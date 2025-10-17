Uso y conservación de materiales

En IBM adoptamos un enfoque preventivo a la hora de seleccionar los materiales que utilizamos en nuestros productos y procesos, procurando seleccionar materiales que sean seguros para su uso y que tengan el menor impacto posible sobre el medio ambiente.
IBM tiene una amplia gama de iniciativas que conservan materiales, incluida la gestión de productos químicos de la empresa, el diseño de productos para el medioambiente y los programas de prevención de la contaminación.
Los productos químicos necesarios para la investigación, el desarrollo, los procesos de fabricación y los servicios se seleccionan y gestionan desde la compra hasta el almacenamiento, el uso y la eliminación para evitar su liberación y contaminación del medioambiente.
Antes de utilizar nuevos productos químicos o materiales en procesos o tecnologías, IBM exige que dichos productos químicos o materiales se sometan a una exhaustiva evaluación medioambiental, sanitaria y de seguridad denominada revisión química previa. Se trata de una práctica habitual en IBM desde hace mucho tiempo para garantizar que utilizamos las sustancias químicas menos peligrosas posibles para una aplicación específica, y es un elemento clave de su enfoque para la gestión de sustancias químicas.
El enfoque preventivo de IBM en la gestión de materiales y procesos está respaldado por nuestro equipo global de gestión química, higienistas industriales y toxicólogos. Como resultado, IBM ha prohibido o restringido proactivamente el uso de muchas sustancias peligrosas en sus productos y procesos mucho antes de que se tomaran medidas regulatorias.
Las métricas para el uso de productos químicos se centran en la selección de productos químicos más preferibles desde el punto de vista medioambiental, la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente y la eliminación responsable.
Las materias primas utilizadas en el empaquetado de los productos de hardware de IBM representan una aplicación en la que la empresa utiliza materiales. Para esta aplicación, IBM se centra en las siguientes métricas: reutilización, reducción debido a un diseño mejorado, uso de materiales más preferibles para el medioambiente e incorporación de contenidos reciclados.
IBM también ha mantenido un objetivo voluntario para el abastecimiento responsable de papel y envases de papel/madera desde 2002, exigiendo que el papel y los envases de papel/madera adquiridos directamente por IBM procedan de proveedores que se abastezcan en bosques gestionados de forma sostenible. Los proveedores deben aportar pruebas de que sus fuentes han sido certificadas por un programa acreditado de certificación de terceros, como el Forest Stewardship Council, el Programme for the Endorsement of Forest Certification, la Sustainable Forestry Initiative o la norma Sustainable Forest Management System del Canadian Standards Association Group. En 2024, el 99,5 % (basado en el gasto) del papel y los embalajes de papel/madera adquiridos directamente por IBM procedían de bosques gestionados de forma sostenible.
La preservación de los recursos hídricos y la protección de las cuencas hidrográficas son importantes prioridades de protección medioambiental. El primer objetivo de conservación del agua de IBM se estableció en 2000 y ha evolucionado con el tiempo.
En general, las operaciones de IBM no requieren un uso intensivo del agua. La empresa prioriza los esfuerzos de conservación del agua para reducir su uso en los lugares donde tendrá el mayor impacto medioambiental potencial. El objetivo de IBM es lograr reducciones anuales en las extracciones de agua en sus instalaciones más grandes situadas en regiones con escasez de agua. Aproximadamente el 80 % de las extracciones de agua en estos lugares son para consumo doméstico en el lugar de trabajo, lo que incluye agua potable, cafeterías y baños. En 2024, nuestras extracciones de agua en estos lugares solo disminuyeron un 0,1 % debido al continuo regreso a la oficina de los empleados.
Entre estos esfuerzos de conservación, destacan la sustitución de zonas de césped de regadío por plantas autóctonas resistentes a la sequía, la ampliación de los programas de detección y reparación de fugas del sistema de agua en nuestras sedes, la actualización de los equipos humidificadores y la instalación de urinarios sin agua y aireadores de grifos en los aseos. Con el fin de identificar nuevas oportunidades de ahorro y medir con mayor precisión el consumo de agua, continuamos instalando contadores en los campus y edificios de varios inquilinos.