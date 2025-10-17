Cadena de suministro

Desde 2010, IBM exige que sus proveedores de primer nivel mantengan un sistema de gestión para abordar sus responsabilidades sociales y medioambientales. El objetivo de la empresa es ayudar a sus proveedores a desarrollar su propia capacidad para tener éxito en este ámbito. En resumen, IBM exige a los proveedores que:

Definan, implementen y mantengan un sistema de gestión que aborde las intersecciones de sus operaciones con los empleados, la sociedad y el medio ambiente.

Midan el rendimiento y establezcan objetivos medioambientales voluntarios y cuantificables en las áreas de residuos, energía y emisiones de gases de efecto invernadero.

Divulguen públicamente los resultados asociados con estos objetivos ambientales voluntarios y otros aspectos ambientales de sus operaciones.

Realicen evaluaciones y auditorías, así como revisiones de la gestión, de su sistema de gestión.

Transmitan estos requisitos a sus proveedores que realizan trabajos que son importantes para los productos, piezas y/o servicios suministrados a IBM.

En 2021, establecimos un requisito adicional para que los proveedores clave de los sectores comerciales intensivos en emisiones (logística, aerolíneas, hoteles, producción y productos tecnológicos) establezcan un objetivo de reducción de emisiones que aborde sus emisiones de GEI de Alcance 1 y Alcance 2 que esté alineado con las recomendaciones científicas del IPCC de la ONU. A finales de 2024, el 98 % de estos proveedores han establecido dichos objetivos, y continuamos interactuando con el 2 % restante de los proveedores incluidos en el alcance y realizaremos un seguimiento del estado de su proceso de establecimiento de objetivos hasta su finalización.

El año pasado, convocamos nuestro tercer Simposio Anual sobre Liderazgo en Sostenibilidad. El tema, "Gestión del agua", abordó la creciente demanda mundial de agua en las regiones con escasez de agua. El simposio reunió a un grupo diverso de proveedores, incluidos fabricantes, proveedores de logística, proveedores de servicios de instalaciones, hoteles y aerolíneas. Como parte del evento, reconocimos y celebramos los logros de varios proveedores que demostraron estrategias y resultados excepcionales en la gestión del agua.

Para evaluar aún más el rendimiento de sostenibilidad de los proveedores e involucrar a nuestros proveedores para la mejora continua, en 2024, implementamos una solución de terceros que mejora nuestras prácticas anteriores de diligencia debida y ayuda a impulsar nuestra cadena de suministro hacia el logro de los objetivos de reducción de emisiones de GEI y otros objetivos de sostenibilidad.