oriente Medio y Norte de África (MENA)
IBM y la Universidad de Sharjah han creado My FarmWell, una aplicación móvil diseñada para hacer frente a los desafíos de la escasez de agua y promover la agricultura sostenible. La aplicación integra IBM® Cloud y datos hídricos y climáticos específicos de la región para proporcionar a los agricultores conocimientos a nivel de explotación.
IBM y la University of Chicago Trust en Bangalore recopilarán información sobre la calidad del agua en la India; construirán e implementarán herramientas diseñadas para democratizar el acceso a la información sobre la calidad del agua y ayudar a mejorar la gestión de los recursos hídricos para organizaciones clave del gobierno y sin fines de lucro.
IBM y la Universidad de Illinois están colaborando para construir un modelo de inundación con IA. Aprovechando tecnologías de IBM como watsonx.ai e IBM Cloud, el objetivo es mejorar la predicción de lluvias y la forecasting de inundaciones en los Montes Apalaches de EE. UU.
IBM y el Instituto Yarandu crearán una plataforma basada en la nube para la planificación de infraestructuras de saneamiento en Brasil, junto con los proveedores de servicios públicos locales y los gobiernos.
IBM y Water Corporation trabajarán en mejoras de datos e IA, proporcionadas a través de cuadros de mando e informes, centrándose en las iniciativas de calidad del agua de Aboriginal Communities Water Services.
AportaR soluciones impulsadas por la tecnología para avanzar en la resiliencia de las ciudades.
IBM y C40 Cities, una red global de casi 100 alcaldes de las principales ciudades del mundo, están trabajando juntos para crear una solución basada en datos y con IA para ayudar a las ciudades a analizar los riesgos potenciales que pueden surgir como resultado del calor extremo y el efecto isla de calor urbano. La nueva solución tiene como objetivo permitir a las ciudades crear estrategias de adaptación para ayudar a aliviar los riesgos para la salud de la población y las cargas económicas, al tiempo que fortalece los esfuerzos nacionales de resiliencia.
A través de un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de EE. UU., IBM colabora con el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas para mejorar la herramienta geoespacial "GeoTar" del PMA con capacidades avanzadas de IA y datos. GeoTar crea mapas de vulnerabilidades, lo que ayuda a mejorar las decisiones operativas, como la orientación y la priorización. Las nuevas características apoyarán a las oficinas del PMA en los países que se dedican a combatir el hambre mundial y mejorar la seguridad alimentaria, que puede verse interrumpida por desastres ambientales, como sequías, inundaciones o deslizamientos de tierra.
IBM y Mass General Brigham, un sistema de salud académico integrado sin ánimo de lucro, están trabajando juntos para desarrollar una herramienta de IA para los sistemas sanitarios y los centros de salud comunitarios que se enfrentan al calor extremo. La herramienta se creará para ayudar a predecir eventos hiperlocales de calor extremo, identificar a los pacientes en riesgo y emitir advertencias fiables y automatizadas cuando una ola de calor sea inminente. La nueva solución informará a los pacientes de los recursos disponibles para ellos, al tiempo que ayudará a los médicos a tomar medidas preventivas mediante la detección e intervención sobre los factores de riesgo del paciente.
IBM y el Centro Janaagraha para la Ciudadanía y la Democracia están colaborando para crear una plataforma de datos y analytics de la ciudad. Al consolidar los datos a nivel de ciudad, la plataforma se diseñará para permitir la toma de decisiones basadas en datos para intervenciones informadas por parte de los gobiernos de la India que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de las poblaciones urbanas, por ejemplo, mejorando la prestación de servicios y fomentando el desarrollo urbano sostenible.
IBM y Kota Kita, una organización sin ánimo de lucro que promueve ciudades sostenibles, socialmente justas, equitativas y democráticas, están trabajando juntos para desarrollar nuevos modelos de IA para identificar y responder a las necesidades de los ciudadanos de Samarinda (Indonesia) que están expuestos al estrés ambiental. Los modelos se diseñarán para tener en cuenta las vulnerabilidades físicas, como los desastres naturales, y las variables económicas y sociales, como el crecimiento demográfico y el acceso a agua limpia.
IBM cree que la ciencia, la tecnología y la innovación pueden contribuir a abordar los problemas medioambientales y, al mismo tiempo, ayudar a las comunidades a hacer frente a las necesidades de la sociedad.
Las soluciones innovadoras y tecnológicas tienen el potencial de impulsar el progreso global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas a casi el 90 % desde el 66 % actual, abordando el déficit anual de financiación de los ODS de 14-17 billones de dólares.
Al unir expertos y tecnología, IBM quería encontrar una manera de escalar y acelerar las soluciones que apoyan a las comunidades.
El IBM Impact Accelerator ha participado en 20 proyectos, cada uno con una organización sin ánimo de lucro o gubernamental diferente, divididos en cuatro cohortes: agricultura sostenible, energía limpia, gestión del agua y ciudades resilientes.
IBM selecciona cinco organizaciones cada año, formando una cohorte, para centrarse en abordar un área temática específica de innovación social en alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. El proceso de selección incluye una solicitud de propuestas pública abierta a cualquier organización gubernamental o sin ánimo de lucro. Las propuestas se revisan y evalúan para determinar su viabilidad e impacto, y se examinan a través de los procesos de cumplimiento estándar de IBM. El proceso de selección contará con la participación de expertos de IBM de diversas disciplinas, como IBM® Consulting, investigación, software, oficina de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa. Los criterios de selección tendrán en cuenta el nivel de apoyo de los solicitantes a las comunidades, la viabilidad y la sostenibilidad de las soluciones tecnológicas propuestas y la transparencia de los solicitantes en la medición y la elaboración de informes, entre otras consideraciones.
IBM colabora con las organizaciones para diseñar, desarrollar e implementar una solución técnica que beneficie directamente a las comunidades. A lo largo de la experiencia, IBM proporciona acceso a plataformas como IBM® watsonx y modelos de IA de Granite, IBM Cloud, IBM® Environmental Intelligence y tecnologías de código abierto de Red Hat, así como tutoría técnica para desarrollar capacidades a largo plazo. Las organizaciones seleccionadas para participar deben celebrar un acuerdo de subvención de IBM que rija el acceso a la tecnología, los servicios y los recursos de IBM.
IBM Impact Accelerator está abierto a organizaciones sin fines de lucro y de gobierno de todo el mundo.
IBM planea seleccionar cinco organizaciones para este programa cada año.