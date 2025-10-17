Reutilización, reciclaje y eliminación de productos

Como parte de sus actividades de gestión del fin de vida útil de los productos (PELM), IBM empezó a ofrecer programas de recuperación de productos para clientes en Europa en 1989 y ha ido ampliando y mejorando estas actividades a lo largo de los años. En la actualidad, los Servicios Globales de Recuperación de Activos (GARS) de IBM se encargan de la recomercialización externa de activos de segunda mano de IBM que han llegado al final de su vida útil, de la reutilización y reasignación interna de activos, y de ofrecer un proceso respetuoso con el medio ambiente para la eliminación de equipos informáticos desechados.

Cuando los activos no pueden reutilizarse directamente, se remanufacturan o reacondicionan mediante procesos rigurosos y normas de fabricación originales. Los activos también pueden reconfigurarse para satisfacer requisitos específicos de los clientes. Las piezas se recogen para reutilizarlas y también se venden a terceros. Estas prácticas alargan la vida útil de los equipos informáticos y reducen la necesidad de fabricar productos nuevos. Cuando no sea posible reutilizarlos ni recomercializarlos, los componentes restantes se enviarán a un centro de recuperación y reciclaje de materiales.

El objetivo de IBM es reutilizar o reciclar los productos al fin de vida útil de modo que la cantidad de residuos de productos enviados por nuestras operaciones a vertederos o a la incineración para su tratamiento no supere un 3 % en peso combinado de la cantidad total procesada.

En 2024, procesamos aproximadamente 10 300 tm de productos al fin de su vida útil y desechos de productos de más de 68 países, siendo el 96 % (en peso) revendido, reutilizado o enviado para reciclaje, el 3,2 % enviado a procesos de conversión de residuos en energía, y el 0,7 % se envía a vertederos o se incinera para su eliminación final. Esto incluye tanto el fin de vida útil de los productos generados por IBM como por sus clientes.

IBM estableció su requisito corporativo para las evaluaciones medioambientales de los proveedores PELM de la empresa en 1991, una ampliación de nuestro programa de evaluación medioambiental de proveedores introducido en 1972. Evaluamos a estos proveedores antes de hacer negocios con ellos y cada tres años a partir de entonces.

Desde que empezamos a informar sobre la eliminación de productos en 1995, IBM ha procesado 1,15 millones de toneladas (2530 millones de libras) de productos y residuos de productos en todo el mundo.

Para obtener más información sobre los requisitos de IBM para los proveedores de PELM, visite: