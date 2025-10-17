Desde 2010, IBM exige que sus proveedores de primer nivel mantengan un sistema de gestión para abordar sus responsabilidades sociales y medioambientales. El objetivo de la empresa es ayudar a sus proveedores a desarrollar su propia capacidad para tener éxito en este ámbito. En resumen, IBM exige a los proveedores que:
En 2021, establecimos un requisito adicional para que los proveedores clave de los sectores comerciales intensivos en emisiones (logística, aerolíneas, hoteles, producción y productos tecnológicos) establezcan un objetivo de reducción de emisiones que aborde sus emisiones de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 que esté alineado con las recomendaciones científicas del IPCC de la ONU. A finales de 2024, el 98 % de estos proveedores han establecido dichos objetivos, y continuamos interactuando con el 2 % restante de los proveedores incluidos en el alcance y realizaremos un seguimiento del estado de su proceso de establecimiento de objetivos hasta su finalización.
El año pasado, convocamos nuestro tercer Simposio Anual sobre Liderazgo en Sostenibilidad. El tema, "Gestión del agua", abordó la creciente demanda mundial de agua en las regiones con escasez de agua. El simposio reunió a un grupo diverso de proveedores, incluidos fabricantes, proveedores de logística, proveedores de servicios de instalaciones, hoteles y aerolíneas. Como parte del evento, reconocimos y celebramos los logros de varios proveedores que demostraron estrategias y resultados excepcionales en la gestión del agua.
Para evaluar aún más el rendimiento de sostenibilidad de los proveedores e involucrar a nuestros proveedores para la mejora continua, en 2024, implementamos una solución de terceros que mejora nuestras prácticas anteriores de diligencia debida y ayuda a impulsar nuestra cadena de suministro hacia el logro de los objetivos de reducción de emisiones de GEI y otros objetivos de sostenibilidad.
En línea con el compromiso de IBM de hacer negocios con proveedores responsables con el medio ambiente, y como parte de su sistema global de gestión medioambiental, IBM lleva a cabo evaluaciones medioambientales de los proveedores que:
Estos proveedores son evaluados antes de cerrar un contrato con ellos, y aproximadamente cada tres años a partir de entonces, para garantizar que sus operaciones y prácticas medioambientales sólidas continúan cumpliendo los requisitos de IBM. El alcance de la evaluación abarca:
Según el programa de gestión de residuos de IBM, los residuos peligrosos se tratan, reciclan o eliminan en instalaciones aprobadas por IBM dentro del país donde se generan, siempre que sea posible. IBM no exporta residuos peligrosos del país ni de ningún otro país donde haya instalaciones adecuadas disponibles dentro del país.
Si no hay proveedores en un país que cumplan los requisitos medioambientales de IBM para residuos peligrosos o procesamiento de productos, los residuos generados por las operaciones de IBM se envían a instalaciones en otros países donde se pueden cumplir esos requisitos. Este envío se realiza de conformidad con las leyes y normativas nacionales, y de acuerdo con tratados internacionales como el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación.
Aunque es raro, a veces hay situaciones en las que el procesamiento local de los residuos no es posible y el envío a proveedores aprobados por IBM en otros países no está permitido debido a requisitos legales. En estas situaciones, IBM almacenará los residuos y los materiales de fin de vida útil del producto en instalaciones de almacenamiento gestionadas adecuadamente, según lo permitido por la ley, hasta que se disponga de instalaciones de procesamiento adecuadas.
IBM es miembro fundador de Responsible Business Alliance (RBA), un grupo industrial sin ánimo de lucro que permite a sus miembros esforzarse por mejorar continuamente la responsabilidad social, medioambiental y ética de sus empresas y las cadenas de suministro. Exigimos a nuestros proveedores de hardware, software y servicios de primer nivel (así como a las operaciones internas de IBM) que se adhieran al Código de conducta de RBA, que contiene disposiciones sobre mano de obra, salud y seguridad, requisitos medioambientales, ética y sistemas de gestión. El código RBA es la base de los criterios del sistema de gestión social y ambiental que exigimos que mantengan nuestros proveedores.