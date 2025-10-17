Uso y conservación de materiales

Los productos químicos necesarios para la investigación, el desarrollo, los procesos de fabricación y los servicios se seleccionan y gestionan desde la compra hasta el almacenamiento, el uso y la eliminación para evitar su liberación y contaminación del medioambiente.

Antes de utilizar nuevos productos químicos o materiales en procesos o tecnologías, IBM exige que dichos productos químicos o materiales se sometan a una exhaustiva evaluación medioambiental, sanitaria y de seguridad denominada revisión química previa. Se trata de una práctica habitual en IBM desde hace mucho tiempo para garantizar que utilizamos las sustancias químicas menos peligrosas posibles para una aplicación específica, y es un elemento clave de su enfoque para la gestión de sustancias químicas.

El enfoque preventivo de IBM en la gestión de materiales y procesos está respaldado por nuestro equipo global de gestión química, higienistas industriales y toxicólogos. Como resultado, IBM ha prohibido o restringido proactivamente el uso de muchas sustancias peligrosas en sus productos y procesos mucho antes de que se tomaran medidas regulatorias.

Las métricas para el uso de productos químicos se centran en la selección de productos químicos más preferibles desde el punto de vista medioambiental, la manipulación segura y respetuosa con el medioambiente y la eliminación responsable.